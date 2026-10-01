https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/ceyhun-bozkurt-bahis-sorusturmasinda-sevk-sayisi-1000i-asacak-1109201789.html

Ceyhun Bozkurt: Bahis soruşturmasında sevk sayısı 1000’i aşacak

Ceyhun Bozkurt: Bahis soruşturmasında sevk sayısı 1000’i aşacak

Sputnik Türkiye

Gazeteci Ceyhun Bozkurt, bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen 448 kulüp yöneticisinin sayısının 1000'i aşabileceğini söyledi. Bozkurt, MHK Başkanı... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T15:48+0300

2026-10-01T15:48+0300

2026-10-01T15:48+0300

ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇

radyo

radyo

radyo

radyo sputnik

ertuğrul doğan

ceyhun bozkurt

ferhat gündoğdu

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099218011_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_01162f04186e05c4acb37798ea3fbffe.jpg

Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı yöneticilere yönelik operasyonun ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen 448 kulüp yöneticisini değerlendirdi. Sevk sayısının artabileceğini belirten Bozkurt, soruşturmanın zamanlamasına da dikkat çekti.“Öne çıkan isim Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan”MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı yöneticilere yönelik operasyonun ardından PFDK'ye 448 kulüp yöneticisinin sevk edildiğini belirten Bozkurt, sevk edilen isimler arasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da bulunduğunu söyledi.Bozkurt şunları söyledi:“Pause tuşundan tekrardan play tuşuna basılmış gibi”Bahis soruşturmalarının Dünya Kupası öncesinde hareketli olduğunu, turnuvaya kısa süre kala ise durduğunu ifade eden Bozkurt, son gelişmelerin zamanlamasına şu sözlerle dikkat çekti:Bozkurt, millî takımın Uluslar Ligi'nde aldığı yenilgilerin ardından operasyonların ve sevklerin yeniden gündeme gelmesine de dikkat çekerek, “Bir bağlantı var mıdır, bilmem” dedi.“Adli süreç, maç sonucunu etkileme boyutu ortaya çıkarsa başlıyor”PFDK'ye sevk edilen isimler hakkında disiplin süreci ile adli sürecin birbirinden ayrılması gerektiğini belirten Bozkurt, bahis oynanan maçların sonucunu etkileme durumunda adli sürecin de devreye girebileceğini ifade etti.Bozkurt şunları söyledi:“Sevk sayısı 1000'in üzerine çıkacak”Güvendiği isimlerden edindiği bilgilere göre PFDK'ye sevk edilen yönetici sayısının daha da artabileceğini söyleyen Bozkurt, sayının 1000'i aşabileceğini dile getirdi.Bozkurt, “Kulağıma geleni söyleyeyim. Güvendiğim isimlerden duyduğum şey şu: PFDK'ye sevk konusunda sayı çok daha fazla artacak. Hatta ve hatta söyleyeyim, 1000'in üzerine çıkacak” ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, ertuğrul doğan, ceyhun bozkurt, ferhat gündoğdu, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)