“PKK’nın silahsızlandırılması Irak için model olabilir”

“Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak başta olmak üzere Irak’taki askeri varlığını 90’lı yıllardan beri sürdürüyor. PKK ile mücadelede varlık gösterdik. Kuzey Irak’ta üslerimiz bulunuyor. PKK’nın tasfiyesi projesi kapsamında silahların bırakılmasıyla beraber TSK’nın Irak’taki üslerine ihtiyaç kalmayacağı söylendi. Türkiye, Irak’ın toprak bütünlüğüne baştan beri saygılı. Türkiye, orada bir işgalci güç değildi terörle mücadele çerçevesi içinde varlık sürdürdü. Irak’ın mücadele edecek bir gücü yoktu. Gelinen noktada Irak’taki İran destekli milis grupların da Irak ordusunun altında entegrasyonu isteniyor. Buna dair bir yol haritası var. Irak’ın gücü henüz bu milisleri silahsızlandırmak veya Irak ordusuna entegrasyon sağlayacak güçte değil. PKK’nın tasfiyesi ve silahsızlandırılması Irak için örnek oluyor. Irak bundan istifade Amerikalıların ve Türkiye’nin çekilmesine bağlı olarak tek bir Irak ordusunda birleşmeyi hedefliyor. Buna Peşmergeleri de dahil etmek isteyebilirler. Tom Barrack da bunu söylemişti. Peşmergenin de Irak ordusuna tam entegrasyonu gündeme gelebilir. Bu bir gerilim de yaratabilir. Ancak bunun gerçekleşmesi için Irak’ta bir ortak irade gelişiyor. Türkiye tek bir Irak ve tek bir orduyu daha güvenli görür. Suriye modeli gibi terörden arınmış ve güvenlik açısından endişe yaratmayacak bir noktaya taşınması Türkiye’nin beklentileri arasında. İran-İsrail gerilimi ve Amerika’nın varlığı bölgeyi istikrarsızlaştırıyor. Bu ortam nereye kadar sürecek? Irak’taki silahlı gruplar ise yeni rolleri ve yeni modeli ‘Bölgesel Direniş Ekseni’ olarak ifade ediyorlar. Yani ABD’nin Orta Doğu’dan çıkmasını sağlayacak rolleri olduğunu ileri sürüyorlar ve Irak ile entegrasyonu istemiyorlar. Bir taraftan buna uyanlar da var. Bir milis tugayı kendisini lağvetti örneğin.Irak’taki güç boşluğunu doldurmaya çalışacak bazı güçler harekete geçebilir. Bu, Irak sahasında yeni bir istikrarsızlığı tetikleyebilir. Irak bu endişeleri taşıyor. 23 yıllık varlıkları ve Irak’taki dokuz üssüyle Irak’ın egemenliğine hançer gibi giren Amerikalılar buradan çekiliyor. 23 yıllık savaşın sonunda Irak’a demokrasi geldi mi? Gelmedi elbette.”