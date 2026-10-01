https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/ceyhun-bozkurt-bahis-sorusturmasinda-sevk-sayisi-1000i-asacak-1109201789.html
Ceyhun Bozkurt: Bahis soruşturmasında sevk sayısı 1000’i aşacak
Ceyhun Bozkurt: Bahis soruşturmasında sevk sayısı 1000’i aşacak
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen 448 kulüp yöneticisinin sayısının 1000'i aşabileceğini söyledi. Bozkurt, MHK Başkanı... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T15:48+0300
2026-10-01T15:48+0300
2026-10-01T15:48+0300
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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
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Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı yöneticilere yönelik operasyonun ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen 448 kulüp yöneticisini değerlendirdi. Sevk sayısının artabileceğini belirten Bozkurt, soruşturmanın zamanlamasına da dikkat çekti.“Öne çıkan isim Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan”MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı yöneticilere yönelik operasyonun ardından PFDK'ye 448 kulüp yöneticisinin sevk edildiğini belirten Bozkurt, sevk edilen isimler arasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da bulunduğunu söyledi.Bozkurt şunları söyledi:“Pause tuşundan tekrardan play tuşuna basılmış gibi”Bahis soruşturmalarının Dünya Kupası öncesinde hareketli olduğunu, turnuvaya kısa süre kala ise durduğunu ifade eden Bozkurt, son gelişmelerin zamanlamasına şu sözlerle dikkat çekti:Bozkurt, millî takımın Uluslar Ligi'nde aldığı yenilgilerin ardından operasyonların ve sevklerin yeniden gündeme gelmesine de dikkat çekerek, “Bir bağlantı var mıdır, bilmem” dedi.“Adli süreç, maç sonucunu etkileme boyutu ortaya çıkarsa başlıyor”PFDK'ye sevk edilen isimler hakkında disiplin süreci ile adli sürecin birbirinden ayrılması gerektiğini belirten Bozkurt, bahis oynanan maçların sonucunu etkileme durumunda adli sürecin de devreye girebileceğini ifade etti.Bozkurt şunları söyledi:“Sevk sayısı 1000'in üzerine çıkacak”Güvendiği isimlerden edindiği bilgilere göre PFDK'ye sevk edilen yönetici sayısının daha da artabileceğini söyleyen Bozkurt, sayının 1000'i aşabileceğini dile getirdi.Bozkurt, “Kulağıma geleni söyleyeyim. Güvendiğim isimlerden duyduğum şey şu: PFDK'ye sevk konusunda sayı çok daha fazla artacak. Hatta ve hatta söyleyeyim, 1000'in üzerine çıkacak” ifadelerini kullandı.
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radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, ertuğrul doğan, ceyhun bozkurt, ferhat gündoğdu, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, ertuğrul doğan, ceyhun bozkurt, ferhat gündoğdu, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
Ceyhun Bozkurt: Bahis soruşturmasında sevk sayısı 1000’i aşacak
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen 448 kulüp yöneticisinin sayısının 1000'i aşabileceğini söyledi. Bozkurt, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya yönelik operasyonun ardından soruşturmanın yeniden hız kazandığına dikkat çekti.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı yöneticilere yönelik operasyonun ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen 448 kulüp yöneticisini değerlendirdi. Sevk sayısının artabileceğini belirten Bozkurt, soruşturmanın zamanlamasına da dikkat çekti.
“Öne çıkan isim Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan”
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı yöneticilere yönelik operasyonun ardından PFDK'ye 448 kulüp yöneticisinin sevk edildiğini belirten Bozkurt, sevk edilen isimler arasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da bulunduğunu söyledi.
“Bugün PFDK'ye 448 kulüp yöneticisi sevk edildi. En önemlisi, öne çıkan isim, hemen söyleyelim, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan. Ama tabii ki Trabzonspor'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan, Amedspor'dan ve başka takımlardan da sevkler var.”
“Pause tuşundan tekrardan play tuşuna basılmış gibi”
Bahis soruşturmalarının Dünya Kupası öncesinde hareketli olduğunu, turnuvaya kısa süre kala ise durduğunu ifade eden Bozkurt, son gelişmelerin zamanlamasına şu sözlerle dikkat çekti:
“Dünya Kupası'ndan bir iki ay önce durdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili'ydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam, şöyle bir cümle kullandı: ‘Dünya Kupası bir geçsin bakalım.’ minvalinde. Yani bu bahis soruşturmaları kapatılmadı, kapanmadı; devam edecek. Dünya Kupası'nın geçmesi, liglerin başlaması bekleniyor.”
Bozkurt, millî takımın Uluslar Ligi'nde aldığı yenilgilerin ardından operasyonların ve sevklerin yeniden gündeme gelmesine de dikkat çekerek, “Bir bağlantı var mıdır, bilmem” dedi.
“Adli süreç, maç sonucunu etkileme boyutu ortaya çıkarsa başlıyor”
PFDK'ye sevk edilen isimler hakkında disiplin süreci ile adli sürecin birbirinden ayrılması gerektiğini belirten Bozkurt, bahis oynanan maçların sonucunu etkileme durumunda adli sürecin de devreye girebileceğini ifade etti.
“PFDK'ye sevk edilen isimlerle ilgili adli süreç yürütülmüyor. Ama şöyle bir tespit yapılırsa adli süreç başlıyor: Bahis oynadıkları maçlarda maç sonucunu etkileme, yani kendi maçlarına oynayıp maç sonucunu etkileme boyutu ortaya çıkarsa orada hem futbolla ilgili ceza boyutu oluşuyor hem de adli süreçler devreye giriyor.”
“Sevk sayısı 1000'in üzerine çıkacak”
Güvendiği isimlerden edindiği bilgilere göre PFDK'ye sevk edilen yönetici sayısının daha da artabileceğini söyleyen Bozkurt, sayının 1000'i aşabileceğini dile getirdi.
Bozkurt, “Kulağıma geleni söyleyeyim. Güvendiğim isimlerden duyduğum şey şu: PFDK'ye sevk konusunda sayı çok daha fazla artacak. Hatta ve hatta söyleyeyim, 1000'in üzerine çıkacak” ifadelerini kullandı.