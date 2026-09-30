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Fenomen Dilan Polat, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından gözaltına alındı
Fenomen Dilan Polat, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan gözaltına alındı. 30.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
dilan polat
cumhurbaşkanına hakaret
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine Dilan Polat hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Polat, Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
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dilan polat, cumhurbaşkanına hakaret
dilan polat, cumhurbaşkanına hakaret

Fenomen Dilan Polat, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından gözaltına alındı

13:09 30.09.2026 (güncellendi: 14:12 30.09.2026)
© FotoğrafDilan Polat ve Engin Polat
Dilan Polat ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© Fotoğraf
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan gözaltına alındı.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine Dilan Polat hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Polat, Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
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