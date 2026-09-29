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Bartın Irmağı köpürdü: İnceleme başlatıldı, sebebi araştırılıyor
Bartın Irmağı köpürdü: İnceleme başlatıldı, sebebi araştırılıyor
Sputnik Türkiye
Bartın Irmağı'nda suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
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yaşam
bartın irmağı
türkiye
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
köpük
çevre kirliliği
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Bartın Irmağı köpürdü.Yaklaşık 15 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinde köpük oluştuğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.Bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin inceleme başlattı.Ekipler tarafından sudan alınan numune, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.Sebep fabrika atığı mı?Orduyeri Mahallesi Muhtarı İrfan Sağlam, durumun zaman zaman yaşandığını ve buna fabrika atığının neden olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.Sağlam, "Irmağın bu durumunu gördükçe üzülüyoruz. Tabii bu kirlilik balık ölümlerine de yol açıyor. Gerçekten üzücü bir durum. Umarım buna sebep olan fabrika tespit edilir, cezai işlem uygulanır." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220128/kar-yagisinin-ardindan-burdur-golu-kopurdu-1053227266.html
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bartın irmağı, türkiye, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, köpük, çevre kirliliği
bartın irmağı, türkiye, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, köpük, çevre kirliliği

Bartın Irmağı köpürdü: İnceleme başlatıldı, sebebi araştırılıyor

12:00 29.09.2026 (güncellendi: 12:02 29.09.2026)
© Selim BostancıBartın Irmağı köpürdü: İnceleme başlatıldı, sebebi araştırılıyor
Bartın Irmağı köpürdü: İnceleme başlatıldı, sebebi araştırılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© Selim Bostancı
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Bartın Irmağı'nda suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Bartın Irmağı köpürdü.
Yaklaşık 15 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinde köpük oluştuğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin inceleme başlattı.
Ekipler tarafından sudan alınan numune, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
© Selim BostancıBartın Irmağı köpürdü: İnceleme başlatıldı, sebebi araştırılıyor
Bartın Irmağı köpürdü: İnceleme başlatıldı, sebebi araştırılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
Bartın Irmağı köpürdü: İnceleme başlatıldı, sebebi araştırılıyor
© Selim Bostancı

Sebep fabrika atığı mı?

Orduyeri Mahallesi Muhtarı İrfan Sağlam, durumun zaman zaman yaşandığını ve buna fabrika atığının neden olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.
Sağlam, "Irmağın bu durumunu gördükçe üzülüyoruz. Tabii bu kirlilik balık ölümlerine de yol açıyor. Gerçekten üzücü bir durum. Umarım buna sebep olan fabrika tespit edilir, cezai işlem uygulanır." ifadesini kullandı.
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