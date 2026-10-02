https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/internetten-alisveriste-tuzaklara-dikkat-tuketicilerin-yasal-haklari-neler-1109242873.html
İnternetten alışverişte tuzaklara dikkat: Tüketicilerin yasal hakları neler?
İnternetten alışverişte tuzaklara dikkat: Tüketicilerin yasal hakları neler?
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konuğu TÜKONFED üyesi Malik Okçu oldu. Okçu, internetten alışveriş tuzaklarını ve tüketicilerin... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T16:52+0300
2026-10-02T16:52+0300
2026-10-02T16:52+0300
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tükonfed
ticaret bakanlığı
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İnternetten alışverişin yaygınlaşması, tüketicilerin karşılaşabileceği dolandırıcılık risklerini de beraberinde getiriyor. Sahte internet siteleri, gerçek dışı indirimler, taklit ürünler ve ödeme bilgilerinin ele geçirilmesi en sık karşılaşılan tuzaklar arasında yer alıyor. Tüketicilerin alışveriş sırasında dikkat etmesi gereken noktaları ve yasal haklarını bilmesi büyük önem taşıyor. TÜKONFED üyesi Malik Okçu, internet alışverişlerinde karşılaşılan riskleri ve tüketicilerin başvurabileceği yasal yolları anlattı.Okçu, şöyle aktardı:
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Okan Aslan
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MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, tükonfed, ticaret bakanlığı, tüketici hakem heyeti, e-ticaret
radyo sputnik, radyo, radyo, tükonfed, ticaret bakanlığı, tüketici hakem heyeti, e-ticaret
İnternetten alışverişte tuzaklara dikkat: Tüketicilerin yasal hakları neler?
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konuğu TÜKONFED üyesi Malik Okçu oldu. Okçu, internetten alışveriş tuzaklarını ve tüketicilerin yasal haklarını anlattı.
İnternetten alışverişin yaygınlaşması, tüketicilerin karşılaşabileceği dolandırıcılık risklerini de beraberinde getiriyor. Sahte internet siteleri, gerçek dışı indirimler, taklit ürünler ve ödeme bilgilerinin ele geçirilmesi en sık karşılaşılan tuzaklar arasında yer alıyor.
Tüketicilerin alışveriş sırasında dikkat etmesi gereken noktaları ve yasal haklarını bilmesi büyük önem taşıyor. TÜKONFED üyesi Malik Okçu, internet alışverişlerinde karşılaşılan riskleri ve tüketicilerin başvurabileceği yasal yolları anlattı.
“E-ticaret hacmi gittikçe artıyor. Ticaret Bakanlığı’nın raporuna göre Türkiye 2025 yılında 4 trilyon 570 milyar TL’lik bir ticaret hacmine ulaştı. 5 milyar adet de ticaret işlemi oldu. Her yıl 100 bin yeni e-ticaret firması ekleniyor. Tüketicilerin ihtiyaçları giderek e-ticaret üzerinden yürürken dolandırıcılar da kendilerini geliştiriyorlar. Tüketicilerimizin kendilerini korumak için en yaygın tuzakları öğrenmeleri lazım. Sahte internet siteleri kuruyorlar ve sosyal medya üzerinden gerçek olmayan satışlar gerçekleştiriyorlar. Eşyanın tabiatına aykırı fiyatlarla tüketicilere gel gel yapıyorlar. Taklit ürünleri satıyorlar ama orijinalleri gösteriyorlar. Ödeme bilgilerini ele geçirebiliyorlar. Ödeme bilgilerimizi güvenli platformlarda kullanmamız lazım. Sipariş verilen üründen farklı bir ürün de çıkabiliyor. Asla IBAN’a para gönderilmemesi gerekiyor. Örneğin sipariş verdikten sonra stokta ürün kalmadı deniyor, buna hakları yok Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapabilirsiniz. Cayma ve iade hakkı tanınmayabiliyor, 14 günlük yasal sınırlar içerisinde siz ürünü iade etme hakkına sahipsiniz. Bu hakkınız tanınmazsa yine yasal yollara yani Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapılabilir”