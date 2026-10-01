https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/yavuz-dizdardan-meme-kanseri-taramasinda-uyari-kurcalamak-yerine-takip-edilmeli-1109198681.html

Doç. Dr. Yavuz Dizdar’dan meme kanseri taramasına ilşikin uyarı: Kurcalamak yerine takip edilmeli

Doç. Dr. Yavuz Dizdar’dan meme kanseri taramasına ilşikin uyarı: Kurcalamak yerine takip edilmeli

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik’in Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na ilişkin özel yayınına konuk olan Doç. Dr. Yavuz Dizdar, “Saptanan tümörün hastalık olup olmadığını takip etmek... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T14:46+0300

2026-10-01T14:46+0300

2026-10-01T16:10+0300

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yavuz dizdar

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Gazeteci Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı, tüm dünyada kabuk edilen Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na ilişkin özel bir yayın gerçekleştirdi. Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Dizdar’ın konuk olduğu programda meme kanserine ilişkin bilinmeyenler, sağlık sektöründeki ticarileşme ve alınması gereken önlemler gibi başlıklar konuşuldu.Belli bir yaşın ötesine geçmiş kadınların memesinde, erkeklerin de prostatında bir sorun olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek sözlerine başlayan Dizdar, “Hastalıkla bir bulgu olması aynı şey anlamına gelmiyor. Tarama sonucunda devasa boyutlara gelmiş troit tümörleri görüyorduk. Şu an ise bunların çoğu milimetrik nodüller şeklinde saptanıyor. Teknolojinin artışıyla paralellik gösteriyor. Saptanan tümörün hastalık olup olmadığını takip etmek gerekiyor. Dikkatli takip yapmaktansa hemen müdahale ediliyor. Bu da bir ticaret kapısı açtı” ifadelerini kullandı.“Meme kanserine yaklaşım şu an para makinesine dönüşmüş durumda”Saptanan nodüllerin izlenmesi gerektiğini vurgulayan Dizdar, “Mamografilerin yaptığı baskıdan hastalar çok şikayetçi. Mamografide görüntü alınabilmesi için makinenin memeyi sıkıştırması gerekiyor ve bu da doku içi yırtık yaratacak kadar hasar bırakabiliyor. Bu yüzden ultrasonla bakıldığında bir şey bulunursa bunu kurcalamak yerine birkaç ay sonra tekrar bakılabilir” dedi.“Bizde ‘Bir şey olursa, yayılırsa’ korkusu sebebiyle özellikle empoze ediliyor ki işler dönmeye başlasın” diyen Dizdar, şunları söyledi:Memenin streil bir doku olmadığını söyleyen Yavuz Dizdar, memedeki yumrunun mikroorganizmaların etrafındaki dokuyla yaptığı iş birliği sonucu ortaya çıktığını söyledi. Bunun bir ‘savaş senaryosu’ olmadığını belirten Dizdar, tümör ve hastalık tanısının farkını şu sözlerle açıkladı:Doç. Dr. Dizdar, gıdalardaki işleme sistemin değiştiğini ifade ederek “Gıdayı bozulmaz hale getirmeye çalışıyorlar. Sağlıklı beslenme için yoğurdun evde yapılması gerek” diye konuştu.

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2026

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Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

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