İktisatçı Uğur Emek: 2001 krizi nasıl çözüldüyse aynısı yapılmalı!

Bir kere Fatma Betül Sayan'ın ödeme yaptığını ne Sermayet Hesabı kurulu ne de Haziran Maliye Bakanlığı açıklamadı. Ekonomik haklı açıkladı. Yani resmi bir açıklama yok.Dekoltu bırakın, bir açıklama yok. Şu anda panik halde gidiyorlar. Nasıl gidiyorlar? Benim gördüğüm dışarıdan.Niyetlerini analize edemem. Niyet analizi yapmayalım. Bir şey yapmaya çalışıyorlarsa da panik halde gidiyorlar.Gittikleri yöntem, yöntem değil. Niye yöntem değil diyeceksiniz. Şimdi son tasviye edecekler.Tasviyeden gelen parayla şey ödeyecekler. Mağdurların parasını ödeyecekler. Ortada son yok.Onlar dip yaptı. Hani dip yaptığı gibi borsa ile dip yaptılar. Borsa 60 milyar dolar kaybetti.Bu ortamda onların tasviye olması hele de altı ay içerisinde mümkün değil. Bu soğuk bir yöntem. Yani hayali bir yöntem.Benim önerdiğim yöntem 2021 krizinde ben enerjiyi eleştiri bulmadım. 2021 krizinde yaptığımızı yapalım diyorum ben şu anda. 2001 krizinde hatırlarsınız.Tasavvuf mevzuatı, sigorta konu 50 milyona kadar olan mevzuatın sorumluluğu bende dedik. 50 milyonun üzerindekiler nitelikli yatırımcıdır. Nitelikli yatırımcı olduğu için de 75 bin milyon dolar koyuyorsa bankaya bana ne? Sen de rik analizi yapabilmeliydin.Mantığı buydu. Kriz çok büyük olunca başbakan Bülent Ecevit dedi ki biz 50 milyonun içini ihsal ettik. Parayı ödeyeceğiz dediler.Çok iddialı bir yaklaşımdı. Bir taraftan da tavır finansmanı kriziydi. Aynı zamanda her bankacının tavır finansmanı para yok.Ne yapalım? Dedi ki bir kanun çıkaralım. Biz bu arkadaşlarımız yöneticilerin banka sahiplerinin denetçilerin ailelerin yakınların bunlara selam verenlerin. Bunlarla yakın ilişki içinde olanların yani kanunda alacaklı tanım o kadar geniş tanımlandı ki bu dediğime geliyor.Neredeyse selam verenlerinde mallarını kovalayacağız diye bir kanun çıkardılar.2001 yılında çıkartıldı.Kanunun alacağıdır. Bu çok önemli. Kanunu alacağı dediğiniz zaman tartılası altılı üniversitenin sayılı alacaklarının usulü hakkında kanun şerkezine yatıyorsunuz.Bunların paraları saygıyım paraları, arsaları, arazileri, mülkleri, malları peşine düşürdü. Dünya saygın hukuk bürolarıyla çalışıldı. Çalıştı bu için dünyaya çıkıyorsunuz.Yani bu için uzman hukuk büroları var. Onlar onlarla çalışıldı ve paranın önemli bir kısmı tahsil edildi. Ben buna agresif tahsilat diyorum.Tahsilat değil agresif tahsilat. Ben elektriği bulmadım. Yapılmış bir şeyi anlatıyorum.Yani yapıldık. Biz yaptık bunu. Aynısını yapmamız lazım.Soruştu muhassap kim? Kim tahsil edecek? Kim tahsil edecek şeyde? Uluslararası arenada. Kim tahsil edecek? Bir muhassap bulmamız lazım. Şu anda tahminen yetkilenilmemiş bir muhassabımız yok bu olayda.Eski Türkiye'de olsaydık, yani benim blokraside olduğum Türkiye'de olsaydık, bir devlet denetleme kurulu başkanının olası, denetlemesi olası bir kuruluşta görev alması, para kazanması hayal bile edilemez, haklı gelmezdi yani. Fatma Betül Sayan bence bu yapının içerisindeki en saf arkadaş. Ben ona şey diyorum, sineğin en küçük olduğu için elekten o elendi hemen.Daha büyük sinekler var, elekten elenmeyenler. Bu arkadaş kendi üzerinden yaptı yani. Aneni gitmiş adıyla, soyadıyla, vatandaş kumarasıyla işlem yaptı.Burada diğerleri nasıl yaptı? İkinci, üçüncüler üzerinden yapma ihtimalleri çok yüksek. Ama bir de buraya Fatma Betül Sayan gibi girip para kazananlar var. O yüzden ben diyorum, 2001'de olduğu gibi sadece kendilerinden değil, sadece yakın akrabalarından değil, selam verdiklerinden, çay içtiklerinden de hesapları kontrol edilmeli. Buzdağının arka tarafından Fatma Betül Sayan'ın dışında kimler var? Büyük insanlar olduğundan eminim. Yemin ederim ama ihbar edemem.