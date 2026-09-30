Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya tartışması: ‘Af dileyince sütten çıkmış ak kaşık mı olundu?’

“Ne oldu yani bunları yaptınız bunları gerçekleştirdiğiniz bir fon vurgununda, fon soruşturmasında isminiz geçiyor. Bu konuyla ilgili olarak gözaltına alınanlar oldu, haklarında suç duyurusuna bulunuldu. Gözaltına alınıp tutuklananlar oldu. Peki var mı eski bakanla ilgili bir şey? İktidar partisinin genel başkan yardımcısıydı, MKYK üyesiydi, bütün görevlerinden affını istedi ve kabul edildi. Paralar iade edildi, normalde iki katının gönderilmesi gerekiyordu. Her şey bitti mi yani, af mı edildi, temizlendi mi? Sütten çıkmış ak kaşık mı olundu? İnsanların böyle anılması doğru bir şey mi? Buradan yetkililere, Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum, gerçekten bilmiyorum belki etrafınızdaki insanlar söylemiyor olabilirler. Belki farkında olmayabilirsiniz yoğunluğunuzdan dolayı ama hakikaten ülkede zor durumda olan insanların sayısı çok fazla. Açlık sınırı ortada. Açlık sınırı rakamları ortada. Asgari ücret 28.075 lira. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 37 bin 801 lira. İnsanların durumu iyi değil insanların gelecek hayali kalmadı. İnsanlar günü kurtarma peşinde. Fatma Betül, Sayan Kaya ve eşinin bütün mal varlıkları donduruldu. Fon skandalının patlak vermesiyle 5 ayda 2 milyar TL'yi aşkın para kazandıkları ortaya çıkıyor. Olayın ortaya çıkmasının ardından genel başkan yardımcılığı görevinden ayrılmıştı biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan komisyon oluşturuldu. ‘Devlet Denetleme Kurulu devreye giriyor’ dedi. Türkiye'nin gündemine oturan fon krizi ile ilgili milletin müsterih olmasını istedi.”