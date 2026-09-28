Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/rtuk-duyurdu-osmaniyedeki-okul-bahcesinde-saldiriyla-ilgili-yayin-yasagi-getirildi-1109100612.html
RTÜK duyurdu: Osmaniye'deki okul bahçesindeki silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi
RTÜK duyurdu: Osmaniye'deki okul bahçesindeki silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi
Sputnik Türkiye
Osmaniye'de okul bahçesindeki saldırıyla ilgili RTÜK'ten yayın yasağı geldi. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T15:59+0300
2026-09-28T16:06+0300
türki̇ye
osmaniye
rtük
yayın yasağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087828180_3:0:1022:573_1920x0_80_0_0_6c2572cb5410097748d98b6b8c271cce.jpg
Osmaniye'de bir okulun bahçesinde meydana gelen ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili RTÜK'ten yayın yasağı kararı geldi. Yayın yasağı getirildiRTÜK'ün açıklamasına göre, Osmaniye 2. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 28 Eylül 2026 tarihli ve 2026/5294 D. İş sayılı kararıyla, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/15733 sayılı soruşturma dosyası kapsamındaki olay hakkında yayın yasağı getirildi. RTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Osmaniye 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 28/09/2026 tarihli ve 2026/5294 D. İş sayılı kararı ile Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2026/15733 sayılı soruşturma kapsamındaki olay hakkında yayın yasağı getirilmiştir. Karar; toplum sağlığının ve ahlakın, millî güvenliğin, kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla verilmiştir. Kararda, soruşturma konusu olayla ilgili olarak her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayınların, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında yapılmasının 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca yasaklandığı belirtilmektedir.Bu kapsamda, tüm medya hizmet sağlayıcılarının söz konusu kararın gereklerine titizlikle uyması önem arz etmektedir. Yayın yasağına aykırı yayın yapılması hâlinde, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ilgili hükümleri uyarınca gerekli işlemler yapılacaktır."
türki̇ye
osmaniye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087828180_130:0:894:573_1920x0_80_0_0_296caf343d1805fcfc5bb412d8ff565c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
osmaniye, rtük, yayın yasağı
osmaniye, rtük, yayın yasağı

RTÜK duyurdu: Osmaniye'deki okul bahçesindeki silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi

15:59 28.09.2026 (güncellendi: 16:06 28.09.2026)
© FotoğrafRTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağını kaldırdı
RTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağını kaldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Osmaniye'de okul bahçesindeki saldırıyla ilgili RTÜK'ten yayın yasağı geldi.
Osmaniye'de bir okulun bahçesinde meydana gelen ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili RTÜK'ten yayın yasağı kararı geldi.

Yayın yasağı getirildi

RTÜK'ün açıklamasına göre, Osmaniye 2. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 28 Eylül 2026 tarihli ve 2026/5294 D. İş sayılı kararıyla, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/15733 sayılı soruşturma dosyası kapsamındaki olay hakkında yayın yasağı getirildi. RTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Osmaniye 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 28/09/2026 tarihli ve 2026/5294 D. İş sayılı kararı ile Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2026/15733 sayılı soruşturma kapsamındaki olay hakkında yayın yasağı getirilmiştir. Karar; toplum sağlığının ve ahlakın, millî güvenliğin, kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla verilmiştir. Kararda, soruşturma konusu olayla ilgili olarak her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayınların, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında yapılmasının 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca yasaklandığı belirtilmektedir.
Bu kapsamda, tüm medya hizmet sağlayıcılarının söz konusu kararın gereklerine titizlikle uyması önem arz etmektedir. Yayın yasağına aykırı yayın yapılması hâlinde, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ilgili hükümleri uyarınca gerekli işlemler yapılacaktır."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала