https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/birine-milyon-dolar-kazandirmak-icin-baskasinin-kaybetmesi-gerekiyor-1109244837.html

“Birine milyon dolar kazandırmak için başkasının kaybetmesi gerekiyor”

“Birine milyon dolar kazandırmak için başkasının kaybetmesi gerekiyor”

Sputnik Türkiye

Gazeteci Serhat Ayan, fon skandalı üzerinden borsa vurgunlarını konu alan The Wolf of Wall Street filmini değerlendirdi. Ayan, yatırımcıları yüksek kazanç... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T18:19+0300

2026-10-02T18:19+0300

2026-10-02T18:19+0300

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Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'te yayınlanan Haftanın Keyfi programında, finans dünyasındaki dolandırıcılıkları ve borsa vurgunlarını konu alan filmleri değerlendirdi. Son dönemde Türkiye'de gündeme gelen fon skandalından yola çıkan Ayan, Martin Scorsese'nin The Wolf of Wall Street filmi üzerinden yatırımcıların nasıl kandırıldığını ve hisse fiyatlarının nasıl yapay biçimde yükseltildiğini anlattı.“Sinema kamerası kazananın Ferrari'sine odaklanıyor”Fon skandalının ardından paranın kimlerden alındığı ve kimlerin kazanç sağladığına ilişkin tartışmalara değinen Ayan, şunları söyledi:“The Wolf of Wall Street, finans suçunu dev bir parti gibi anlatıyor”Ayan, Martin Scorsese'nin 2013 yapımı The Wolf of Wall Street filmini örnek göstererek yapımın finans dünyasındaki suçları ele alış biçimine dikkat çekti. Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı filmin beş dalda Oscar'a aday gösterildiğini hatırlatan Ayan, hikâyenin merkezindeki Jordan Belfort'un gerçek bir kişi olduğunu belirtti.Ayan, “Asıl önemlisi şu: Scorsese burada bir finans suçunu polisiye gibi anlatmıyor. Neredeyse üç saat süren dev gibi bir parti anlatıyor” dedi.“İnsanlara hisse senedi değil, hikâye satıyor”Filmde Jordan Belfort'un Wall Street'te çalışmaya başladıktan sonra ucuz hisselerin satıldığı bir aracı kuruma geçtiğini anlatan Ayan, Belfort'un insanları ikna etme becerisinin dolandırıcılık düzeninde belirleyici olduğunu şöyle anlattı:Ayan, yatırımcıları hızlı kazanç ve kaçırılmayacak fırsat vaatleriyle ikna etmeye yönelik bu söylemlerin günümüzde de sosyal medya platformlarında ve mesajlaşma gruplarında görülebildiğine dikkat çekti.“Şişir, sonra birilerine kakala”Ayan, Belfort'un kurduğu Stratton Oakmont şirketinin uyguladığı yöntemi de anlattı. Bu yöntemde bir hisse önce şirketin sahipleri veya yakın çevreleri tarafından satın alınıyor, ardından yoğun satış faaliyetleriyle talep ve fiyat yükseltiliyor. Fiyat yükseldikten sonra ise içerideki kişiler hisselerini satarak kazanç sağlıyor.Ayan, finans dünyasında “pump and dump” olarak bilinen bu yöntemi şöyle açıkladı:

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2026

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, martin scorsese, oscar, fon