https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/milyonluk-tekliflerden-sifir-katkiya-baris-alper-yilmaz-neden-dustu-1109080727.html

Milyonluk tekliflerden sıfır katkıya: Barış Alper Yılmaz neden düştü?

Milyonluk tekliflerden sıfır katkıya: Barış Alper Yılmaz neden düştü?

Sputnik Türkiye

Galatasaray'da transfer döneminde astronomik teklifleri reddedilen milli yıldız Barış Alper Yılmaz, yeni sezona beklenmedik bir düşüşle başladı. Sarı-kırmızılı... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T08:22+0300

2026-09-28T08:22+0300

2026-09-28T08:22+0300

spor

florya

suudi arabistan

barış alper yılmaz

okan buruk

premier lig

süper lig

everton

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/07/1085612965_0:0:906:511_1920x0_80_0_0_4147d61b57d0a84b1b8d7accbdf0045e.jpg

Sarı-kırmızılı camiada geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu yüksek enerji ve kritik katkılarla dev kulüplerin iştahını kabartan Barış Alper Yılmaz, 2026-2027 sezonuna adeta tanınmaz bir başlangıç yaptı. Transfer döneminin en çok konuşulan figürlerinden biri olmasına rağmen sezona tutuk giren milli futbolcunun performansı, hem teknik heyette hem de sarı-kırmızılı tribünlerde gizemli bir soru işaretine dönüştü.Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan temsilcisi Neom kulübünden gelen 35 milyon euroluk baş döndürücü teklifi elinin tersiyle iten Galatasaray Yönetimi, yaz transfer döneminde de rotasını değiştirmedi. İngiltere Premier Lig ekibi Everton tarafından masaya konulan yaklaşık 40 milyon euro seviyesindeki rekor teklif de oyuncunun değerini daha da yukarı çekeceği inancıyla geri çevrilmişti. Ancak transfer defterinin kapanmasının ardından sahadaki tablonun tersine dönmesi Florya'da alarm zillerinin çalmasına yol açtı.Sahada 535 dakika ve 'sıfır' katkı: İstatistikte çarpıcı tabloBu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi kulvarlarında toplam 7 resmi müsabakada boy gösteren ve sahada 535 dakika kalan tecrübeli kanat oyuncusu, henüz gol sevinci yaşayamadığı gibi asist katkısı da üretemedi.Yıldız futbolcunun özellikle son vuruşlardaki etkisizliği istatistiklere de çarpıcı bir biçimde yansıdı. Süper Lig'de görev aldığı 6 karşılaşmada rakip kalelere toplam 9 şut çeken milli oyuncu, bu denemelerin yalnızca 1 tanesinde isabet sağlayabildi. Çerçeveyi bulan bu tek vuruşun da ağlarla buluşmaması, hücum hattındaki kısırlığı gözler önüne serdi.Yönetim ve Okan Buruk'tan özel takip: Dönüş formülü aranıyorYaşanan bu beklenmedik düşüşün ardından Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, oyuncunun zihinsel ve fiziksel durumunu yakından takibe aldı. Milli aranın ardından deneyimli hücumcunun mental olarak toparlanması ve geçen sezonki hırslı oyun kimliğine yeniden bürünmesi bekleniyor.Teknik direktör heyeti, oyuncuyla özel görüşmeler yaparak üzerindeki transfer baskısını ve formsuzluk stresini hafifletmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar, değerini 40 milyon euro bandının üstüne çıkarmayı hedeflediği milli yıldızının bir an önce ayağa kalkarak şampiyonluk yarışında yeniden lokomotif güç olmasını umut ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/breaking-bad-gercek-oldu-yapay-zekayla-soke-eden-suikast-girisimi-1109080239.html

florya

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

florya, suudi arabistan, barış alper yılmaz, okan buruk, premier lig, süper lig, everton