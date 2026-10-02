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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 3 Ekim Türk Dünyası Günü’nü kutluyorum
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 3 Ekim Türk Dünyası Günü’nü kutluyorum
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Ekim Türk Dünyası Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk dünyasının geleceğinin tarihi hafızanın korunması, kültürel... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Ekim Türk Dünyası Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.MHP lideri Bahçeli, açıklamasında 3 Ekim 2009'da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından imzalanan Nahçıvan Anlaşması'nın, Türk dünyasında çok taraflı işbirliğinin kurumsallaşması açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.Nahçıvan Anlaşması'yla Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin kuruluşunun temellerinin atıldığını aktaran MHP Genel Başkanı Bahçeli, 2010'da İstanbul'da gerçekleştirilen zirveyle Türk Keneşi'nin faaliyetlerine başladığını, 12 Kasım 2021'de ise teşkilatın adının Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildiğini hatırlattı.Türk devletleri arasındaki ilişkilerin siyasi ve diplomatik temasların yanı sıra ekonomi, ulaştırma, enerji, eğitim, kültür, güvenlik, bilim ve teknoloji alanlarında da geliştiğini belirten MHP lideri Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 3 Ekim Türk Dünyası Günü’nü kutluyorum

20:11 02.10.2026 (güncellendi: 20:15 02.10.2026)
© Abdullah GüçlüDevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
© Abdullah Güçlü
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Ekim Türk Dünyası Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk dünyasının geleceğinin tarihi hafızanın korunması, kültürel bağların güçlendirilmesi ve ortak mirasın bilim, teknoloji, ekonomi, eğitim ve diplomasi alanlarında somut kazanımlara dönüştürülmesiyle şekilleneceğini söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Ekim Türk Dünyası Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.
MHP lideri Bahçeli, açıklamasında 3 Ekim 2009'da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından imzalanan Nahçıvan Anlaşması'nın, Türk dünyasında çok taraflı işbirliğinin kurumsallaşması açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.
Nahçıvan Anlaşması'yla Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin kuruluşunun temellerinin atıldığını aktaran MHP Genel Başkanı Bahçeli, 2010'da İstanbul'da gerçekleştirilen zirveyle Türk Keneşi'nin faaliyetlerine başladığını, 12 Kasım 2021'de ise teşkilatın adının Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildiğini hatırlattı.
Türk devletleri arasındaki ilişkilerin siyasi ve diplomatik temasların yanı sıra ekonomi, ulaştırma, enerji, eğitim, kültür, güvenlik, bilim ve teknoloji alanlarında da geliştiğini belirten MHP lideri Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

Milliyetçi Hareket Partisi olarak; “Dilde, fikirde, işte birlik” ülküsünü Türk dünyasında kurumsal bir anlayışa dönüştürmek, soydaşlarımızı aynı ülkü ve gelecek tasavvuru etrafında buluşturmak için mücadele eden bütün mefkûre sahiplerini saygıyla yâd ediyoruz. Türklük idealini yüreğinde taşıyarak ömrünü bu kutlu davaya vakfeden, gerektiğinde canını bu yola adayan bütün dava ve fikir insanlarımızın aziz hatıralarını hürmetle anıyor; onların bıraktığı fikri ve manevi mirası gelecek nesillere aktarmayı tarihi bir sorumluluk kabul ediyoruz. Bugün Türk dünyasının birlik ve dayanışması için emek veren, Türk milletinin geleceğine katkı sunan bütün gönül erlerine de şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu anlamlı tarih vesilesiyle 3 Ekim Türk Dünyası Günü’nü kutluyor; Türk devletleri ve soydaşlarımız arasındaki kardeşlik hukukunun, dayanışmanın ve iş birliğinin daha da güçlenmesini temenni ediyoruz. Türk dünyasının birliği, dirliği ve istikbali daim olsun.

Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
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