İnternetten alışverişte tuzaklara dikkat: Tüketicilerin yasal hakları neler?

“E-ticaret hacmi gittikçe artıyor. Ticaret Bakanlığı’nın raporuna göre Türkiye 2025 yılında 4 trilyon 570 milyar TL’lik bir ticaret hacmine ulaştı. 5 milyar adet de ticaret işlemi oldu. Her yıl 100 bin yeni e-ticaret firması ekleniyor. Tüketicilerin ihtiyaçları giderek e-ticaret üzerinden yürürken dolandırıcılar da kendilerini geliştiriyorlar. Tüketicilerimizin kendilerini korumak için en yaygın tuzakları öğrenmeleri lazım. Sahte internet siteleri kuruyorlar ve sosyal medya üzerinden gerçek olmayan satışlar gerçekleştiriyorlar. Eşyanın tabiatına aykırı fiyatlarla tüketicilere gel gel yapıyorlar. Taklit ürünleri satıyorlar ama orijinalleri gösteriyorlar. Ödeme bilgilerini ele geçirebiliyorlar. Ödeme bilgilerimizi güvenli platformlarda kullanmamız lazım. Sipariş verilen üründen farklı bir ürün de çıkabiliyor. Asla IBAN’a para gönderilmemesi gerekiyor. Örneğin sipariş verdikten sonra stokta ürün kalmadı deniyor, buna hakları yok Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapabilirsiniz. Cayma ve iade hakkı tanınmayabiliyor, 14 günlük yasal sınırlar içerisinde siz ürünü iade etme hakkına sahipsiniz. Bu hakkınız tanınmazsa yine yasal yollara yani Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapılabilir”