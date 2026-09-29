https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/pentagonda-3-milyondan-fazla-kisinin-verileri-ele-gecirildi-1109112692.html

'Pentagon'da 3 milyondan fazla kişinin verileri ele geçirildi'

'Pentagon'da 3 milyondan fazla kişinin verileri ele geçirildi'

Sputnik Türkiye

Pentagon'daki siber ihlalde 3 milyondan fazla kişinin verilerine erişildiği, FBI çalışanlarının kişisel verilerini yaymakla tehdit edildiği bildirildi. 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T05:11+0300

2026-09-29T05:11+0300

2026-09-29T05:12+0300

dünya

abd

pentagon

fbi

veri güvenliği

siber saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099692456_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_28f0884a96a6e92f9cbc3014ce4ad7f0.jpg

ABD Savunma Bakanlığı'nda yaşanan veri ihlalinde, 3 milyondan fazla mevcut ve eski Pentagon çalışanına ait hassas bilgilerin bilgisayar korsanlarının eline geçtiği iddia edildi.ABC News'in bir ABD'li askeri yetkiliye dayandırdığı haberine göre, siber saldırganlar Sosyal Güvenlik numaraları ve çalışma bilgileri de dahil olmak üzere milyonlarca kişiye ait gizli verilere erişti.ABD'li yetkilinin verdiği bilgilere göre saldırıdan 2.76 milyon hayatta olan ve 294 bin hayatını kaybetmiş kişi etkilendi.FBI çalışanlarının bilgileri de tehdit altındaKaynaklar, saldırganların FBI çalışanlarının kişisel bilgilerini yayımlamakla tehdit ettiğini bildiridi. Ayrıca FBI'ın resmi iş ilanı portalında yapılan incelemelerde, sistemin yeterli güvenlik önlemlerine sahip olmadığı tespit edildi.Gazetecilerin edindiği bilgilere göre FBI, veri ihlalinden etkilenmiş olabilecek çalışanlara uyarıda bulundu. Personele şüpheli telefon aramalarına yanıt vermemeleri ve medya kuruluşlarıyla iletişime geçmemeleri tavsiye edildi.Pentagon'un veri havuzu 60 milyondan fazla kişiyi kapsıyorYayınlanan bilgilere göre Pentagon, 60 milyondan fazla mevcut ve eski çalışana ait kişisel kayıtları bünyesinde tutuyor.Son veri ihlalinin bu kayıtların ne kadarına erişim sağladığı ve ele geçirilen bilgilerin tamamının hangi amaçlarla kullanılabileceği konusunda ise soruşturmanın sürdüğü bildirildi.Geçen hafta Military Times, Pentagon'un personel veri merkezinde bir güvenlik ihlali meydana geldiğini duyurmuştu. Yetkisiz erişimin Ekim 2025 ile Temmuz 2026 arasında gerçekleştiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/ingiltereye-kole-ticareti-tazminati-gundemde-liderler-konuyu-gundeme-tasiyacak-1109112341.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, pentagon, fbi, veri güvenliği, siber saldırı