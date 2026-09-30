Emekli Tümamiral Kutluk: ‘Suudi Arabistan için ‘kendim ettim, kendim buldum’ durumu var’

“Ortada bir anlaşma taslağı, imzası var. Herhalde 3 devletin; Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye’nin imzası var. Bunun anlaşma olması için üç ülkenin de bu taslağı onay sürecinden geçirmesi lazım. Üçünün de geçirmediği gözlemleniyor. Dolaysıyla ortada bir anlaşmanın var olduğunu söylemek zor. Ama bir anlaşma siyasi iradesi olduğu anlaşılıyor ve buna da bir sürü doğru-yanlış gönderme yapılıyor. Öte yandan bir anlaşmanın olmazsa olmazları var. Mesela yürürlüğe giriş şekli, zamanı, yürürlükte kalacağı süre, ortadan kalkacağı zaman periyodu; hangi lisanın geçerli olacağı, ortada bir taahhütlerin varsa anlamının nasıl hayata geçeceği… Buna ‘Mekke Savunma Anlaşması’ deniyor; ‘ittifak’ deniyor; ‘NATO Anlaşmasının 5. Maddesi gibi çalışacak’ deniyor. Ama bunlar tartışmalı. Çünkü hiçbir devlet henüz bunu onaylamadı, içeriği kimse tarafından bilinmiyor.

Böyle bir anlaşmanın hayata geçmesi için çok büyük hazırlığa da ihtiyacı var. Bir askeri yapıdan, bir siyasi yapıdan bahsedilecek; çeşitli karar süreçleri olacak. Ayrıca bu üç ülkenin coğrafyası birbirine uyumlu değil. Bu coğrafya dolayısıyla çıkacak sıkıntıların nasıl karşılanacağı ortaya çıkacak.”