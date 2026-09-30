https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/mhk-sorusturmasinda-bilirkisi-raporu-hakem-ali-tunanin-sinav-kagidindaki-yazilar-uyusmadi-1109150941.html

MHK soruşturmasında bilirkişi raporu: Hakem Ali Tuna’nın sınav kağıdındaki yazılar uyuşmadı

MHK soruşturmasında bilirkişi raporu: Hakem Ali Tuna’nın sınav kağıdındaki yazılar uyuşmadı

Sputnik Türkiye

Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, MHK soruşturması oldu. Bilirkişi raporuna dikkat çeken... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T10:45+0300

2026-09-30T10:45+0300

2026-09-30T10:49+0300

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ferhat gündoğdu

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Merkez Hakem Kurulu’na yönelik yürütülen soruşturmada mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddiaları gündemde. Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı.Dosyadaki iddialar arasında bazı hakemlerin objektif ve gerekçeli bir karar olmaksızın klasman dışı bırakılması, bazı hakemlere görev verilmemesi veya sistematik biçimde geri planda tutulması, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edilmesi ile 2022-2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapılması yer alıyor.Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda ise hakem Ali Tuna’nın sınav kağıdına ilişkin dikkat çekici bir değerlendirme bulunuyor. Raporda, Tuna’nın kendi yazı örnekleri ile sınav kağıdındaki yazıların eğitim, istif, tersim biçimi, seyir, hız ve baskı derecesi gibi özellikler bakımından karşılaştırıldığı ve iki yazı arasında grafolojik ilişkiye rastlanmadığı belirtildi.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, MHK’ya yönelik benzer iddiaların yeni olmadığını belirterek, yaklaşık bir yıl önce de kamuoyunda tartışıldığını hatırlattı.Özgan, şöyle konuştu:'Bu meseleler bir yıl önce de konuşuluyordu'Özgan, soruşturmadaki iddiaların daha önce de futbol kamuoyunun gündemine geldiğini belirterek, dönemin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un 18 Eylül 2025’te Türkiye Futbol Federasyonu önünde yaptığı açıklamaları hatırlattı.Koç, bir yıl önceki açıklamasında şunları söylemişti:Özgan, Koç’un sözlerinin yanı sıra Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı’nın da ağustos ayının sonunda MHK Başkanı’na yönelik eleştirilerde bulunduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:'Bilirkişi raporunda hakem Ali Tuna detayı'Özgan, bilirkişi incelemesinde hakem Ali Tuna’nın sınav kağıdıyla ilgili yer alan tespitlere de dikkat çekti:'Masumiyet karinesini unutmayalım'Soruşturma dosyasında yer alan mesajlaşmalara da değinen Özgan, süreç henüz devam ettiği için iddiaların kesinleşmiş bulgular olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi:

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2026

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Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

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radyo sputnik, radyo, radyo, merkez hakem kurulu (mhk), ali koç, ferhat gündoğdu