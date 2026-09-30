“Tayvan’ın olmadığı bir mutabakat listesi, Çin’in isteklerini karşılamaz”

“Şi Cinping, Trump’ı mahveden bir konuşma yaptı. Trump’ın birinci döneminde Çin paniklemişti. 19. Ulusal Kongresi yeni yapılmıştı ve Çin yeni yeni projeler ortaya atıyordu. Ancak Çin, sonraki süreçte krizi iyi kontrol etti. Şi Cinping, 2013’ten beri siyasi ve ekonomik reformlar yaptı ve birçok insan tasfiye edildi. Biden döneminde bu işin tatbikatı yapılmaya başlandı. Biden döneminde biraz rahatlayan Çin, Trump gelmediğinde ‘Bize ne’ moduna geçebildi. Şi Cinping, ‘Dünyadaki bütün krizleri çözebiliriz. Biz dünyanın iki büyük gücüyüz’ dedi. Çin, Trump’ın mayıs ayındaki ziyaretinde ‘Biz dünyanın iki büyük ekonomik gücüyüz’ demişti. Bu kez ise iki büyük güç olarak bahsetti. O ana kadar Çin kendisini üçüncü dünya ülkesi olarak tanımlıyor ve Küresel Güney’e ait olduğunu söylüyordu. Şu an kendilerini Amerika’ya denk bir güç olarak ilan ettiler. Trump, mayıs ayında Çin’i Amerika’ya denk büyük bir güç olarak kabul ettiğini söyledi. Şi Cinping, Trump’a ‘Birlikte hareket edelim’ dedi. Bu da Amerika’nın hoşuna gitti. Şi Cinping’in konuşmasının satır aralarında büyük bir meydan okuma vardı. 100 bin öğrenciyi 2030 yılına kadar davet ettiler ancak Amerika bin öğrenci için dahi aynısını söyleyemedi. Trump mevcut öğrencileri kovmak için elinden geleni yapıyor. Şi Cinping bir teşekkür konuşması yapıyormuş gibi olsa da meydan okudu. Tayvan’ın olmadığı bir mutabakat listesinde Çinlilerin istediklerinin olacağını sanmıyorum. ABD ile Çin birbirine muhtaç. Bu dünyada bir küreselleşme ve teknoloji gerçeği var ve izolasyon mümkün değil. İki ülkenin karşılıklı bağımlılıkları var. Dünyada birbirine bağımlılığı en fazla olan iki ülke Çin ve ABD. Trump bu mantığı çözemediği için Çin ile mücadele edeceğini söylemişti. Buradan ‘Değerli dostum Şi’ söylemine kadar geldi. Bu söylem değişikliğinde ekonomik durum ve seçim etkili oldu. Biden, Trump’ın her şeyini reddetti. Sadece Çin konusundaki politikalarını daha ileriye taşıdı. Pentagon’da sürekli Çin’i takip eden bir görev gücü var. Trump, açılışını Biden’ın yaptığı bu görev gücünü kapatmadı. Bu ziyarette Trump ve eşi çok samimiydi. Trump’ın torununun Çince konuştuğunu gösterdiler. Torunu Çince şarkı da söyledi. Burada gurur duyan isim Şi Cinping oldu. Trump ise keyifliydi. İki taraf da memnun. Çin’den nefret eden bir adam torununa Çince öğretir mi? Öğretse bile bunu şov amaçlı gösterir mi? Buradan bu meselenin müesses nizam meselesi olduğunu anlıyoruz. Trump 2019’da NATO’ya Çin’i tehdit olarak gösterdi. Ankara zirvesinde Çin’i atıp Rusya’yı koydular. ABD, Çin’i yeniden dost ilan etti. ‘Bu, Rusya’ya karşı birleşik bir cephe mi?’ sorusunu düşünmüştüm. 1972 normalleşmesine atıfta bulunuyoruz. 1972’de Çin ile ABD normalleştikten sonra birbirlerini birçok sıfatla adlandırdılar. Çin ile ABD birlikte hareket etmişti. Afganistan işgalinde de birlikte hareket etmişlerdi. Henry Kissinger, ’21. Yüzyılda Rusya ile mücadele edilecekse Çin, Çin ile mücadele edilecekse Rusya’yı yanımıza almalıyız. İki cephede mücadele edemeyiz’ demişti. Aynı jeopolitik alanlarda mücadele sürüyor. Kissinger, ‘Benim tavsiyem Çin’i yanımıza almalıyız’ diyerek bitirmişti sözünü”