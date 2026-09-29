https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/abdurrahman-dilipak-siyasetin-arindirilmasi-gerekiyor-1109142509.html

Abdurrahman Dilipak: Siyasetin arındırılması gerekiyor

Abdurrahman Dilipak: Siyasetin arındırılması gerekiyor

Sputnik Türkiye

Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, gündemdeki fon vurgunuy üzerinden dini kişisel çıkarlar için kullanmanın toplumsal güveni zedelediğini savundu. Dilipak... 29.09.2026, Sputnik Türkiye

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fethi̇ yilmaz’la yazi-yorum

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abdurrahman dilipak

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Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, Fethi Yılmaz'la Yazı-Yorum programında fon vurgunu üzerinden muhafazakâr kesim, din ve siyaset ilişkisine dair değerlendirmelerde bulundu. Dilipak, dini kendi çıkarları için kullanmanın toplumsal güveni zedelediğini savunarak siyasetin de bu süreçten arındırılması gerektiğini söyledi.“Bu iki yüzlülüktür, bu çifte standartlıktır”Dilipak, fon vurgununda ismi geçen ve Kabe’ye ziyaretleri gündem olan isimler için şunları söyledi:“Siyaset bu kirden kurtulması gerekiyor”Dilipak, yaşanan sorunların yalnızca iktidar partisiyle sınırlı olmadığını, muhalefet açısından da benzer bir arınma ihtiyacının bulunduğunu şu sözlerle ifade etti:“İlk kurtarılması gereken adalet, ikincisi siyaset”Dilipak, Türkiye'de siyasetin çözüm üretmek yerine sorun ürettiğini savunarak adalet ve siyasetin arındırılması gerektiğini söyledi:

kabe

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2026

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

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