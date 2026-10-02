https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/mit-83-yillik-tarihi-istihbarat-belgesini-yayimladi--1109235126.html

MİT, 83 yıllık tarihi istihbarat belgesini yayımladı

MİT, 83 yıllık tarihi istihbarat belgesini yayımladı

Sputnik Türkiye

MİT, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill arasında gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili bir istihbarat belgesini paylaştı. 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T13:16+0300

2026-10-02T13:16+0300

2026-10-02T13:16+0300

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill arasında 1943 yılında gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili bir belge yayımladı. MİT'in resmi internet sitesinde "Özel Koleksiyon" başlığı altındaki "Belgeler" kısmında yer alan evrakta görüşmeyle ilgili Alman konsolosunun değerlendirmeleri yer alıyor. Görüşmeye yönelik Alman konsolosunun değerlendirmeleri yer aldı Paylaşılan belge, Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti İzmir Merkez Amirliği tarafından 8 Şubat 1943'te hazırlanan, İnönü ile Churchill arasında gerçekleştirilen Adana görüşmesine ilişkin Alman konsolosunun değerlendirmelerinin aktarıldığı yazıdan oluşuyor.Belgede, şu ifadelere yer verildi:"İngiliz Başvekili Churchill'in Adana ziyareti üzerine ilk gün büyük bir telaş gösteren Alman konsolosu, 4/2/1943 günü 160 ve tercüman beşüş bir çehre ile odasına çağırmış ve aynen şunları söylemiştir:Şimdi sefarethaneden bir şifre aldım. Bu şifrede Türk hükümetinin Alman dostluğundan ayrılmayacağına dair Von Papen'e kat'i teminat verdiği bildiriliyor. Bundan başka dostlarınız sizden bu mülakat hakkında biz Almanların ne düşündüğünü soracak olurlarsa Almanya'nın bu mülakatı büyük bir soğukkanlılıkla karşıladığını söyleyiniz. Saygılarımla arz eylerim. Z. M. A. "12 Şubat 1943 tarihini taşıyorÜzerinde "Churchill ziyareti ve Alman konsolosu" konu başlığı bulunan belgede, kaynak olarak "İzmir Yuvası" ibaresi yer alırken, evrak üzerinde 12 Şubat 1943 tarihli kayıt damgasının da bulunduğu görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/mit-arabistanli-lawrence-hakkindaki-belgeyi-paylasti-bazen-musluman-hocasi-bazen-musevi-haham-1102518170.html

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