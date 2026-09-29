Fon soruşturmasındaki para miktarının büyüklüğünü böyle anlattı: Dünyanın etrafını iki kere dönüyor

“Ortaya konuşulan paraları görüyoruz. Paranın büyüklüğünü bir şekilde göstermek lazım. 20 milyar deyince çok büyük gibi gelmiyor ama bu öyle böyle bir para değil. Fon soruşturmasında birilerinin götürdüğü para çok yüksek bir miktar, bunu somutlaştırmak lazım. Bu kaldırılan para 200 TL’lik banknotlar halinde uç uca tutturulduğunda dünyanın etrafını iki kere dönüyor, bir de Konya’ya gidiyor. Buradan Ay’a gidiliyor. 300 yıl boyunca her gün 10 milyon TL harcasan bitmeyecek bir para. Rakamı düşünebiliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanı’na güveniyoruz, üzerine gidecektir. Lütfen bu paraları geri kazandırın, yurt dışına kaçırdıkları söyleniyor.”