https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/yapay-zeka-fon-vurgununu-daha-ortaya-cikmadan-onleyebilir-miydi-1109202191.html

“Yapay zeka fon vurgununu daha ortaya çıkmadan önleyebilir miydi?”

“Yapay zeka fon vurgununu daha ortaya çıkmadan önleyebilir miydi?”

Sputnik Türkiye

Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü programında fon vurgunu tartışmasını yapay zeka ve kamu denetimi açısından ele aldı. Ayan, yapay... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T15:55+0300

2026-10-01T15:55+0300

2026-10-01T15:55+0300

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Serhat Ayan, yapay zekanın devlet kurumlarını denetleyip denetleyemeyeceği ve fonlardaki usulsüzlüklerin daha erken tespit edilip edilemeyeceği sorularını gündeme getirdi.“Gerçekten bir yapay zekamız olsaydı 20 milyar dolar cebimizden gitmeyebilir miydi?” diye soran Ayan, yapay zekanın özellikle büyük miktardaki veriyi analiz etme kapasitesine dikkat çekti.“Yapay zeka milyonlarca işlemi aynı anda tarayabilir”İnsan denetçilerin birkaç şirket ya da fon üzerinde derinlemesine inceleme yapabileceğini belirten Ayan, yapay zekanın avantajının ise veri büyüklüğü olduğunu söyledi.Ayan, şöyle konuştu:“Yapay zekanın avantajı milyonlarca işlemi aynı anda tarayabilmesi ve normalde farklı duran olayların arasındaki bağıntıyı kurabilmesidir.”Yapay zekanın üstünlüğünün insandan daha iyi hukuk bilmesi olmadığını vurgulayan Ayan, asıl farkın büyük veri içerisindeki örüntüleri tespit edebilmesi olduğunu ifade etti.“Yapay zeka savcı değil ama olağan dışı hareketi yakalayabilir”Ayan, bir hissenin gerçek ekonomik değerinden koparak manipülatif biçimde yükselip yükselmediğinin yapay zeka tarafından kesin biçimde tespit edilip edilemeyeceği sorusunu da değerlendirdi.Yapay zekanın tek başına “bu fiyat manipülasyondur” diyemeyeceğini belirten Ayan, buna karşın piyasa davranışındaki olağan dışı hareketleri yakalayabileceğini söyledi.Ayan, “Yapay zeka bir savcı değil ama burada normal piyasa davranışından ciddi bir sapma var diyebilecek yeteneklere sahip” dedi.“Fonlar arasındaki karmaşık para ağlarını ortaya çıkarabilir”Fonların aynı şirketlere ya da ilişkili kişilere para aktarması gibi karmaşık finansal ilişkilerin yapay zeka tarafından tespit edilip edilemeyeceğini de değerlendiren Ayan, bunun mümkün olduğunu belirtti.Ayan, özellikle çok sayıda fonun aynı anda izlenmesinin erken uyarı mekanizması oluşturabileceğini söyledi.“131 fonun aynı anda tek bir yapay zeka tarafından izlenmesi krizi daha erken gösterebilir miydi?” sorusunu gündeme getiren Ayan, şu değerlendirmeyi yaptı:“Muhtemelen gösterirdi efendim. Fakat bunu kesin olarak söylemek için geçmiş işlem verileriyle sistemi geriye dönüp test etmek gerekiyor.”“Yapay zekayı kimin denetlediği sorusu büyüyor”Ayan, yapay zekanın kendi başına ahlaki bir tercih yapamayacağını da vurguladı. Sistemin, kendisine tanımlanan kriterlere göre hareket edeceğini belirtti.“Kimlerin izleneceğini ve hangi davranışların şüpheli sayılabileceğini belirleyen sistem ne diyorsa onu uygular” diyen Ayan, yapay zekanın yolsuzluk tespit kapasitesi arttıkça başka bir sorunun da önem kazanacağını söyledi:“Yolsuzluk tespit kapasitesini arttıkça bu kapasiteyi kimin denetlediği sorusu büyür.”

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2026

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