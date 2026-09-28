Uyuşturucuya bağlı ölümler bir yılda yüzde 30 arttı

“Türkiye’nin 2025 Uyuşturucu Raporu Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından hazırlandı. 2026 raporu ama 2025 verileri yer alıyor. Bazı maddelerde yakalama miktarı azalırken özellikle sentetik uyuşturucularda bir artış görüldüğünü anlıyoruz bu raporda. 2025’te doğrudan madde bağlantılı ölümlerde bir önceki yıla göre yüzde 30’luk bir artış yaşandığını öğreniyoruz. Kaç kişi hayatını kaybetmiş? Doğrudan madde bağlantılı ölümlerden bahsediyorum. 557 kişi hayatını kaybetmiş. Bunların 351’inde sentetik uyuşturucular olduğunu da söyleyelim. Benim burada dikkatimi çeken, bir önceki yıla göre özellikle ölümlerde yüzde 30’luk bir artış yaşanmış olması. Ölenlerin 530’unu erkekler, 27’sini kadınlar oluşturuyor. Uyuşturucuya bağlı ölümlerde yaş ortalaması da 35,9 olarak hesaplanmış. Hayatını kaybedenlerin yüzde 30’u 30 yaş altında, yüzde 35’i 30-39 yaş aralığında, yüzde 34’ü de 40 yaş ve üzerinde.”