https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/fon-sorusturmasindaki-para-miktarinin-buyuklugunu-boyle-anlatti-dunyanin-etrafini-iki-kere-donuyor-1109136029.html
Fon soruşturmasındaki para miktarının büyüklüğünü böyle anlattı: Dünyanın etrafını iki kere dönüyor
Fon soruşturmasındaki para miktarının büyüklüğünü böyle anlattı: Dünyanın etrafını iki kere dönüyor
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konularından biri fon soruşturmasında gelinen son durum oldu. Aslan, “Bu parayı 200 TL’lik... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T17:33+0300
2026-09-29T17:33+0300
2026-09-29T17:33+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
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radyo
gün ortasi
fon soruşturması
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Türkiye’de finans piyasalarını yakından ilgilendiren fon soruşturmasına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Fon soruşturmasında gündeme gelen para miktarının büyüklüğü tartışılmaya devam ediyor. Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında konuyu değerlendiren Okan Aslan, söz konusu rakamın büyüklüğünü farklı hesaplamalarla somutlaştırdı.Aslan, şöyle aktardı:
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Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, gün ortasi, fon soruşturması
radyo sputnik, radyo, radyo, gün ortasi, fon soruşturması
Fon soruşturmasındaki para miktarının büyüklüğünü böyle anlattı: Dünyanın etrafını iki kere dönüyor
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konularından biri fon soruşturmasında gelinen son durum oldu. Aslan, “Bu parayı 200 TL’lik banknotlar halinde birbirine tuttursak dünyanın etrafını iki kere dönüyor” dedi.
Türkiye’de finans piyasalarını yakından ilgilendiren fon soruşturmasına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Fon soruşturmasında gündeme gelen para miktarının büyüklüğü tartışılmaya devam ediyor.
Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında konuyu değerlendiren Okan Aslan, söz konusu rakamın büyüklüğünü farklı hesaplamalarla somutlaştırdı.
“Ortaya konuşulan paraları görüyoruz. Paranın büyüklüğünü bir şekilde göstermek lazım. 20 milyar deyince çok büyük gibi gelmiyor ama bu öyle böyle bir para değil. Fon soruşturmasında birilerinin götürdüğü para çok yüksek bir miktar, bunu somutlaştırmak lazım. Bu kaldırılan para 200 TL’lik banknotlar halinde uç uca tutturulduğunda dünyanın etrafını iki kere dönüyor, bir de Konya’ya gidiyor. Buradan Ay’a gidiliyor. 300 yıl boyunca her gün 10 milyon TL harcasan bitmeyecek bir para. Rakamı düşünebiliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanı’na güveniyoruz, üzerine gidecektir. Lütfen bu paraları geri kazandırın, yurt dışına kaçırdıkları söyleniyor.”