https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/almanya-ile-hollandali-tersane-arasinda-firkateyn-krizi-47-milyar-euroluk-talep-1109200548.html

Almanya ile Hollandalı tersane arasında firkateyn krizi: 4.7 milyar euroluk talep

Almanya ile Hollandalı tersane arasında firkateyn krizi: 4.7 milyar euroluk talep

Sputnik Türkiye

Almanya'nın 6 adet F126 firkateyn projesini durdurmasının ardından ana yüklenici Hollandalı Damen tersanesi, Alman hükümetinden yaklaşık 4.7 milyar euro talep... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T15:11+0300

2026-10-01T15:11+0300

2026-10-01T15:11+0300

savunma

avrupa

boris pistorius

almanya

berlin

hamburg

belçika

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Alman donanmasının en büyük modernizasyon projelerinden biri olan F126 firkateyn programının iptali, Almanya ile projenin ana yüklenicisi Hollandalı Damen tersanesi arasında milyarlarca euroluk anlaşmazlığa dönüştü. Taraflar projenin neden başarısız olduğu konusunda birbirini suçluyor.BILD gazetesinin haberine göre, Damen tersanesinin avukatı Peter Gauweiler, Alman Federal Meclisi (Bundestag) Bütçe ve Savunma Komisyonu üyelerine resmi bir mektup göndererek 4 milyar 679 milyon 663 bin 394 euroluk ödeme talebini iletti.Gauweiler, talep edilen yaklaşık 4.7 milyar euronun ek bir tazminat olmadığını, Alman federal hükümetinin sözleşmeyle taahhüt ettiği ödemelerden oluştuğunu savundu.Gauweiler, talep edilen miktarın gelecekte daha da artabileceğini belirterek zarar tespit çalışmalarının henüz tamamlanmadığını kaydetti.Savunma Bakanlığına 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıMilletvekillerine gönderilen mektubun ekinde, 22 Eylül'de Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'a gönderilen resmi bir yazıya yer verildi.Mektupta, Alman Savunma Bakanlığının üst düzey yönetiminin 'görev ve yetkilerini kötüye kullandığına dair şüphelerin ciddi şekilde yoğunlaştığı' iddia edildi.Damen tersanesi, bu iddialar doğrultusunda bakanlığın yetki ihlallerinden doğan ve gelecekte doğabilecek tüm zararlar için yasal olarak bağlayıcı bir taahhütname imzalamasını talep etti.Milyarlarca euroluk anlaşmazlığın arkasında Alman donanması için inşa edilmesi planlanan 6 adet F126 tipi firkateyn projesinin sonlandırılması bulunuyor.Damen projenin genel yüklenicisi olsa da gemilerin tamamen Almanya'daki Wolgast, Kiel ve Hamburg tersanelerinde inşa edilmesi planlanmıştı.Savunma Bakanı Boris Pistorius, 24 Haziran'da projeyi tamamen durdurma kararı almıştı. Bakanlık, gerekçe olarak ciddi gecikmeleri, büyük maliyet artışlarını ve öngörülemeyen riskleri göstermişti.Bakanlığın hesaplamalarına göre projenin devam etmesi halinde toplam maliyet 18 milyar euroya ulaşabilecekti.Damen ise Alman hükümetinin iddialarını reddederek kararın tamamen 'siyasi nedenlerle' alındığını savunuyor. Federal hükümetin Haziran 2024'te projeye bağlı olarak iki ek firkateyn siparişi daha verdiğine de dikkat çekiliyor.Pistorius ise temmuz ayında projenin sonlandırılmasının yüklenici firmanın 'kötü ve eksik performansından' kaynaklandığını söylemişti.Savunma Bakanı kararın vergi mükelleflerinin parasını korumak amacıyla alındığını savunurken, Alman Federal Hükümeti de Damen'e karşı 2.3 milyar euroluk karşı tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

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