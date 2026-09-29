Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu: Savunma sanayisinde denetim mekanizması şart

“Bu tersaneyi veya bu denizcilik şirketini özel olarak ele alırsak, birkaç Türk tersanesiyle birlikte ortak liman tankerleri inşa sürecini tamamlamış veya tamamlamak üzere. Bunun yanında önümüzdeki dönem dört tane Hisar sınıfı açık deniz karakol gemisi inşa sürecinde veya projesinde yer alıyor. Burada bir piyasa dolandırıcılığı iddiası var. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın yapması gereken işlemler var. Öncelikle bir risk değerlendirmesi, risk analizi yapması lazım. Şirket ‘Bizi etkilemiyor, proje devam edecek’ diyebilir ama biz bunu devletin bu işten sorumlu en önemli biriminden duymak istiyoruz. Bu konuda bir sıkıntı yok, gerekli tedbirler alındı, savunma sanayi sekteye uğramayacak denmesi lazım. İkincisi bu şirketin aldığı ihalelerin değerlendirilmesi lazım. Bu şirket herhangi bir ekonomik değerlendirmeye tabi tutulmuş mu? Ortaklıkları incelenmiş mi? Gizli ortağı var mı? Perdenin önündekiler belli ama arka tarafta başka ortaklıklar var mı? Bunlar varsayımsal sorular ve sadece bu şirketle ilgili değil. Milyarlarca dolarlık bir hacmin olduğu, ulusal güvenliğimizi doğrudan etkileyen savunma sanayi sektöründe bunların sorulması ve incelenmesi lazım.”