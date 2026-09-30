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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/suriyede-otobus-saldirisi-olu-ve-yaralilar-var-1109179239.html
Suriye'de otobüs saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Suriye'de otobüs saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Suriye'de bir otobüsün silahlı saldırıya uğraması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T23:56+0300
2026-10-01T00:41+0300
dünya
suriye
saldırı
siber saldırı
saldırı girişimi
çatışma
silahlı çatışma
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Suriye'nin batısındaki Humus ilinin kırsalında bir otobüs silahlı saldırıya uğradı.Masyaf Köprüsü yakınlarında kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından gerçekleştirilen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Sivil savunma ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği, güvenlik güçlerinin ise bölgeyi güvenlik çemberine aldığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/samda-bulunan-termik-santralde-patlama-1109177626.html
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suriye, saldırı, siber saldırı, saldırı girişimi, çatışma, silahlı çatışma
suriye, saldırı, siber saldırı, saldırı girişimi, çatışma, silahlı çatışma

Suriye'de otobüs saldırısı: Ölü ve yaralılar var

23:56 30.09.2026 (güncellendi: 00:41 01.10.2026)
© AASuriye otobüs
Suriye otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© AA
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Suriye'de bir otobüsün silahlı saldırıya uğraması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Suriye'nin batısındaki Humus ilinin kırsalında bir otobüs silahlı saldırıya uğradı.
Masyaf Köprüsü yakınlarında kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından gerçekleştirilen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Sivil savunma ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği, güvenlik güçlerinin ise bölgeyi güvenlik çemberine aldığı aktarıldı.
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