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Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
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Fon soruşturmasında ‘İnönü’ bağlantısı üzerinden yeni tartışma
Fon soruşturmasında ‘İnönü’ bağlantısı üzerinden yeni tartışma
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, fon soruşturmasının İsmet İnönü’ye bağlanması oldu... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
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Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tera yöneticisi Emir Münir Sarpyener’in aile geçmişi, A Haber ve Takvim tarafından haberleştirildi. Takvim’in 30 Eylül tarihli haberinde Sarpyener’in anne tarafından Keriman Halis’in torunu, baba tarafından ise İsmet İnönü’nün kız kardeşinin torununun oğlu olduğu yazıldı.Takvim, haberi “Tera'cı Münir'in şeceresini Takvim belgeledi! İsmet İnönü ve Keriman Halis bağlantısı: Biri piyangocu diğeri foncu” başlığıyla yayımlarken, İsmet İnönü’nün 1968 yılında Milli Piyango’dan kazandığı ikramiyeyi de Sarpyener hakkındaki soruşturmayla birlikte gündeme getirdi.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şöyle konuştu:
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radyo sputnik, radyo, radyo, i̇smet i̇nönü, sermaye piyasası kurulu (spk)
radyo sputnik, radyo, radyo, i̇smet i̇nönü, sermaye piyasası kurulu (spk)

Fon soruşturmasında ‘İnönü’ bağlantısı üzerinden yeni tartışma

10:45 01.10.2026 (güncellendi: 10:46 01.10.2026)
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Güçlü Özgan
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, fon soruşturmasının İsmet İnönü’ye bağlanması oldu. Özgan, “Madem aileler konuşuluyor, çok da geçmişe gitmeyelim” dedi.
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tera yöneticisi Emir Münir Sarpyener’in aile geçmişi, A Haber ve Takvim tarafından haberleştirildi. Takvim’in 30 Eylül tarihli haberinde Sarpyener’in anne tarafından Keriman Halis’in torunu, baba tarafından ise İsmet İnönü’nün kız kardeşinin torununun oğlu olduğu yazıldı.
Takvim, haberi Tera'cı Münir'in şeceresini Takvim belgeledi! İsmet İnönü ve Keriman Halis bağlantısı: Biri piyangocu diğeri foncu başlığıyla yayımlarken, İsmet İnönü’nün 1968 yılında Milli Piyango’dan kazandığı ikramiyeyi de Sarpyener hakkındaki soruşturmayla birlikte gündeme getirdi.
Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şöyle konuştu:
“Hükümete yakın medya bütün bu tartışmaları, bu fon soruşturmaları meselesini İnönü’ye bağlıyor. A Haber’e bakıyorum, orada bir televizyon haberi gördüm. Sadece A Haber değil. Takvim gazetesinin de yine bu konuyu ele aldığını gördüm. Başlık şöyle: ‘Tera’cı Münir’in şeceresini Takvim belgeledi.’ İsmet İnönü ve Keriman Halis bağlantısı. ‘Biri piyangocu, diğeri foncu.’ Spotta da deniyor ki fon soruşturmasında yakalanan, SPK’nın suç duyurusunda bulunduğu Tera yöneticisi Emir Münir Sarpyener’in şeceresinden İsmet İnönü ve dünya güzeli Keriman Halis çıktı. Sarpyener’in girift akrabalık bağı belgelerle kanıtlandı. Aile bağının izleri 1982 tarihli gazete ilanında görüldü. Öte yandan Tera’cı Münir fon soruşturmasıyla gündemdeyken, İnönü’nün 1968 piyangosunu nasıl kazandığı aradan geçen 58 yıla rağmen hâlâ sorgulanıyor. ‘Atası piyangocu, kendisi foncu’ yorumlarını da beraberinde getiriyor gibi bir bağlantı kurulmuş. Sarpyener’in anne tarafından Keriman Halis’in torunu, baba tarafından ise İnönü’nün kız kardeşinin torununun oğlu olduğu belirtiliyor. Madem şecere, madem aileler konuşuluyor, çok da geçmişe gitmeyelim. Bugün tartıştığımız meseleyi isimler üzerinden mesela konuşalım, değil mi? Fatma Betül Sayan Kaya’nın bakanlık yaptığını unutmayalım. Tüm bu aile ilişkilerinin tartışıldığı dönemde meseleyi İsmet İnönü’ye, Keriman Halis’e kadar götürmek enteresan bir tabloyu da beraberinde getiriyor.”
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