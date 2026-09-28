https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/yazar-zehra-celenk-kotuluk-kadar-beslenen-bir-sey-yok-1109083680.html

Yazar Zehra Çelenk: Kötülük kadar beslenen bir şey yok

Yazar Zehra Çelenk: Kötülük kadar beslenen bir şey yok

Sputnik Türkiye

Yazar Zehra Çelenk, Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programına konuk oldu. Çelenk, Gece Unutkandır adlı romanı üzerinden kadın cinayetlerini, suçun... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T09:30+0300

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Yazar Zehra Çelenk, Gece Unutkandır adlı romanında bir genç kızın ölümü etrafında şekillenen polisiye kurguyu, karakterlerin psikolojik dünyasını ve suçun ortaya çıkmasına zemin hazırlayan ilişkileri Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programında anlattı.Polisiye örgünün yanında karakterlerin psikolojik katmanlarına da odaklandığını belirten Çelenk, romanda anne-kız ilişkisi, kadın-erkek ilişkileri, gençlerin dünyası, dijital tuzaklar, toplumsal şiddet ve kadın cinayetleri gibi konuları ele aldığını söyledi. Çelenk, romanın yalnızca failin kim olduğu sorusuna değil, suçu ortaya çıkaran koşullara ve görmezden gelinen durumlara da odaklandığını ifade etti.'Bu suça giden zemini tek bir kişi kurmadı'Romanın merkezindeki cinayeti yalnızca fail üzerinden ele almadığını belirten Çelenk, suçu ortaya çıkaran toplumsal zemine de odaklandığını söyledi:'Kötülük çoğu zaman "Ben kötüyüm" diye yapılan bir şey değildir'Romandaki karakterleri tek boyutlu bir iyi-kötü ayrımıyla kurmadığını anlatan Çelenk, güç ilişkilerinin ve toplumsal cinsiyet kodlarının kötülüğü besleyebildiğine dikkat çekti:'Hakikat çok parçalı bir şey'Romanı farklı karakterlerin bakış açısından kuran Çelenk, bu tercihin hem polisiye kurguyu hem de karakterlerin psikolojik katmanlarını güçlendirdiğini ifade etti:'Üç günde her şeyi atlatmamız gerekiyor ama hayat böyle bir şey değil'Gece Unutkandır adının da romanın hafıza ve unutma meselesiyle bağlantılı olduğunu anlatan Çelenk, bireysel ve toplumsal yasın zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi:

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2026

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