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OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/fon-sorusturmasinda-fatma-betul-sayan-kaya-tartismasi-af-dileyince-sutten-cikmis-ak-kasik-mi-olundu-1109163719.html
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya tartışması: ‘Af dileyince sütten çıkmış ak kaşık mı olundu?’
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya tartışması: ‘Af dileyince sütten çıkmış ak kaşık mı olundu?’
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konularından biri fon skandalında adı anılan eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T14:37+0300
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okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
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fatma betül sayan kaya
ak parti
fon soruşturması
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Son günlerde ülke gündemini sarsan fon skandalında soruşturma sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında ÖZATA Denizcilik hisse işlemlerine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Kaya ailesinin 5 ay içinde 2 milyar TL’den fazla para kazandığı öne sürülmüştü. Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, yaptığı paylaşımda Fatma Betül Sayan Kaya'yı istifaya davet etmişti. Ardından Kaya görevden 'affını' istemişti.Konuyu Gün Ortası’nda değerlendiren Okan Aslan, açlık ve yoksulluk sınırına vurgu yaparak şöyle konuştu:
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Okan Aslan
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radyo sputnik, radyo, radyo, fatma betül sayan kaya, ak parti, fon soruşturması
radyo sputnik, radyo, radyo, fatma betül sayan kaya, ak parti, fon soruşturması

Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya tartışması: ‘Af dileyince sütten çıkmış ak kaşık mı olundu?’

14:37 30.09.2026
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
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Okan Aslan
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Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konularından biri fon skandalında adı anılan eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili son durum oldu. Aslan, “Görevden affını istedi, paralar iade edildi ve sütten çıkmış ak kaşık mı olundu?” diye sordu.
Son günlerde ülke gündemini sarsan fon skandalında soruşturma sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında ÖZATA Denizcilik hisse işlemlerine yönelik iddialar ortaya atılmıştı.
Kaya ailesinin 5 ay içinde 2 milyar TL’den fazla para kazandığı öne sürülmüştü. Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, yaptığı paylaşımda Fatma Betül Sayan Kaya'yı istifaya davet etmişti. Ardından Kaya görevden 'affını' istemişti.
Konuyu Gün Ortası’nda değerlendiren Okan Aslan, açlık ve yoksulluk sınırına vurgu yaparak şöyle konuştu:
“Ne oldu yani bunları yaptınız bunları gerçekleştirdiğiniz bir fon vurgununda, fon soruşturmasında isminiz geçiyor. Bu konuyla ilgili olarak gözaltına alınanlar oldu, haklarında suç duyurusuna bulunuldu. Gözaltına alınıp tutuklananlar oldu. Peki var mı eski bakanla ilgili bir şey? İktidar partisinin genel başkan yardımcısıydı, MKYK üyesiydi, bütün görevlerinden affını istedi ve kabul edildi. Paralar iade edildi, normalde iki katının gönderilmesi gerekiyordu. Her şey bitti mi yani, af mı edildi, temizlendi mi? Sütten çıkmış ak kaşık mı olundu? İnsanların böyle anılması doğru bir şey mi? Buradan yetkililere, Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum, gerçekten bilmiyorum belki etrafınızdaki insanlar söylemiyor olabilirler. Belki farkında olmayabilirsiniz yoğunluğunuzdan dolayı ama hakikaten ülkede zor durumda olan insanların sayısı çok fazla. Açlık sınırı ortada. Açlık sınırı rakamları ortada. Asgari ücret 28.075 lira. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 37 bin 801 lira. İnsanların durumu iyi değil insanların gelecek hayali kalmadı. İnsanlar günü kurtarma peşinde. Fatma Betül, Sayan Kaya ve eşinin bütün mal varlıkları donduruldu. Fon skandalının patlak vermesiyle 5 ayda 2 milyar TL'yi aşkın para kazandıkları ortaya çıkıyor. Olayın ortaya çıkmasının ardından genel başkan yardımcılığı görevinden ayrılmıştı biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan komisyon oluşturuldu. ‘Devlet Denetleme Kurulu devreye giriyor’ dedi. Türkiye'nin gündemine oturan fon krizi ile ilgili milletin müsterih olmasını istedi.”
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