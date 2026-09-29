“ABD, bükemediği Çin'in bileğini öptü"

“ABD hegemonyasını yeniden test edemez. ABD’de bunu düşünenler vardır ancak bunu cehaletle açıklayabiliriz. Daha aklı başından olan isimlere, ülkenin politik gücünün, emperyalist karakterinin ve silah stokunun nasıl aşındığını bilen insanlara baktığımızda onların da hegemonya restorasyonu beklemediğini görebiliyoruz. Ben İran’ın, ABD açısından da İsrail siyonizmi açısından da simgesel önemi olduğunu düşünüyorum. İran’daki durumun 27 Ekim’de soykırımcı Netanyahu’ya, İran’daki bir başarının 3 Kasım’da öngörülmez Trump’a bir başarı getirebileceğini bekleyenler var. Ancak ABD bir emperyalist güç değil. İran şeytanlaştırıldı ve başarısız devlet olarak anlatıldı. Ancak ABD, İsrail ve Avrupa İran’ı yorup yıpratsa da diz çöktüremedi. İran nakavt olmadı. İran’ın; Libya, Irak, Suriye ve Gürcistan olmadığı anlaşıldı. İsrail muhabere meydanında ABD’nin topu tüfeği ve uçak gemisi olmadan tek başına İran’ı yenemiyor. Yanına ABD’yi alınca hırpalayabiliyor yine de yenemiyor. Batı’daki cahiller İran’ın üç günlük stoku kaldığını söylüyorlardı ancak tam tersi oldu. Bu cahillerde sadece politik bir sığlık yok. Entelektüel ve kültürel sığlık da söz konusu. ABD ve İsrail’in İran’a dönük 40 günlük saldırısı şiddetinde yeni bir saldırı beklemiyor. Hürmüz etrafında lokal saldırılar bekliyorum. Ancak önceki 40 günlük saldırılara benzer bir saldırı beklemiyorum. ABD ve İsrail, seçim öncesinde umdukları neticeyi alamazlar. Hürmüz ve Babülmendep’teki daralma, Doğu’nun büyük ekonomileri açısından daha önemli. Rusya-Ukrayna meselesinde ortaya çıkan enerji kesintisi ve devamlılığın azalması ABD’nin de talimatıyla Avrupa’nın Rusya’dan yaptığı doğalgaz ithalatını olabildiğince kısması elbette Avrupa ekonomilerini daha fazla ilgilendiriyor. Bu anlamda Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Avrupa üzerinden gelen bir enerji, Avrupa’yı daha fazla ilgilendirir. Bu coğrafi bir gerçeklik. Çin, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Hindistan ise dünyanın en büyük beşinci ekonomisi. Bu ülkeler, enerji tedarik etikleri coğrafya Orta Doğu ağırlıklı olduğu için Hürmüz’deki sıkışıklığın da Babülmendep’teki gerilimin de ortadan kalkmasını istiyor.”