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Fenomen Dilan Polat, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından gözaltına alındı
Fenomen Dilan Polat, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan gözaltına alındı. 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T13:09+0300
2026-09-30T13:09+0300
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dilan polat
cumhurbaşkanına hakaret
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine Dilan Polat hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Polat, Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
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dilan polat, cumhurbaşkanına hakaret
dilan polat, cumhurbaşkanına hakaret
Fenomen Dilan Polat, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından gözaltına alındı
13:09 30.09.2026 (güncellendi: 14:12 30.09.2026)
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan gözaltına alındı.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine Dilan Polat hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Polat, Anadolu Adliyesi'ne getirildi.