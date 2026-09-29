https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/abdurrahman-dilipak-siyasetin-arindirilmasi-gerekiyor-1109142509.html
Abdurrahman Dilipak: Siyasetin arındırılması gerekiyor
Abdurrahman Dilipak: Siyasetin arındırılması gerekiyor
Sputnik Türkiye
Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, gündemdeki fon vurgunuy üzerinden dini kişisel çıkarlar için kullanmanın toplumsal güveni zedelediğini savundu. Dilipak... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T20:29+0300
2026-09-29T20:29+0300
2026-09-29T20:30+0300
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Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, Fethi Yılmaz'la Yazı-Yorum programında fon vurgunu üzerinden muhafazakâr kesim, din ve siyaset ilişkisine dair değerlendirmelerde bulundu. Dilipak, dini kendi çıkarları için kullanmanın toplumsal güveni zedelediğini savunarak siyasetin de bu süreçten arındırılması gerektiğini söyledi.“Bu iki yüzlülüktür, bu çifte standartlıktır”Dilipak, fon vurgununda ismi geçen ve Kabe’ye ziyaretleri gündem olan isimler için şunları söyledi:“Siyaset bu kirden kurtulması gerekiyor”Dilipak, yaşanan sorunların yalnızca iktidar partisiyle sınırlı olmadığını, muhalefet açısından da benzer bir arınma ihtiyacının bulunduğunu şu sözlerle ifade etti:“İlk kurtarılması gereken adalet, ikincisi siyaset”Dilipak, Türkiye'de siyasetin çözüm üretmek yerine sorun ürettiğini savunarak adalet ve siyasetin arındırılması gerektiğini söyledi:
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Fethi Yılmaz
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, abdurrahman dilipak, kabe
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, abdurrahman dilipak, kabe
Abdurrahman Dilipak: Siyasetin arındırılması gerekiyor
20:29 29.09.2026 (güncellendi: 20:30 29.09.2026)
Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, gündemdeki fon vurgunuy üzerinden dini kişisel çıkarlar için kullanmanın toplumsal güveni zedelediğini savundu. Dilipak, siyasetin de yaşanan sorunlardan arındırılması gerektiğini söyledi.
Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, Fethi Yılmaz'la Yazı-Yorum programında fon vurgunu üzerinden muhafazakâr kesim, din ve siyaset ilişkisine dair değerlendirmelerde bulundu. Dilipak, dini kendi çıkarları için kullanmanın toplumsal güveni zedelediğini savunarak siyasetin de bu süreçten arındırılması gerektiğini söyledi.
“Bu iki yüzlülüktür, bu çifte standartlıktır”
Dilipak, fon vurgununda ismi geçen ve Kabe’ye ziyaretleri gündem olan isimler için şunları söyledi:
"Doğrudan munafıklıktır. Bu iki yüzlülüktür, bu çifte standartlıktır. Bir dine inanmamaktan daha eşittir, bir dini kendi karanlık emelleri, çıkarları için istismar etmek."
“Siyaset bu kirden kurtulması gerekiyor”
Dilipak, yaşanan sorunların yalnızca iktidar partisiyle sınırlı olmadığını, muhalefet açısından da benzer bir arınma ihtiyacının bulunduğunu şu sözlerle ifade etti:
"Bu sadece iktidar partisi ya da koalisyonu için değil, CHP için de böyle. Sanki CHP'liler çok mu temiz ya da ötekiler çok mu temiz? Hayır, siyaset bu kirden kurtulması gerekiyor."
“İlk kurtarılması gereken adalet, ikincisi siyaset”
Dilipak, Türkiye'de siyasetin çözüm üretmek yerine sorun ürettiğini savunarak adalet ve siyasetin arındırılması gerektiğini söyledi:
"Siyaset çözüm üretmiyor Türkiye'de maalesef, gelinen noktada sorun üretiyor. Onun için ilk kurtarılması gereken adalet demiştim, ikincisi de siyaset. Çünkü siyaset, yasama, yürütme ve yargı üzerinde bir şekilde tasarruf sahibi. Onun için siyasetin arındırılması gerekiyor."