https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/k-pop-yildizi-song-min-hoya-askerlik-yasasini-ihlalden-hapis-cezasi-1109196410.html

K-pop yıldızı Song Min-ho’ya askerlik yasasını ihlalden hapis cezası

K-pop yıldızı Song Min-ho’ya askerlik yasasını ihlalden hapis cezası

Sputnik Türkiye

Güney Kore'de WINNER grubunun üyesi Song Min-ho, zorunlu askerlik kapsamında yaptığı sosyal hizmet görevi sırasında 102 gün izinsiz devamsızlık yaptığı... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T14:01+0300

2026-10-01T14:01+0300

2026-10-01T14:01+0300

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Güney Kore'nin dünyaca ünlü K-pop grubu WINNER'ın üyesi Song Min-ho, zorunlu askerlik hizmeti kapsamında görev yaptığı dönemde 102 gün izinsiz devamsızlık yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.Seul Batı Bölge Mahkemesi, Mino sahne adıyla da tanınan 33 yaşındaki sanatçıya Askerlik Hizmeti Yasası'nı ihlal etmekten bir yıl hapis cezası verdi. Ancak mahkeme cezayı iki yıl süreyle erteledi. Kararın mevcut haliyle kesinleşmesi durumunda Song, erteleme süresinde yeni bir suç işlemediği takdirde cezaevine girmeyecek.21 aylık görevde 102 gün izinsiz devamsızlıkMahkeme kayıtlarına göre Song Min-ho, Mart 2023 ile Aralık 2024 arasında Seul'ün batısındaki Mapo bölgesinde sosyal hizmet görevlisi olarak alternatif askerlik hizmetini yerine getirdi.Ancak Song'un bu süreçte toplam 102 gün geçerli bir gerekçe göstermeden görev yerinde bulunmadığı tespit edildi. Savcılık, sanatçı hakkında 18 ay hapis cezası talep etmişti.Güney Kore'de askerlik yapmaya elverişli erkekler için en az 18 aylık zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Belirli koşulları taşıyan kişiler ise askeri birliklerde görev yapmak yerine kamu kurumlarında sosyal hizmet görevlisi olarak alternatif hizmet gerçekleştirebiliyor.Mahkemeden dikkat çeken askerlik vurgusuMahkeme kararında Song Min-ho'nun devamsızlığının boyutuna dikkat çekildi.Mahkeme, askerlik hizmetinin devletin varlığını ve güvenliğini sağlamaya yönelik bir yükümlülük olduğunu belirterek bu görevin sadakatle yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı. Sosyal hizmet görevlilerinin de bu yükümlülüğün dışında olmadığı belirtildi.Mahkeme ayrıca Song'un eğlence sektörünün tanınmış isimlerinden biri olması nedeniyle askerlik hizmetinin kamuoyunda yakından takip edildiğine işaret etti.Bununla birlikte Song'un suçlamaları kabul etmesi ve pişmanlık göstermesi, sağlık durumunun görev sürecini etkilemiş olması ve daha önce herhangi bir cezai mahkûmiyetinin bulunmaması cezanın belirlenmesinde dikkate alındı.Devamsızlıkları gizleyen yöneticiye de cezaDava yalnızca Song Min-ho ile sınırlı kalmadı. Sanatçının sosyal hizmet görevi sırasında denetiminden sorumlu olan yönetici de mahkûm edildi.Mahkeme, yöneticinin Song'un göreve gelmediğini bilmesine rağmen bazı günlerde gelmiş gibi kayıt oluşturduğunu ve devamsızlıkların sürmesine yardımcı olduğunu tespit etti.Söz konusu yöneticiye 10 ay hapis cezası verildi ve bu ceza da iki yıl süreyle ertelendi. Mahkeme, yöneticinin Song'un görevden ayrılmasına aktif biçimde katkıda bulunduğu sonucuna vardı.Song Min-ho: Her gün pişman oldumSong Min-ho, 1 Ekim'deki karar duruşması için Seul Batı Bölge Mahkemesi'ne geldiğinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.Sanatçı, yaşananlardan dolayı büyük pişmanlık duyduğunu belirterek kendisini seven insanlardan özür diledi.Song, karar öncesindeki açıklamasında, “Gerçekten çok pişman oldum. Her gün pişmanlık duydum ve beni seven insanlardan özür dilemekten başka söyleyecek bir şeyim yok” ifadelerini kullandı.Song, görev yaptığı merkezdeki yöneticiyle önceden anlaşarak devamsızlık yaptığı iddiasını ise reddetti.Yeniden askerlik yapacak mı?Kararın ardından en fazla merak edilen konulardan biri Song Min-ho'nun zorunlu hizmetini yeniden yerine getirip getirmeyeceği oldu.Song, mahkeme girişinde ve karar sonrasında gazetecilerin bu konudaki sorularına yanıt vermedi.Güney Kore Askerlik İşleri İdaresi ise Song'un 102 günlük eksik hizmetinin yeniden tamamlatılıp tamamlatılmayacağı konusunda henüz kesin karar bulunmadığını açıkladı. Kurum, sürecin mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından değerlendirileceğini bildirdi.Güney Kore'de ünlülerin askerliği yakından izleniyorZorunlu askerlik, Güney Kore'de özellikle erkek sanatçılar ve K-pop yıldızları açısından uzun yıllardır kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.Daha önce “Gangnam Style” ile dünya çapında ün kazanan Psy'ın askerlik hizmeti de tartışmalara neden olmuştu. Psy, ilk hizmeti sırasında yükümlülüklerini gerektiği gibi yerine getirmediğinin tespit edilmesinin ardından yeniden askere alınmıştı.Koreli-Amerikalı şarkıcı Steve Yoo ise askerlik öncesinde Güney Kore vatandaşlığından çıkarak ABD vatandaşlığına geçmesinin ardından 2002'de ülkeye giriş yasağıyla karşılaşmıştı.Song Min-ho hakkındaki son karar da ülkede ünlü isimlerin zorunlu askerlik yükümlülükleri konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

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