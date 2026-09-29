https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/emekli-tumamiral-yanki-bagcioglu-savunma-sanayisinde-denetim-mekanizmasi-sart-1109118677.html
Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu: Savunma sanayisinde denetim mekanizması şart
Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu: Savunma sanayisinde denetim mekanizması şart
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu oldu. Bağcıoğlu, Savunma sanayi... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T11:24+0300
2026-09-29T11:24+0300
2026-09-29T11:24+0300
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Borsa ve sermaye piyasalarında gündeme gelen olası manipülasyon ve finansal usulsüzlüklerin savunma sanayi şirketleri üzerinden tartışılması, konunun yalnızca finansal değil, milli güvenlik boyutunu da gündeme taşıdı.Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, yargı süreci devam ettiği için iddiaları kesin bir suçlama olarak ele almadıklarını belirterek, savunma sanayi projelerinde risk analizi, mali yapı ve ortaklıkların incelenmesi ile denetim mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.Bağcıoğlu, şöyle konuştu:'Savunma Sanayii Başkanlığı risk analizi yapmalı'Bağcıoğlu, savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı kritik projelerde finansal risklerin doğrudan kamu otoriteleri tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın risk analizi yapması gerektiğini söyledi:'Milli Savunma Komisyonu devreye girmeli'Bağcıoğlu, risk değerlendirmesinin yalnızca şirket özelinde kalmaması gerektiğini belirterek, kritik savunma projelerinin Meclis düzeyinde de incelenmesi gerektiğini ifade etti:'Etkin, adil ve denetlenebilir proje yönetimi'Bağcıoğlu, savunma sanayi projelerinin yönetiminde dört temel kriterin esas alınması gerektiğini belirterek, etkin, adil ve denetlenebilir proje yönetimi ile kayırmacılıktan uzak personel yönetimine dikkat çekti:'Kendin pişir, kendin ye olmaz'Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, savunma sanayisinde bağımsız bir denetim ve kontrol mekanizmasına ihtiyaç olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
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Güçlü Özgan
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, savunma sanayii başkanlığı, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
radyo sputnik, radyo, radyo, savunma sanayii başkanlığı, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu: Savunma sanayisinde denetim mekanizması şart
Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu oldu. Bağcıoğlu, Savunma sanayi şirketleri üzerinden gündeme gelen piyasa dolandırıcılığı iddialarını değerlendirdi.
Borsa ve sermaye piyasalarında gündeme gelen olası manipülasyon ve finansal usulsüzlüklerin savunma sanayi şirketleri üzerinden tartışılması, konunun yalnızca finansal değil, milli güvenlik boyutunu da gündeme taşıdı.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, yargı süreci devam ettiği için iddiaları kesin bir suçlama olarak ele almadıklarını belirterek, savunma sanayi projelerinde risk analizi, mali yapı ve ortaklıkların incelenmesi ile denetim mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Bağcıoğlu, şöyle konuştu:
“Yargı süreci devam ettiği için toptan veya şimdiden bir suçlama şeklinde değil, bu iddiaları alarak hem bu şirket özelinde hem de genel olarak ne yapılabilir konusunda uyarılarımızı yapmaya çalışıyoruz. Türk gemi inşa sektörü bayağı gelişti. Önce askeri tersanelerle başladı. 90’lardan itibaren gururumuz olan milli gemiler, daha sonra sivil tersaneler de devreye girdi. Burada çalışan teknik personel, mühendis ve diğerlerinin zaten bu konularla alakası olmadığına eminiz. Onların da morallerini bozacak bir süreç içinde olmak istemiyoruz. Ama neticede ortada ciddi bir sıkıntı var. Bu hangi sektörde olursa olsun, ister tarım sektörü olsun ister başka bir sektör olsun, bu tip piyasa dolandırıcılığı kabul edilemeyeceği gibi milli savunma sanayisini veya milli güvenliğimizi doğrudan etkileyen bir alanda bunun yaşanması gerçekten ciddi bir risk.”
