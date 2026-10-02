https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/birine-milyon-dolar-kazandirmak-icin-baskasinin-kaybetmesi-gerekiyor-1109244837.html
“Birine milyon dolar kazandırmak için başkasının kaybetmesi gerekiyor”
“Birine milyon dolar kazandırmak için başkasının kaybetmesi gerekiyor”
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan, fon skandalı üzerinden borsa vurgunlarını konu alan The Wolf of Wall Street filmini değerlendirdi. Ayan, yatırımcıları yüksek kazanç... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T18:19+0300
2026-10-02T18:19+0300
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Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'te yayınlanan Haftanın Keyfi programında, finans dünyasındaki dolandırıcılıkları ve borsa vurgunlarını konu alan filmleri değerlendirdi. Son dönemde Türkiye'de gündeme gelen fon skandalından yola çıkan Ayan, Martin Scorsese'nin The Wolf of Wall Street filmi üzerinden yatırımcıların nasıl kandırıldığını ve hisse fiyatlarının nasıl yapay biçimde yükseltildiğini anlattı.“Sinema kamerası kazananın Ferrari'sine odaklanıyor”Fon skandalının ardından paranın kimlerden alındığı ve kimlerin kazanç sağladığına ilişkin tartışmalara değinen Ayan, şunları söyledi:“The Wolf of Wall Street, finans suçunu dev bir parti gibi anlatıyor”Ayan, Martin Scorsese'nin 2013 yapımı The Wolf of Wall Street filmini örnek göstererek yapımın finans dünyasındaki suçları ele alış biçimine dikkat çekti. Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı filmin beş dalda Oscar'a aday gösterildiğini hatırlatan Ayan, hikâyenin merkezindeki Jordan Belfort'un gerçek bir kişi olduğunu belirtti.Ayan, “Asıl önemlisi şu: Scorsese burada bir finans suçunu polisiye gibi anlatmıyor. Neredeyse üç saat süren dev gibi bir parti anlatıyor” dedi.“İnsanlara hisse senedi değil, hikâye satıyor”Filmde Jordan Belfort'un Wall Street'te çalışmaya başladıktan sonra ucuz hisselerin satıldığı bir aracı kuruma geçtiğini anlatan Ayan, Belfort'un insanları ikna etme becerisinin dolandırıcılık düzeninde belirleyici olduğunu şöyle anlattı:Ayan, yatırımcıları hızlı kazanç ve kaçırılmayacak fırsat vaatleriyle ikna etmeye yönelik bu söylemlerin günümüzde de sosyal medya platformlarında ve mesajlaşma gruplarında görülebildiğine dikkat çekti.“Şişir, sonra birilerine kakala”Ayan, Belfort'un kurduğu Stratton Oakmont şirketinin uyguladığı yöntemi de anlattı. Bu yöntemde bir hisse önce şirketin sahipleri veya yakın çevreleri tarafından satın alınıyor, ardından yoğun satış faaliyetleriyle talep ve fiyat yükseltiliyor. Fiyat yükseldikten sonra ise içerideki kişiler hisselerini satarak kazanç sağlıyor.Ayan, finans dünyasında “pump and dump” olarak bilinen bu yöntemi şöyle açıkladı:
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Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
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Sputnik Türkiye
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, martin scorsese, oscar, fon
radyo sputnik, radyo, radyo, martin scorsese, oscar, fon
“Birine milyon dolar kazandırmak için başkasının kaybetmesi gerekiyor”
Gazeteci Serhat Ayan, fon skandalı üzerinden borsa vurgunlarını konu alan The Wolf of Wall Street filmini değerlendirdi. Ayan, yatırımcıları yüksek kazanç vaatleriyle kandıran ve hisse fiyatlarını yapay biçimde yükselten yöntemlere dikkat çekti.
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'te yayınlanan Haftanın Keyfi programında, finans dünyasındaki dolandırıcılıkları ve borsa vurgunlarını konu alan filmleri değerlendirdi. Son dönemde Türkiye'de gündeme gelen fon skandalından yola çıkan Ayan, Martin Scorsese'nin The Wolf of Wall Street filmi üzerinden yatırımcıların nasıl kandırıldığını ve hisse fiyatlarının nasıl yapay biçimde yükseltildiğini anlattı.
“Sinema kamerası kazananın Ferrari'sine odaklanıyor”
Fon skandalının ardından paranın kimlerden alındığı ve kimlerin kazanç sağladığına ilişkin tartışmalara değinen Ayan, şunları söyledi:
“Birinin milyon dolar kazanması için başka birilerinin milyon dolar kaybetmesi gerekiyor. Birileri evini kaybediyor, birileri emeklilik parasını, çocuğunun üniversite parasını kaybediyor, ömrü boyunca biriktirdiği parayı kaybediyor. Ama işte sinema kamerası çoğunlukla kaybedenin küçük evine değil, kazananın Ferrari'sine odaklanıyor.”
“The Wolf of Wall Street, finans suçunu dev bir parti gibi anlatıyor”
Ayan, Martin Scorsese'nin 2013 yapımı The Wolf of Wall Street filmini örnek göstererek yapımın finans dünyasındaki suçları ele alış biçimine dikkat çekti. Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı filmin beş dalda Oscar'a aday gösterildiğini hatırlatan Ayan, hikâyenin merkezindeki Jordan Belfort'un gerçek bir kişi olduğunu belirtti.
Ayan, “Asıl önemlisi şu: Scorsese burada bir finans suçunu polisiye gibi anlatmıyor. Neredeyse üç saat süren dev gibi bir parti anlatıyor” dedi.
“İnsanlara hisse senedi değil, hikâye satıyor”
Filmde Jordan Belfort'un Wall Street'te çalışmaya başladıktan sonra ucuz hisselerin satıldığı bir aracı kuruma geçtiğini anlatan Ayan, Belfort'un insanları ikna etme becerisinin dolandırıcılık düzeninde belirleyici olduğunu şöyle anlattı:
“İnsanlara bir hisse senedi satmıyor, bir hikâye satıyor. ‘Bu şirket birazdan uçacak. Bunu herkese söylemiyorum, bak, sadece sana söylüyorum. Şimdi girmezsen büyük fırsatı kaçıracaksın. Müşterilerim servet kazanıyor’ diyor.”
Ayan, yatırımcıları hızlı kazanç ve kaçırılmayacak fırsat vaatleriyle ikna etmeye yönelik bu söylemlerin günümüzde de sosyal medya platformlarında ve mesajlaşma gruplarında görülebildiğine dikkat çekti.
“Şişir, sonra birilerine kakala”
Ayan, Belfort'un kurduğu Stratton Oakmont şirketinin uyguladığı yöntemi de anlattı. Bu yöntemde bir hisse önce şirketin sahipleri veya yakın çevreleri tarafından satın alınıyor, ardından yoğun satış faaliyetleriyle talep ve fiyat yükseltiliyor. Fiyat yükseldikten sonra ise içerideki kişiler hisselerini satarak kazanç sağlıyor.
Ayan, finans dünyasında “pump and dump” olarak bilinen bu yöntemi şöyle açıkladı:
“Bir hisseyi önce kendileri veya yakın çevreleri satın alıyor, ardından broker ordusu o müşterilere saldırıyor. Talep artıyor, fiyat yükseliyor. Fiyat şiştikten sonra içeridekiler hisselerini satıyor. Kabaca ‘pump and dump’ diyorlar buna; yani ‘şişir, sonra birilerine kakala’.”