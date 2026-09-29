Bülent Kaya: "Devlete ihanet edebilirsin ama bunu Erdoğan'a nasıl yaparsın" anlayışı var!

Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgun ve yolsuzluklarından bir tanesi. Sadece bir isim feda edilerek veya bir isim üzerinden konuşulması elbette doğru değil. Çünkü önümüzdeki günlerde bunun daha detaylı olarak mutlaka ve mutlaka diğer isimleri de ortaya çıkmış olacak.Yani bahsettiğimiz 850 milyar içerisinde 2 milyar neredeyse dört yüzde biri durumda. Şöyle belki ilk kez amasız, fakatsız veya daha doğrusu tevil edilemeyecek açıklıklar bir olay ortaya çıkmış oldu. Çünkü dört aylık bir süre bahsettiğimiz her ikisinin ortaya koymuş olduğu rakama bakacak olursak yaklaşık 160 milyon TL.Ama dört ayda elde edilen 2 milyar 200 milyon. Bunun büyüklüğüne baktığımız zaman dün Sayın Cumhurbaşkanı Bakımları Kurulu toplantısı sonrası Samsun Şehir Hastanesi ile ilgili hizmetinden övünerek bahsediyordu. Ve 17 milyarlık bir yatırımdan bahsediyordu.Yani bahsettiğimiz İstanbul Şehir Hastanesi'nin neredeyse yüzde 20'sine yani yüzde 10-15'ine denk gelecek bir rakamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu dört ay içerisinde hiçbir emek harcanmadan tamamen içeriden alınan bilgilerle kazanılan bir para. Dolayısıyla bu kadar çıplaklığıyla ve inkar edilmesi için suçlu yakalanma hali belki ilk kez oluyor.Yoksa benzer iddialar farklı siyasi şeyler tarafından gündeme geldi ama ilk kez bu çıplaklığıyla bence yakalanmış oldu. Rakamın büyüklüğü ve hani insanların artık bu kadar da olmaz dediği bir rakam olmuş olması. Yani bu kadar dediğim gibi bütün çıplaklığı ve olayın ortada olması.Hani tevil edilebilecek veya aslında öyle değildi denilebilecek bir kaçış rampasının olmamış olması birinci sebep. İkincisi de direkt bu yani hele hele son dönemlerde özellikle Sayın Erdoğan iyi etrafı kötü şeklindeki yaklaşımlarını da arttırdığı dönemde Erdoğan'a bu yapılır mı şeklinde aslında bu savunma. Halbuki ben de orada ifade etmeye çalıştığım şey oydu.455 bin kişinin hakkından birer parça almayı değil de Sayın Erdoğan'a karşı mahçup olmayı tam dolayı bir af dileme talebi söz konusu. Yani dikkat ederseniz insanlar en çok eleştirirken hatta AK Partililer reise bu yapılır mı? Yani bu haram bunu nasıl yaparsın şeklinde bir değerlendirmeden daha çok tamam bunu yap ama bu reise yapılır mı şeklinde bir savunma mekanizması geliştiriliyor. Yani işte devletin önemli bir görevlerinde bulunmuş kişiler böyle iş yapar mı şeklinde devlet veya millete karşı bu yapılır mı şeklinde yani sadakatın devlet ve millete değil tek kişiye gösterildiği ve bunun da meşrulaştırıldığı bir siyasal sistem aslında inşa edildi.Devlete ihanet edebilirsiniz, millete ihanet edebilirsiniz. Bunlar çok önemli bir problem olarak görülmüyor ama Sayın Erdoğan'ın emeğine ihanet ettiğiniz an herkes tarafından bu büyük bir suç olarak görülüyor.