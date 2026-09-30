https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/atasehirde-chpli-6-meclis-uyesi-ak-partiye-gecti-1109151160.html
Ataşehir'de CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Ataşehir'de CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Sputnik Türkiye
Ataşehir Belediye Meclisi’nde CHP sıralarında görev yapan 6 meclis üyesi AK Parti’ye katıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın programında yeni üyelere... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T10:48+0300
2026-09-30T10:48+0300
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Ataşehir Belediye Meclisi’nde CHP sıralarında görev yapan Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver, AK Parti’ye katıldı. Altı meclis üyesinin geçişinin ardından Ataşehir Belediye Meclisi’ndeki dağılım değişti.AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda "Yerel Gündemli Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi" düzenlendi.6 meclis üyesi AK Parti’ye katıldıBazı milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarının yer aldığı programda Ataşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver’in AK Parti’ye katıldığı duyuruldu.AK Parti’ye katılımı açıklanan meclis üyelerine programda parti rozetleri takıldı.Oğuz Sarul aynı zamanda İBB Meclisi üyesiAK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın açıklamasında, Oğuz Sarul’un Ataşehir Belediye Meclisi üyeliğinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği görevinin de bulunduğu belirtildi.Ataşehir Belediye Meclisi’nde dağılım değiştiAltı meclis üyesinin AK Parti’ye geçişinin ardından Ataşehir Belediye Meclisi’ndeki sandalye dağılımı da değişti.Yeni dağılıma göre Meclis’te CHP 19, AK Parti 16 ve MHP 2 üyeyle temsil ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/borsada-da-islem-goruyordu-54-yillik-dev-sirket-konkordato-ilan-etti-1109148635.html
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ak parti, chp, ataşehir
Ataşehir'de CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Ataşehir Belediye Meclisi’nde CHP sıralarında görev yapan 6 meclis üyesi AK Parti’ye katıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın programında yeni üyelere parti rozetleri takıldı. Geçişlerin ardından Belediye Meclisi’ndeki sandalye dağılımı CHP 19, AK Parti 16 ve MHP 2 şeklinde oluştu.
Ataşehir Belediye Meclisi’nde CHP sıralarında görev yapan Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver, AK Parti’ye katıldı. Altı meclis üyesinin geçişinin ardından Ataşehir Belediye Meclisi’ndeki dağılım değişti.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda "Yerel Gündemli Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi" düzenlendi.
6 meclis üyesi AK Parti’ye katıldı
Bazı milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarının yer aldığı programda Ataşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver’in AK Parti’ye katıldığı duyuruldu.
AK Parti’ye katılımı açıklanan meclis üyelerine programda parti rozetleri takıldı.
Oğuz Sarul aynı zamanda İBB Meclisi üyesi
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın açıklamasında, Oğuz Sarul’un Ataşehir Belediye Meclisi üyeliğinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği görevinin de bulunduğu belirtildi.
Ataşehir Belediye Meclisi’nde dağılım değişti
Altı meclis üyesinin AK Parti’ye geçişinin ardından Ataşehir Belediye Meclisi’ndeki sandalye dağılımı da değişti.
Yeni dağılıma göre Meclis’te CHP 19, AK Parti 16 ve MHP 2 üyeyle temsil ediliyor.