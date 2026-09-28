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Milyonluk tekliflerden sıfır katkıya: Barış Alper Yılmaz neden düştü?
Milyonluk tekliflerden sıfır katkıya: Barış Alper Yılmaz neden düştü?
Sputnik Türkiye
Galatasaray'da transfer döneminde astronomik teklifleri reddedilen milli yıldız Barış Alper Yılmaz, yeni sezona beklenmedik bir düşüşle başladı. Sarı-kırmızılı... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
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2026-09-28T08:22+0300
spor
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Sarı-kırmızılı camiada geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu yüksek enerji ve kritik katkılarla dev kulüplerin iştahını kabartan Barış Alper Yılmaz, 2026-2027 sezonuna adeta tanınmaz bir başlangıç yaptı. Transfer döneminin en çok konuşulan figürlerinden biri olmasına rağmen sezona tutuk giren milli futbolcunun performansı, hem teknik heyette hem de sarı-kırmızılı tribünlerde gizemli bir soru işaretine dönüştü.Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan temsilcisi Neom kulübünden gelen 35 milyon euroluk baş döndürücü teklifi elinin tersiyle iten Galatasaray Yönetimi, yaz transfer döneminde de rotasını değiştirmedi. İngiltere Premier Lig ekibi Everton tarafından masaya konulan yaklaşık 40 milyon euro seviyesindeki rekor teklif de oyuncunun değerini daha da yukarı çekeceği inancıyla geri çevrilmişti. Ancak transfer defterinin kapanmasının ardından sahadaki tablonun tersine dönmesi Florya'da alarm zillerinin çalmasına yol açtı.Sahada 535 dakika ve 'sıfır' katkı: İstatistikte çarpıcı tabloBu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi kulvarlarında toplam 7 resmi müsabakada boy gösteren ve sahada 535 dakika kalan tecrübeli kanat oyuncusu, henüz gol sevinci yaşayamadığı gibi asist katkısı da üretemedi.Yıldız futbolcunun özellikle son vuruşlardaki etkisizliği istatistiklere de çarpıcı bir biçimde yansıdı. Süper Lig'de görev aldığı 6 karşılaşmada rakip kalelere toplam 9 şut çeken milli oyuncu, bu denemelerin yalnızca 1 tanesinde isabet sağlayabildi. Çerçeveyi bulan bu tek vuruşun da ağlarla buluşmaması, hücum hattındaki kısırlığı gözler önüne serdi.Yönetim ve Okan Buruk'tan özel takip: Dönüş formülü aranıyorYaşanan bu beklenmedik düşüşün ardından Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, oyuncunun zihinsel ve fiziksel durumunu yakından takibe aldı. Milli aranın ardından deneyimli hücumcunun mental olarak toparlanması ve geçen sezonki hırslı oyun kimliğine yeniden bürünmesi bekleniyor.Teknik direktör heyeti, oyuncuyla özel görüşmeler yaparak üzerindeki transfer baskısını ve formsuzluk stresini hafifletmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar, değerini 40 milyon euro bandının üstüne çıkarmayı hedeflediği milli yıldızının bir an önce ayağa kalkarak şampiyonluk yarışında yeniden lokomotif güç olmasını umut ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/breaking-bad-gercek-oldu-yapay-zekayla-soke-eden-suikast-girisimi-1109080239.html
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florya, suudi arabistan, barış alper yılmaz, okan buruk, premier lig, süper lig, everton
florya, suudi arabistan, barış alper yılmaz, okan buruk, premier lig, süper lig, everton

Milyonluk tekliflerden sıfır katkıya: Barış Alper Yılmaz neden düştü?

08:22 28.09.2026
© AA / Emin SansarBarış Alper Yılmaz kararını verdi
Barış Alper Yılmaz kararını verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© AA / Emin Sansar
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Galatasaray'da transfer döneminde astronomik teklifleri reddedilen milli yıldız Barış Alper Yılmaz, yeni sezona beklenmedik bir düşüşle başladı. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 7 maçta henüz skor üretemeyen 26 yaşındaki oyuncunun yaşadığı performans krizi, Florya'da ve yönetim kanadında derin bir endişe yarattı.
Sarı-kırmızılı camiada geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu yüksek enerji ve kritik katkılarla dev kulüplerin iştahını kabartan Barış Alper Yılmaz, 2026-2027 sezonuna adeta tanınmaz bir başlangıç yaptı. Transfer döneminin en çok konuşulan figürlerinden biri olmasına rağmen sezona tutuk giren milli futbolcunun performansı, hem teknik heyette hem de sarı-kırmızılı tribünlerde gizemli bir soru işaretine dönüştü.
Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan temsilcisi Neom kulübünden gelen 35 milyon euroluk baş döndürücü teklifi elinin tersiyle iten Galatasaray Yönetimi, yaz transfer döneminde de rotasını değiştirmedi. İngiltere Premier Lig ekibi Everton tarafından masaya konulan yaklaşık 40 milyon euro seviyesindeki rekor teklif de oyuncunun değerini daha da yukarı çekeceği inancıyla geri çevrilmişti. Ancak transfer defterinin kapanmasının ardından sahadaki tablonun tersine dönmesi Florya'da alarm zillerinin çalmasına yol açtı.

Sahada 535 dakika ve 'sıfır' katkı: İstatistikte çarpıcı tablo

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi kulvarlarında toplam 7 resmi müsabakada boy gösteren ve sahada 535 dakika kalan tecrübeli kanat oyuncusu, henüz gol sevinci yaşayamadığı gibi asist katkısı da üretemedi.
Yıldız futbolcunun özellikle son vuruşlardaki etkisizliği istatistiklere de çarpıcı bir biçimde yansıdı. Süper Lig'de görev aldığı 6 karşılaşmada rakip kalelere toplam 9 şut çeken milli oyuncu, bu denemelerin yalnızca 1 tanesinde isabet sağlayabildi. Çerçeveyi bulan bu tek vuruşun da ağlarla buluşmaması, hücum hattındaki kısırlığı gözler önüne serdi.

Yönetim ve Okan Buruk'tan özel takip: Dönüş formülü aranıyor

Yaşanan bu beklenmedik düşüşün ardından Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, oyuncunun zihinsel ve fiziksel durumunu yakından takibe aldı. Milli aranın ardından deneyimli hücumcunun mental olarak toparlanması ve geçen sezonki hırslı oyun kimliğine yeniden bürünmesi bekleniyor.
Teknik direktör heyeti, oyuncuyla özel görüşmeler yaparak üzerindeki transfer baskısını ve formsuzluk stresini hafifletmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar, değerini 40 milyon euro bandının üstüne çıkarmayı hedeflediği milli yıldızının bir an önce ayağa kalkarak şampiyonluk yarışında yeniden lokomotif güç olmasını umut ediyor.
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