'Savunma Sanayii Başkanlığı risk analizi yapmalı'
Bağcıoğlu, savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı kritik projelerde finansal risklerin doğrudan kamu otoriteleri tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın risk analizi yapması gerektiğini söyledi:
“Bu tersaneyi veya bu denizcilik şirketini özel olarak ele alırsak, birkaç Türk tersanesiyle birlikte ortak liman tankerleri inşa sürecini tamamlamış veya tamamlamak üzere. Bunun yanında önümüzdeki dönem dört tane Hisar sınıfı açık deniz karakol gemisi inşa sürecinde veya projesinde yer alıyor. Burada bir piyasa dolandırıcılığı iddiası var. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın yapması gereken işlemler var. Öncelikle bir risk değerlendirmesi, risk analizi yapması lazım. Şirket ‘Bizi etkilemiyor, proje devam edecek’ diyebilir ama biz bunu devletin bu işten sorumlu en önemli biriminden duymak istiyoruz. Bu konuda bir sıkıntı yok, gerekli tedbirler alındı, savunma sanayi sekteye uğramayacak denmesi lazım. İkincisi bu şirketin aldığı ihalelerin değerlendirilmesi lazım. Bu şirket herhangi bir ekonomik değerlendirmeye tabi tutulmuş mu? Ortaklıkları incelenmiş mi? Gizli ortağı var mı? Perdenin önündekiler belli ama arka tarafta başka ortaklıklar var mı? Bunlar varsayımsal sorular ve sadece bu şirketle ilgili değil. Milyarlarca dolarlık bir hacmin olduğu, ulusal güvenliğimizi doğrudan etkileyen savunma sanayi sektöründe bunların sorulması ve incelenmesi lazım.”
'Milli Savunma Komisyonu devreye girmeli'
Bağcıoğlu, risk değerlendirmesinin yalnızca şirket özelinde kalmaması gerektiğini belirterek, kritik savunma projelerinin Meclis düzeyinde de incelenmesi gerektiğini ifade etti:
“Mevcut durumun, projelerin ve etkilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ele alınması lazım. Bunu Milli Savunma Komisyonu yapabilir. Gerekirse uzman destekli bir kurula bu şirket özelinde bunların anlatılması lazım. Daha sonra bunun genelleştirilip kritik projelerdeki ana yüklenici, iş ortakları, alt yükleniciler, perdenin önündekiler ve arkasındaki iş ortaklıkları incelenmeli. Mevzuata ilişkin bir değişiklik ihtiyacı varsa bunun da Milli Savunma Komisyonu vasıtasıyla süratle ele alınması lazım.”
'Etkin, adil ve denetlenebilir proje yönetimi'
Bağcıoğlu, savunma sanayi projelerinin yönetiminde dört temel kriterin esas alınması gerektiğini belirterek, etkin, adil ve denetlenebilir proje yönetimi ile kayırmacılıktan uzak personel yönetimine dikkat çekti:
“Milli Savunma Komisyonu’nun şu anda böyle bir denetim fonksiyonu yok. Savunma Sanayii Başkanlığı’nı ve savunma vakıf şirketlerini ziyaret etmekten öteye gitmiyor. Bizim üç yıldır söylediğimiz bir şey var: Etkin proje yönetimi, adil proje yönetimi, denetlenebilir proje yönetimi ve kayırmacılıktan, nepotizmden uzak personel yönetimi bizim hedefimiz. Etkin proje yönetimi; kabiliyetli bir firmanın işi alması, zaman planına uyup uymayacağının, mali yapısının uygun ve sürdürülebilir olup olmadığının, arka bağlantılarının ve ortaklıklarının kontrol edilmesi demek. Adil proje yönetimi; işi yapan, işi bilen ve gerçekten bu işi yapabilecek firmanın seçilmesi demek. Projeler ve ihaleler siyasi görüşe, tanıdığa ya da ahbap çavuş ilişkisine bırakılmayacak. Üçüncüsü de denetlenebilir proje yönetimi. Milli Savunma Komisyonu uzman desteği alabilir. Milli Savunma Bakanlığı’ndan, Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan ya da bağımsız kuruluşlardan destek alınabilir. Milli Savunma Komisyonu Sayıştay’la birlikte bu süreçleri denetleyebilir.”
'Kendin pişir, kendin ye olmaz'
Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, savunma sanayisinde bağımsız bir denetim ve kontrol mekanizmasına ihtiyaç olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
“Savunma sanayisinde bugün gelinen noktada elbette gurur duyuyoruz. Bu hale getirilmesinde bütün Cumhuriyet hükümetlerinin katkısı var. Biz de daha iyiye gitmek için bunları ortaya koyuyoruz. Burada bir denetleme mekanizması lazım. Kendin pişir, kendin ye olmaz. Kendi değerlendirmeni kendin yap, olmaz. En uygun mekanizma Türkiye Büyük Millet Meclisi. Meclis’te de esas olarak Milli Savunma Komisyonu bu konuda devreye girmeli. Gerekirse yasal düzenleme yapılır, idari düzenleme yapılır. Neticede bir denetleme ve kontrol fonksiyonu yerine getirilmeli.”