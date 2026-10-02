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MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/2027-asgari-ucret-ne-kadar-olacak-uzman-isim-rakam-verdi-1109244150.html
2027'de asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim rakam verdi
2027'de asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim rakam verdi
Sputnik Türkiye
melis elmen, çalışma hayatım, sgk uzmanı, asgari ücret, emekli, kıdem tazminatı
2026-10-02T17:35+0300
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meli̇s elmen'le çalişma hayatim
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melis elmen
sgk uzmanı
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
emekli
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SGK Uzmanı Melis Elmen, 2027 yılında uygulanacak asgari ücrete ilişkin beklentilerini açıkladı. Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında değerlendirmelerde bulunan Elmen, enflasyon hedefleri doğrultusunda asgari ücrette yüzde 25 ila 30 arasında bir artış gündeme gelebileceğini belirtti. Elmen, “Minimum 33 bin, en fazla da 36,5 civarında yeni asgari ücret bekliyoruz” dedi.Elmen, şöyle konuştu:
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radyo sputnik, radyo, radyo, melis elmen, sgk uzmanı, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, emekli, kıdem tazminatı
radyo sputnik, radyo, radyo, melis elmen, sgk uzmanı, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, emekli, kıdem tazminatı

2027'de asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim rakam verdi

17:35 02.10.2026 (güncellendi: 17:38 02.10.2026)
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
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Melis Elmen
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SGK Uzmanı Melis Elmen, 2027 yılı asgari ücret beklentilerini aktardı. Elmen, “Minimum 33 bin en fazla da 36,5 civarında bir yeni asgari ücret bekliyoruz” dedi.
SGK Uzmanı Melis Elmen, 2027 yılında uygulanacak asgari ücrete ilişkin beklentilerini açıkladı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında değerlendirmelerde bulunan Elmen, enflasyon hedefleri doğrultusunda asgari ücrette yüzde 25 ila 30 arasında bir artış gündeme gelebileceğini belirtti.
Elmen, “Minimum 33 bin, en fazla da 36,5 civarında yeni asgari ücret bekliyoruz” dedi.
Elmen, şöyle konuştu:
“Asgari ücret için orta vadeli programda belirlenen enflasyon tahmini üzerinden gideceğiz. Yüzde 28.4 seviyesinde belirlediler ama yıl sonu beklentisi yüzde 29.61. Bu da ne demek oluyor, en düşük asgari ücretin en az yüzde 20 artması demek. Ama yüzde 30’luk bir artış bekliyoruz. Bu oranda artış olursa bu da 36 bin 498 gibi bir rakam yapar. Burada illa yüzde 30 olacak diye bir şey yok yüzde 28,5 da yapılabilir ya da hedef enflasyona bakılıp yüzde 25-28 arası da yapılabilir. Burada minimum konuşacağımız rakam 33 bin olması en fazla da 36,5 olması. Tabii komisyon kurulacak, işçi tarafı gelecek mi gelmeyecek mi göreceğiz. Asgari ücretin artışıyla çalışanların kıdem tazminatı da tabii ki aynı oranda artmayacak. Çünkü kıdem tazminatı tavanı memur emekli aylığının artış oranına göre belirlenir. Memurların artışı yüzde 7’de kalırsa kıdem tazminatı tavanı da yüzde 7’de kalır.”
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