https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/bartin-irmagi-kopurdu-inceleme-baslatildi-sebebi-arastiriliyor-1109119224.html

Bartın Irmağı köpürdü: İnceleme başlatıldı, sebebi araştırılıyor

Bartın Irmağı köpürdü: İnceleme başlatıldı, sebebi araştırılıyor

Sputnik Türkiye

Bartın Irmağı'nda suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı. 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T12:00+0300

2026-09-29T12:00+0300

2026-09-29T12:02+0300

yaşam

bartın irmağı

türkiye

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

köpük

çevre kirliliği

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Bartın Irmağı köpürdü.Yaklaşık 15 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinde köpük oluştuğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.Bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin inceleme başlattı.Ekipler tarafından sudan alınan numune, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.Sebep fabrika atığı mı?Orduyeri Mahallesi Muhtarı İrfan Sağlam, durumun zaman zaman yaşandığını ve buna fabrika atığının neden olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.Sağlam, "Irmağın bu durumunu gördükçe üzülüyoruz. Tabii bu kirlilik balık ölümlerine de yol açıyor. Gerçekten üzücü bir durum. Umarım buna sebep olan fabrika tespit edilir, cezai işlem uygulanır." ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220128/kar-yagisinin-ardindan-burdur-golu-kopurdu-1053227266.html

bartın irmağı

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bartın irmağı, türkiye, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, köpük, çevre kirliliği