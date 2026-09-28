https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/uyusturucuya-bagli-olumler-bir-yilda-yuzde-30-artti-1109086448.html
Uyuşturucuya bağlı ölümler bir yılda yüzde 30 arttı
Uyuşturucuya bağlı ölümler bir yılda yüzde 30 arttı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, Türkiye’nin 2025 uyuşturucu verileri oldu. Emniyet... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T10:35+0300
2026-09-28T10:35+0300
2026-09-28T10:35+0300
yeri̇ ve zamani
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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, Türkiye’nin 2025 yılına ilişkin uyuşturucu verileri yer aldı.Rapora göre bazı maddelerde yakalama miktarı azalırken, özellikle sentetik uyuşturucularda artış görüldü. Doğrudan madde bağlantılı ölümler ise bir önceki yıla göre yüzde 30 arttı.2025 yılında doğrudan madde bağlantılı nedenlerle 557 kişi hayatını kaybetti. Bu kişilerin 351’inde sentetik uyuşturucuların bulunduğu belirtildi. Hayatını kaybedenlerin 530’unu erkekler, 27’sini ise kadınlar oluşturdu.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, raporda özellikle bir önceki yılla yapılan karşılaştırmalara dikkat çekti.Özgan, şöyle konuştu:
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Güçlü Özgan
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, emniyet genel müdürlüğü (egm)
radyo sputnik, radyo, radyo, emniyet genel müdürlüğü (egm)
Uyuşturucuya bağlı ölümler bir yılda yüzde 30 arttı
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, Türkiye’nin 2025 uyuşturucu verileri oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın raporundaki artışa dikkat çeken Özgan, “Doğrudan madde bağlantılı ölümlerde bir önceki yıla göre yüzde 30’luk artış yaşandı” dedi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, Türkiye’nin 2025 yılına ilişkin uyuşturucu verileri yer aldı.
Rapora göre bazı maddelerde yakalama miktarı azalırken, özellikle sentetik uyuşturucularda artış görüldü. Doğrudan madde bağlantılı ölümler ise bir önceki yıla göre yüzde 30 arttı.
2025 yılında doğrudan madde bağlantılı nedenlerle 557 kişi hayatını kaybetti. Bu kişilerin 351’inde sentetik uyuşturucuların bulunduğu belirtildi. Hayatını kaybedenlerin 530’unu erkekler, 27’sini ise kadınlar oluşturdu.
Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, raporda özellikle bir önceki yılla yapılan karşılaştırmalara dikkat çekti.
“Türkiye’nin 2025 Uyuşturucu Raporu Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından hazırlandı. 2026 raporu ama 2025 verileri yer alıyor. Bazı maddelerde yakalama miktarı azalırken özellikle sentetik uyuşturucularda bir artış görüldüğünü anlıyoruz bu raporda. 2025’te doğrudan madde bağlantılı ölümlerde bir önceki yıla göre yüzde 30’luk bir artış yaşandığını öğreniyoruz. Kaç kişi hayatını kaybetmiş? Doğrudan madde bağlantılı ölümlerden bahsediyorum. 557 kişi hayatını kaybetmiş. Bunların 351’inde sentetik uyuşturucular olduğunu da söyleyelim. Benim burada dikkatimi çeken, bir önceki yıla göre özellikle ölümlerde yüzde 30’luk bir artış yaşanmış olması. Ölenlerin 530’unu erkekler, 27’sini kadınlar oluşturuyor. Uyuşturucuya bağlı ölümlerde yaş ortalaması da 35,9 olarak hesaplanmış. Hayatını kaybedenlerin yüzde 30’u 30 yaş altında, yüzde 35’i 30-39 yaş aralığında, yüzde 34’ü de 40 yaş ve üzerinde.”