Kartalkaya’daki yangında oğlunu kaybeden Gençbay: “Mücadelemiz 78 canımızın her biri ve bu ülkede yaşayan herkes için”

“Biz 78 canımızı kaybettik. İçerisinde benim evladım da var. Bizim mücadelemiz 78 canımızın her biri içindir. Ancak bu 78 canımızın dışında bu ülkede yaşayan herkes için de mücadele veriyoruz. Çünkü adalet yalnızca başımıza bir felaket geldiğinde ihtiyaç duyduğumuz bir şey değildir. Adalet toplumun ortak güvencesidir. Bir ülkede hukuk herkese eşit uygulanıyorsa devlet güçlü olur. Eğer kamu görevlileri için ayrı bir hukuk, diğer sivil sorumlular için ayrı bir hukuk uygulayıp ayrı bir yargılama usulü geliştiriyorsanız orada hukuk devleti güçlenmez, yargıya olan güven güçlenmez, tam tersine zedelenir. Yargı bağımsız ve tarafsız bir biçimde görevini yapıyorsa toplum ancak güvende olabilir. Sorumluluğu bulunan hiç kimse makamı nedeniyle hukukun dışında tutulmuyorsa hukuk devleti vardır. Biz 2 Ekim’de, bugün Anıtpark’ta tam da bunları haykırmak için toplanacağız.”