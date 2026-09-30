https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/hastalandigimizda-yapay-zekayi-nasil-kullanmaliyiz--1109171799.html

Hastalandığımızda yapay zekayı nasıl kullanmalıyız?

Hastalandığımızda yapay zekayı nasıl kullanmalıyız?

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Fatih Karaaslan, yapay zekânın sağlık alanında hatalı yanıtlar verebileceğini belirterek hekime danışmanın önemini vurguladı. Karaaslan, kişisel... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T17:34+0300

2026-09-30T17:34+0300

2026-09-30T17:34+0300

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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Karaaslan, Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi programında yapay zekânın sağlık alanında kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karaaslan, yapay zekânın tahlil, MR ve görüntüleme sonuçlarını yorumlamada yardımcı olabileceğini ancak tanı ve tedavi süreçlerinde hekimin değerlendirmesinin esas olduğunu söyledi.“Biz MR'ı, laboratuvar sonuçlarını ve görüntüleri tedavi etmiyoruz”Karaaslan, özellikle ortopedi hastalarının MR raporlarını ve görüntülerini yapay zekâ sistemlerine yüklemesinin yaygınlaşmaya başladığını belirterek, görüntüleme sonuçlarının hastanın klinik durumuyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.Karaaslan şunları söyledi:“Klinik bağlam kurmak hâlâ hekimin elinde”Karaaslan, yapay zekânın görüntü ve raporların yorumlanmasına yardımcı olabileceğini ancak klinik değerlendirme konusunda hekimin rolünün devam ettiğini söyledi:“Yanlış bir cevabı son derece ikna edici verebiliyor”Yapay zekânın hata yapabildiğine dikkat çeken Karaaslan, sağlık alanında yapay zekâdan alınan yanıtların kesin doğru olarak kabul edilmemesi gerektiğini belirtti:“Kişisel sağlık verilerinizi platformlara yüklerken dikkat edin”Karaaslan, yapay zekânın sağlık alanında kullanımında hasta güvenliği ve veri güvenliği gibi konuların önemine dikkat çekti. Kişisel sağlık verilerinin hassas bilgiler olduğunu belirten Karaaslan, bu verilerin yapay zekâ platformlarına yüklenmesi konusunda şu uyarıda bulundu:“Yapay zekâyı tanı koymak için değil, doktor görüşmesine hazırlanmak için kullanın”Karaaslan, yapay zekânın doğru kullanıldığında hastaların doktor görüşmesine hazırlanmasına yardımcı olabileceğini ifade etti. Yapay zekânın tanı koyması veya tedavi belirlemesi yerine, hastaların hangi soruları doktora yöneltebileceğini öğrenmek amacıyla kullanılabileceğini söyledi:“İlaç ve tedavi kararınızı yapay zekâdan aldığınız bilgiyle değiştirmeyin”Karaaslan, yapay zekânın sağlık alanında kullanımına ilişkin hastalara üç temel öneride bulundu. İlk olarak yapay zekânın tanı koyma amacıyla değil, bilgi edinme ve doktor görüşmesine hazırlanma amacıyla kullanılmasını önerdi.Karaaslan şöyle konuştu:

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