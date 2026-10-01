Fon soruşturmasında ‘İnönü’ bağlantısı üzerinden yeni tartışma

“Hükümete yakın medya bütün bu tartışmaları, bu fon soruşturmaları meselesini İnönü’ye bağlıyor. A Haber’e bakıyorum, orada bir televizyon haberi gördüm. Sadece A Haber değil. Takvim gazetesinin de yine bu konuyu ele aldığını gördüm. Başlık şöyle: ‘Tera’cı Münir’in şeceresini Takvim belgeledi.’ İsmet İnönü ve Keriman Halis bağlantısı. ‘Biri piyangocu, diğeri foncu.’ Spotta da deniyor ki fon soruşturmasında yakalanan, SPK’nın suç duyurusunda bulunduğu Tera yöneticisi Emir Münir Sarpyener’in şeceresinden İsmet İnönü ve dünya güzeli Keriman Halis çıktı. Sarpyener’in girift akrabalık bağı belgelerle kanıtlandı. Aile bağının izleri 1982 tarihli gazete ilanında görüldü. Öte yandan Tera’cı Münir fon soruşturmasıyla gündemdeyken, İnönü’nün 1968 piyangosunu nasıl kazandığı aradan geçen 58 yıla rağmen hâlâ sorgulanıyor. ‘Atası piyangocu, kendisi foncu’ yorumlarını da beraberinde getiriyor gibi bir bağlantı kurulmuş. Sarpyener’in anne tarafından Keriman Halis’in torunu, baba tarafından ise İnönü’nün kız kardeşinin torununun oğlu olduğu belirtiliyor. Madem şecere, madem aileler konuşuluyor, çok da geçmişe gitmeyelim. Bugün tartıştığımız meseleyi isimler üzerinden mesela konuşalım, değil mi? Fatma Betül Sayan Kaya’nın bakanlık yaptığını unutmayalım. Tüm bu aile ilişkilerinin tartışıldığı dönemde meseleyi İsmet İnönü’ye, Keriman Halis’e kadar götürmek enteresan bir tabloyu da beraberinde getiriyor.”