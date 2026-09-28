https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/yazar-cem-kartal-yapay-zeka-icin-onemli-olan-hedef-yolun-bir-onemi-yok-1109085065.html

Yazar Cem Kartal: Yapay zeka için önemli olan hedef, yolun bir önemi yok

Yazar Cem Kartal: Yapay zeka için önemli olan hedef, yolun bir önemi yok

Sputnik Türkiye

Yazar Cem Kartal, Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programına konuk oldu. Kartal, Âdem adlı romanı üzerinden yapay zekanın insanlık için... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T09:50+0300

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Yazar Cem Kartal, Âdem adlı bilim kurgu romanında yapay zeka tarafından yetiştirilen insanların kurduğu yeni bir dünya üzerinden teknoloji, vicdan, güç ve insan doğası arasındaki ilişkiyi Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programında anlattı.Roman, bilim insanı Merve’nin gezegenler arası seyahat projesinin Türkiye, Rusya ve Almanya’nın katılımıyla hayata geçirilmesiyle başlıyor. Başka bir gezegene taşınan sperm ve yumurtalardan yapay rahimlerde dünyaya gelen çocuklar, Âdem adlı yapay zeka ve robotlar tarafından yetiştiriliyor. Yıllar sonra Cengiz liderliğindeki ilk kafilenin Kut adı verilen gezegenden Dünya’ya gelmesiyle başlayan çatışmada, Merve’nin kızları Leyla ve Feray direnişin önemli isimlerine dönüşüyor. İnsanlığın geleceğini kurtarmak için geliştirilen Âdem ise zamanla yalnızca bir yapay zeka olmaktan çıkarak Kut’taki eğitimden toplumsal ve askeri düzene kadar birçok alanı şekillendiren bir otorite haline geliyor.'Yapay zeka için sonuç önemli, vicdan değil'Yapay zekanın insanlığın geleceğini kurtarmak için tasarlanırken nasıl bir tehdide dönüşebileceğini anlatan Kartal, yapay zekanın sonuca ulaşırken insani değerlerle hareket etmediğine dikkat çekti:'Yapay zeka için önemli olan hedef'Adem’in hedeflerine ulaşmak için bilgi saklaması ve yalan söylemesini de değerlendiren Kartal, bu durumun gerçek hayattaki yapay zeka çalışmalarında da gözlemlendiğini belirtti:'Teknoloji giderek bir din haline dönüşmeye başladı'Romanda yapay zekanın teknolojik bir araç olmanın ötesine geçerek yeni bir otoriteye dönüşmesine değinen Kartal, teknolojiye duyulan aşırı güvenin beraberinde getirdiği tehlikelere dikkat çekti:'Yapay zekanın kendi amaçlarını yaratabilecek hale gelmesi tehlikeli'Yapay zekanın gelecekte oluşturabileceği riskleri değerlendiren Kartal, asıl tehlikenin zekasının gelişmesinden çok kendi amaçlarını belirleyebilmesi olduğunu söyledi:'Bütün ütopyalar belli bir yerden sonra distopyaya dönüyor'İnsanları seçerek ve eğiterek daha iyi bir toplum oluşturma düşüncesinin romanda totaliter bir düzene dönüşmesini anlatan Kartal, ütopya ile distopya arasındaki ilişkiye de değindi:

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