https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/altin-fiyatlarinda-kritik-gun-gozler-saat-1530a-cevrildi-1109223646.html

Altın fiyatlarında kritik gün: Gözler saat 15.30'a çevrildi

Altın fiyatlarında kritik gün: Gözler saat 15.30'a çevrildi

Sputnik Türkiye

Altın fiyatlarında haftalık kayıp yüzde 3'ü aşarken piyasaların gözü ABD'den gelecek kritik istihdam verisine çevrildi. Saat 15.30'da açıklanacak veri, Fed'in... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T08:53+0300

2026-10-02T08:53+0300

2026-10-02T08:53+0300

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Altın fiyatları haftanın son işlem gününe baskı altında başladı. Güçlenen dolar ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş, değerli metalin üst üste ikinci haftayı da kayıpla kapatma ihtimalini artırdı.Spot altın cuma günü Asya işlemlerinde yüzde 0,6 gerileyerek 4.154,78 dolar seviyesine kadar inerken, haftalık değer kaybı yüzde 3'ü aştı. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,4 düşüşle 4.184 dolar seviyesinde işlem gördü.Altın için kritik saat: 15.30Piyasaların asıl beklediği gelişme ise bugün TSİ 15.30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi olacak.Reuters anketine katılan ekonomistlerin medyan tahminine göre, ABD ekonomisinin eylül ayında 90 bin yeni istihdam yaratması bekleniyor. Ağustosta istihdam artışı 162 bin olarak gerçekleşmişti. İşsizlik oranının ise üçüncü ay üst üste yüzde 4,1 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.Verinin beklentilerin üzerinde veya altında gelmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerin yeniden fiyatlanmasına yol açabilir.Güçlü istihdam altını neden baskılayabilir?Beklentilerin üzerinde gelecek güçlü bir istihdam verisi, ABD ekonomisinin yüksek faizlere rağmen dirençli kaldığı şeklinde yorumlanabilir. Böyle bir tablo, Fed'in ilave faiz artırımlarına gidebileceği beklentisini güçlendirebilir.Yüksek faiz ortamı, faiz veya temettü getirisi bulunmayan altının alternatif maliyetini artırdığı için değerli metal üzerinde baskı oluşturabiliyor.Reuters'ın aktardığı piyasa fiyatlamalarına göre yatırımcılar Fed'in ekim toplantısında faiz artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 28 olarak görüyor. Aralık ayında faiz artışı ihtimali ise yaklaşık yüzde 82 seviyesinde fiyatlanıyor.Dolar 17 ayın zirvesine çıktıAltını baskılayan bir diğer önemli gelişme ise ABD dolarındaki yükseliş oldu.Dolar, cuma günü başlıca para birimleri karşısında 17 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken üst üste üçüncü haftalık yükselişine yöneldi. Doların değer kazanması, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getiriyor.Tahvil piyasasındaki hareket ise baskıyı daha da artırdı. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisi yüzde 5,344'e ulaşarak 2002'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.Enflasyon geriledi ancak tahvil baskısı bitmediAltın açısından destekleyici gelişme ise ABD'den gelen son enflasyon rakamları oldu.Ağustos ayına ilişkin enflasyon göstergelerinin beklentilerden daha ılımlı gelmesi, Fed'in ekim ayında yeniden faiz artıracağı beklentilerini zayıflattı. Ancak tahvil getirilerinin yüksek kalması ve doların güçlenmesi, enflasyon verisinin altına sağladığı desteği sınırladı.Bu tablo, altın piyasasında para politikasına ilişkin beklentiler ile uzun vadeli tahvil faizleri arasında oluşan yeni dengeyi yatırımcıların odağına taşıdı.Orta Doğu'daki gerilim de yakından izleniyorAltın piyasasında Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler de yakından takip ediliyor.Bölgedeki askeri gerilim ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, bir taraftan güvenli liman talebini destekleyebilecek bir unsur olarak görülürken diğer taraftan enerji maliyetleri üzerinden küresel enflasyon baskısını artırma riski taşıyor.Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, piyasa katılımcılarının ABD faiz beklentileriyle birlikte Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeleri izlediğini belirterek, tarım dışı istihdam verisinin faiz beklentileri açısından kritik olacağını söyledi.Altında yönü istihdam verisi belirleyebilirBu nedenle saat 15.30'da açıklanacak istihdam rakamları, altının kısa vadeli yönü açısından haftanın en önemli gelişmelerinden biri olarak öne çıkıyor.Beklentilerin üzerinde bir istihdam artışı, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı veya yeniden artıracağı beklentisini güçlendirerek dolar ve tahvil getirilerini yukarı taşıyabilir. Bu senaryo altın üzerinde yeni bir baskı yaratabilir.Beklentilerin belirgin şekilde altında kalacak bir veri ise Fed'in ek faiz artırımlarına ilişkin beklentileri zayıflatarak dolar ve tahvil getirilerinde geri çekilmeye yol açabilir. Böyle bir hareket altının üzerindeki baskının hafiflemesine yardımcı olabilir.Ancak piyasaların tepkisinde yalnızca istihdam sayısı değil, işsizlik oranı, ücret artışları ve önceki aylara yapılacak revizyonlar da belirleyici olacak.Altın böylece haftayı yüzde 3'ün üzerinde kayıpla tamamlamaya hazırlanırken, piyasaların gözü şimdi ABD'den saat 15.30'da gelecek kritik veriye çevrilmiş durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/fedden-yeni-faiz-artisi-sinyali-en-az-50-baz-puan-daha-1109221946.html

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