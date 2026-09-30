https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/tokyoda-35-gundur-yagmur-dinmedi-140-yillik-rekor-kirildi-1109147767.html

Tokyo'da 35 gündür yağmur dinmedi: 140 yıllık rekor kırıldı

Tokyo'da 35 gündür yağmur dinmedi: 140 yıllık rekor kırıldı

Sputnik Türkiye

Japonya'nın başkenti Tokyo, kayıtların tutulmaya başlandığı 1886'dan bu yana en uzun kesintisiz yağış dönemini yaşıyor. Kentte 35 gün boyunca kuru gün... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T09:00+0300

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Tokyo'da 27 Ağustos'tan bu yana tek bir kuru gün yaşanmadı. Peş peşe 35 güne ulaşan yağışlı dönem, Japonya'nın başkentinde yaklaşık 140 yıllık meteorolojik kayıtların en uzun kesintisiz yağış serisi olarak kayda geçti.Japonya Meteoroloji Ajansı'nın verilerine göre eylül ayının başından pazartesi gününe kadar Tokyo merkezine 629 milimetre yağmur düştü. Bu miktar, dönem normallerinin yaklaşık üç katına karşılık geliyor.Tokyo'da güneş de kayboldu: 14 gün hiç görülmediUzun süreli yağışlara olağan dışı derecede düşük güneşlenme süresi de eşlik etti. Mainichi Shimbun'a göre Tokyo aynı dönemde yalnızca 45,8 saat güneş ışığı aldı. Bu rakam kayıtlardaki en düşük ikinci seviye oldu.Kentte 14 gün boyunca güneş hiç görülmedi. Haftalardır devam eden kapalı hava ve yağışlar, ulaşımdan turizme kadar günlük hayatın farklı alanlarını etkilerken kent sakinlerinin de sosyal medyada "yağmur yorgunluğundan" söz etmesine neden oldu.Çarşamba sabahı yağmur hafif çiselemeye dönüşse de meteoroloji yetkililerinin değerlendirmelerine göre yağışlı hava tamamen sona ermiş değil.Uzmanlar El Niño ve iklim değişikliğine dikkat çekiyorJaponya Meteoroloji Ajansı yetkilisi Masayuki Kyoda, sonbahar yağmur cephelerinin bu yıl normalden daha uzun süre bölgede kaldığını belirtti.Uzmanların değerlendirmelerinde El Niño'nun Büyük Okyanus üzerindeki etkisi ile küresel iklim değişikliğinin aşırı hava olaylarını güçlendirme potansiyeline dikkat çekiliyor. Ancak Kyoda, Tokyo'daki 35 günlük rekor yağış serisi ile iklim değişikliği arasında doğrudan nedensellik kurmanın zor olduğunu da vurguladı.Japonya Meteoroloji Ajansı ise daha önce yayımladığı raporlarda küresel ısınmanın Japonya'nın uzun vadeli yağış düzenini etkilediğini ve yağış miktarlarında artış görülebileceğini bildirmişti.2019'daki Tokyo rekoru geride kaldıTokyo'nun normal yağmur sezonu ağırlıklı olarak haziran ayında yaşanıyor. Ancak bu yıl yaz boyunca devam eden düzenli sağanaklar bölgenin bazı kesimlerinde ciddi su baskınlarına yol açtı.Kentte daha önce kaydedilen en uzun kesintisiz yağış dönemi 2019 yılında 33 gün sürmüştü. 27 Haziran-29 Temmuz 2019 tarihleri arasındaki bu seri, son yağışlarla birlikte geride bırakıldı.Böylece 35 günlük yeni seri, Tokyo'da meteorolojik kayıtların tutulmaya başlandığı 1886'dan bu yana en uzun yağış dönemi oldu.Tayfun tehlikesi kapıda: Kanto bölgesini teğet geçebilirBölgede aşırı hava olayları yalnızca uzun süreli yağışlarla sınırlı kalmadı. Ayın başında Dujuan Tayfunu, Tokyo'ya komşu Chiba eyaletinde sel ve heyelanlara yol açtı.Tayfun nedeniyle sekiz kişi hayatını kaybederken, onlarca evin yıkıldığı bildirildi.Meteoroloji yetkilileri şimdi yeni bir sistemi takip ediyor. Sezonun 26'ncı tayfununun kuzeydoğu yönünde ilerlediği ve Tokyo'nun da içinde bulunduğu Kanto bölgesini teğet geçebileceği belirtiliyor.Rekor yağış sebze fiyatlarını ikiye katladıYağışların ekonomik etkileri de hissedilmeye başladı. Tokyo çevresindeki tarım bölgelerinde ürünlerin zarar görmesi, özellikle yeşil yapraklı sebzelerin fiyatlarında sert yükselişe yol açtı.Başkentteki bir süpermarket çalışanına göre bir adet marulun fiyatı iki kattan fazla artarak 450 yene çıktı. Yağışların sürmesi halinde tarımsal üretim üzerindeki baskının devam edebileceği değerlendiriliyor.Kesintisiz yağmur Tokyo'daki günlük alışkanlıkları da değiştirdi. Evlerinde çamaşırlarını kurutmakta zorlanan kent sakinlerinin çamaşırhanelere yöneldiği bildirildi.35 günlük yağmur sağlığı da etkiliyorUzun süren kapalı ve yağışlı havanın insan sağlığı üzerindeki etkileri de gündemde. Tokyo'daki bir kliniğin direktörü Dr. Hiromichi Ito, uzun süreli yağışın fiziksel ve ruhsal sağlık üzerinde etkili olabileceğini söyledi.Ito'ya göre düşük atmosfer basıncı, yüksek nem ve uzun süre güneş ışığından mahrum kalmak bazı kişilerde baş ağrısı, baş dönmesi ve benzeri şikâyetleri tetikleyebiliyor.Tokyo'da 35 gündür devam eden sıra dışı yağış serisinin ne zaman tamamen sona ereceği ise henüz net değil. Meteoroloji yetkililerinin yeni tayfunun rotasını da yakından izlemesi nedeniyle başkent ve çevresinde yağışlı hava riski gündemdeki yerini koruyor.

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