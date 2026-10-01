TEPAV Maliye ve Para Politikaları Direktörü Cangöz: ‘Fon mağdurları bir araya gelerek haklarını aramalı’

“Sermaye Piyasası Kurulu, BDDK ve Hazine gibi kurumların bu süreçte farklı rolleri ve görevleri var. Bir de piyasa boyutu var. Borsa İstanbul, hem kurum olarak hem de altyapının oluşturulması açısından bu sürecin içinde. Bunun yanında bu kurumları ve yapıları işletenler; mevzuatı yorumlayan, hayata geçiren, tedbir alan ve uygulayanlar var. Bu aşamada Adalet Bakanlığı, MASAK ve diğer kurumlar da devreye giriyor. Dolayısıyla devletin çok sayıda kurumu farklı açılardan sürece dahil oluyor. Tek bir kurumu sorumlu göstermek pek mümkün değil.

Geçmişte yaşanan benzer süreçlere baktığımızda, fon sistemindeki sıkıntılar bana 1980’lerin başındaki banker skandallarını çağrıştırıyor. Buradan çıkarılabilecek dersi, Hazine’nin ödeme yükümlülüğü olup olmadığı sorusuna bağlayabiliriz. Banker sisteminde de bir sigorta mekanizması yoktu. Bankerler battıktan sonra mağdurlar dernekler kurdu, çeşitli taleplerde bulundu ve mağduriyetlerini gidermeye çalıştı. Ancak devletin bunları karşılaması hem yasal çerçevede hem de bütçe olanakları açısından pek mümkün değildi.

Bugün de bundan çok farklı bir yerde olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü fonlar, mevduat gibi garanti altında değil. Fonların farklı kategorileri var ve bunların önemli bir kısmına yatırım yapabilmek için nitelikli yatırımcı olmak gerekiyor. Burada birtakım testlerden söz ediliyor. Bu testlerde, çevrim içi olarak yatırım araçlarına ne kadar aşina olduğunuz, bunları bilip bilmediğiniz soruluyor. Bir anlamda kendi beyanınız esas alınıyor. Bunun ise hukuki bir sonucu var. Diyelim ki yatırım aracının ne kadar riskli olduğunu bilmiyorsunuz ama çevrenizden yüksek getiri sağlandığını duyduğunuz için yatırım yapmak istiyorsunuz. Soruların hepsine “Evet, biliyorum” diyerek geçtiniz. Bu, yatırımınızdan kaynaklanabilecek riskleri ve sonuçları bildiğiniz, bunları değerlendirebilecek finansal bilgi birikimine sahip olduğunuz yönünde bir sorumluluk getiriyor. Ancak bugün bu testlerin ne kadar işlediğini de sorgulamak gerekiyor. Çünkü duyduklarımız, bu beyanlarla gerçeklerin her zaman örtüşmediğini gösteriyor.

Burada SPK’nın da elbette sorumluluğu var. Piyasayı düzenlemenin yanında, bu testlerin gerçekte ne kadar işlediğini ve vatandaşın finansal okuryazarlığını ne ölçüde temsil ettiğini değerlendirmesi, takip etmesi gerekiyor.”