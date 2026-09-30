MHK soruşturmasında bilirkişi raporu: Hakem Ali Tuna’nın sınav kağıdındaki yazılar uyuşmadı
10:45 30.09.2026 (güncellendi: 10:49 30.09.2026)
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, MHK soruşturması oldu. Bilirkişi raporuna dikkat çeken Özgan, hakem Ali Tuna’nın sınav kağıdındaki yazılarla kendi yazı örneklerinin uyuşmadığını aktardı.
Merkez Hakem Kurulu’na yönelik yürütülen soruşturmada mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddiaları gündemde. Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı.
Dosyadaki iddialar arasında bazı hakemlerin objektif ve gerekçeli bir karar olmaksızın klasman dışı bırakılması, bazı hakemlere görev verilmemesi veya sistematik biçimde geri planda tutulması, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edilmesi ile 2022-2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapılması yer alıyor.
Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda ise hakem Ali Tuna’nın sınav kağıdına ilişkin dikkat çekici bir değerlendirme bulunuyor. Raporda, Tuna’nın kendi yazı örnekleri ile sınav kağıdındaki yazıların eğitim, istif, tersim biçimi, seyir, hız ve baskı derecesi gibi özellikler bakımından karşılaştırıldığı ve iki yazı arasında grafolojik ilişkiye rastlanmadığı belirtildi.
Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, MHK’ya yönelik benzer iddiaların yeni olmadığını belirterek, yaklaşık bir yıl önce de kamuoyunda tartışıldığını hatırlattı.
Özgan, şöyle konuştu:
“MHK Başkanı’nın ve kendisiyle birlikte 7 kişinin gözaltına alınmasından bahsediyorum. Bunu zamanlama açısından manidar olarak değerlendirenler de oldu. Çünkü yeni değil bu tartışmalar. Tam bir yıl öncesinde bu meselelerin kamuoyunun gündeminde açık açık tartışıldığı biliniyor. Şimdi nedir bu süreç? Mobbing ve resmi belgede sahtecilik. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar bu soruşturmayı yürütüyor. Hakemler dosyası olarak değerlendiriliyor. Suçlamalar; objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakmak, görev vermemek veya sistematik bir şekilde geri planda tutmak, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranmak, puanlama ve atama süreçlerine müdahale etmek, 2022-2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapmak. 2025 yılında Riva’da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma süreçlerine müdahale ya da bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirilmesi iddialarıyla bu soruşturmanın açıldığını görüyoruz.”
'Bu meseleler bir yıl önce de konuşuluyordu'
Özgan, soruşturmadaki iddiaların daha önce de futbol kamuoyunun gündemine geldiğini belirterek, dönemin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un 18 Eylül 2025’te Türkiye Futbol Federasyonu önünde yaptığı açıklamaları hatırlattı.
Koç, bir yıl önceki açıklamasında şunları söylemişti:
“İnternet bazlı, FaceTime görüntülü telefon görüşmeleri vasıtasıyla hakemleri arayıp kendilerine ‘Şu başkanla görüştüm, bu başkanla görüştüm, maçta sıkıntı olmasın’ gibi manipülatif söylemler içinde olduğunu söyledi. Hakemlere ‘Basına çıkarsan sizden bilirim’ yahut da ‘Bütün HTS kayıtları elimizde, ben devlete yakınım, her adımınızı biliyorum’ diye bir baskı yapması kabul edilebilecek bir şey değil.”
Özgan, Koç’un sözlerinin yanı sıra Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı’nın da ağustos ayının sonunda MHK Başkanı’na yönelik eleştirilerde bulunduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bir yıl öncesi, bir ay öncesi bu meseleler zaten konuşuluyordu, bunlar tartışılıyordu. Dediğim gibi mobbing ve evrakta sahtecilik; Ali Koç’un ifadeleri aslına bakılırsa tam olarak bu yönde. Bunun üzerinden tartışılabilir. İlginç mesajlar ortaya çıktı bu soruşturmayla birlikte. Hem soruşturma dosyasında yer alan mesajlar var hem de bir bilirkişi raporu var. O bilirkişi raporunda da son derece değişik ayrıntılar bulunuyor.”
'Bilirkişi raporunda hakem Ali Tuna detayı'
Özgan, bilirkişi incelemesinde hakem Ali Tuna’nın sınav kağıdıyla ilgili yer alan tespitlere de dikkat çekti:
“Ali Tuna’nın şöyle bir iddiası vardı: ‘Ben bir sınava girdim. O sınavdan geçtiğimden adım gibi emindim ama geçemedim. Kağıdımı istedim.’ O sınav kağıdındaki cevapların silindiği ve üzerine başka bir kişi tarafından başka yanıtlar eklendiği ya da yazıldığı yönünde bir iddiası vardı. Bilirkişi incelemesinde Ali Tuna’ya ait yazı örnekleri eğitim, istif, tersim biçimi, seyir, hız ve baskı derecesi gibi özellikler bakımından karşılaştırılıyor. İki yazı arasında, yani Ali Tuna’nın kendi yazısı ve sınav kağıdındaki yazılara bakıldığında grafolojik bir ilişkiye rastlanmadığı yönünde bir detay var. Ali Tuna adına düzenlenen sınav kağıdındaki yazıların başka bir kişinin elinden çıktığı değerlendirmesi bilirkişi raporunda yer alıyor.”
'Masumiyet karinesini unutmayalım'
Soruşturma dosyasında yer alan mesajlaşmalara da değinen Özgan, süreç henüz devam ettiği için iddiaların kesinleşmiş bulgular olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi:
“Soruşturma dosyası itibarıyla süreç devam ediyor. Masumiyet karinesi ilkemizden vazgeçmeyelim. Yargılama süreçleriyle beraber, yargılamaya dönüşürse bu süreç, göreceğiz. Dosyada gözaltına alınan isimlerle ilgili bazı hakemlerin objektif ve gerekçeli bir karar ortaya konulmaksızın klasman dışı bırakılması, bazı hakemlere görev verilmemesi veya sistematik biçimde geri planda tutulması gibi başlıklar var. Özellikle 2022-2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde de usulsüz değişiklikler yapıldığını yine bu bilirkişi raporundan öğreniyoruz. Futbolda ‘yapı’ tartışmalarının çok konuşulduğu, neredeyse Süper Lig’de faaliyet gösteren her kulübün şikayet ettiği ama bir türlü çözüm bulunamayan bir sorundan bahsediyorduk ki tam olarak bu soruşturmalar ortaya çıktı. Bu meseleler yaklaşık bir yıl önce de konuşulmuştu. Neden şimdi yapılıyor diye de bir soru aklımıza geliyor.”