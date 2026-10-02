2027'de asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim rakam verdi

“Asgari ücret için orta vadeli programda belirlenen enflasyon tahmini üzerinden gideceğiz. Yüzde 28.4 seviyesinde belirlediler ama yıl sonu beklentisi yüzde 29.61. Bu da ne demek oluyor, en düşük asgari ücretin en az yüzde 20 artması demek. Ama yüzde 30’luk bir artış bekliyoruz. Bu oranda artış olursa bu da 36 bin 498 gibi bir rakam yapar. Burada illa yüzde 30 olacak diye bir şey yok yüzde 28,5 da yapılabilir ya da hedef enflasyona bakılıp yüzde 25-28 arası da yapılabilir. Burada minimum konuşacağımız rakam 33 bin olması en fazla da 36,5 olması. Tabii komisyon kurulacak, işçi tarafı gelecek mi gelmeyecek mi göreceğiz. Asgari ücretin artışıyla çalışanların kıdem tazminatı da tabii ki aynı oranda artmayacak. Çünkü kıdem tazminatı tavanı memur emekli aylığının artış oranına göre belirlenir. Memurların artışı yüzde 7’de kalırsa kıdem tazminatı tavanı da yüzde 7’de kalır.”