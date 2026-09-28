https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/rtuk-duyurdu-osmaniyedeki-okul-bahcesinde-saldiriyla-ilgili-yayin-yasagi-getirildi-1109100612.html

RTÜK duyurdu: Osmaniye'deki okul bahçesindeki silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi

RTÜK duyurdu: Osmaniye'deki okul bahçesindeki silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi

Sputnik Türkiye

Osmaniye'de okul bahçesindeki saldırıyla ilgili RTÜK'ten yayın yasağı geldi. 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T15:59+0300

2026-09-28T15:59+0300

2026-09-28T16:06+0300

türki̇ye

osmaniye

rtük

yayın yasağı

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Osmaniye'de bir okulun bahçesinde meydana gelen ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili RTÜK'ten yayın yasağı kararı geldi. Yayın yasağı getirildiRTÜK'ün açıklamasına göre, Osmaniye 2. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 28 Eylül 2026 tarihli ve 2026/5294 D. İş sayılı kararıyla, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/15733 sayılı soruşturma dosyası kapsamındaki olay hakkında yayın yasağı getirildi. RTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Osmaniye 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 28/09/2026 tarihli ve 2026/5294 D. İş sayılı kararı ile Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2026/15733 sayılı soruşturma kapsamındaki olay hakkında yayın yasağı getirilmiştir. Karar; toplum sağlığının ve ahlakın, millî güvenliğin, kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla verilmiştir. Kararda, soruşturma konusu olayla ilgili olarak her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayınların, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında yapılmasının 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca yasaklandığı belirtilmektedir.Bu kapsamda, tüm medya hizmet sağlayıcılarının söz konusu kararın gereklerine titizlikle uyması önem arz etmektedir. Yayın yasağına aykırı yayın yapılması hâlinde, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ilgili hükümleri uyarınca gerekli işlemler yapılacaktır."

türki̇ye

osmaniye

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osmaniye, rtük, yayın yasağı