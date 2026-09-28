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Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan, ‘Ankara’dan Haber Ver’ programında ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini Radyo Sputnik dinleyicileri için her pazartesi ve çarşamba masaya yatırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/memur-emeklilerine-600-bin-lirayi-asan-odeme-gundemde-1109105854.html
‘Memur emeklilerine 600 bin lirayı aşan ödeme gündemde’
‘Memur emeklilerine 600 bin lirayı aşan ödeme gündemde’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Zülfikar Doğan, memur emeklilerine verilmeyen seyyanen zamla ilgili başvurunun AYM gündemine alındığını söyledi. Lehte karar çıkması halinde yaklaşık... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T18:58+0300
2026-09-28T18:58+0300
ankara'dan haber ver
radyo
anayasa mahkemesi (aym)
bağ-kur
ssk
emekli
memur
memur maaşı
seyyanen zam
ekonomi
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Gazeteci Zülfikar Doğan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Ankara’dan Haber Var programında memur emeklilerinin seyyanen zam talebine ilişkin Anayasa Mahkemesi sürecini değerlendirdi. Doğan, olası kararın geriye dönük ödemelere ve diğer emekli gruplarının taleplerine etkisini anlattı.‘Memur emeklilerinin gözü AYM’de’Doğan, 2023’te memurlara verilen ancak emekli aylıklarına yansıtılmayan seyyanen zamla ilgili başvurunun Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) gündemine alındığını aktardı. Başvurunun kabul edilmesi halinde memur emeklilerine faiziyle birlikte kişi başına 600 bin lirayı aşan geriye dönük ödeme yapılabileceğini dile getiren Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:‘AYM kararı 17 milyon emekliye emsal olabilir’Seyyanen zam başvurusunun kabul edilmesi hâlinde yaklaşık 4 milyon memur emeklisine birikmiş haklarının faiziyle ödenebileceğini söyleyen Doğan, kararın SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin benzer taleplerine de emsal olabileceğini belirtti:
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radyo, anayasa mahkemesi (aym), bağ-kur, ssk, emekli, memur, memur maaşı, seyyanen zam, ekonomi
radyo, anayasa mahkemesi (aym), bağ-kur, ssk, emekli, memur, memur maaşı, seyyanen zam, ekonomi

‘Memur emeklilerine 600 bin lirayı aşan ödeme gündemde’

18:58 28.09.2026
Ankara'dan Haber Var
Ankara'dan Haber Var - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
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Zülfikar Doğan
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Gazeteci Zülfikar Doğan, memur emeklilerine verilmeyen seyyanen zamla ilgili başvurunun AYM gündemine alındığını söyledi. Lehte karar çıkması halinde yaklaşık 4 milyon memur emeklisine kişi başına faiziyle 600 bin lirayı aşan ödeme yapılabileceğini belirten Doğan, kararın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de emsal olabileceğini kaydetti.
Gazeteci Zülfikar Doğan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Ankara’dan Haber Var programında memur emeklilerinin seyyanen zam talebine ilişkin Anayasa Mahkemesi sürecini değerlendirdi. Doğan, olası kararın geriye dönük ödemelere ve diğer emekli gruplarının taleplerine etkisini anlattı.

‘Memur emeklilerinin gözü AYM’de’

Doğan, 2023’te memurlara verilen ancak emekli aylıklarına yansıtılmayan seyyanen zamla ilgili başvurunun Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) gündemine alındığını aktardı. Başvurunun kabul edilmesi halinde memur emeklilerine faiziyle birlikte kişi başına 600 bin lirayı aşan geriye dönük ödeme yapılabileceğini dile getiren Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Emeklilerin sorunları uzun süredir devam ediyor. Ücret artışı ve maaş düzenlemesi konusunda verilen sözler bugüne kadar tutulmadı. Son olarak emekli memurlar, 2023 yılında Cumhurbaşkanı’nın seçim kampanyasında açıkladığı düzenlemeyi yeniden gündeme getirdi. En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi amacıyla çalışan memurlara 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılmış, bu artışın memur emeklilerine de yansıtılacağı belirtilmişti. Ancak söz konusu zam emekli aylıklarına yansıtılmadı.

Emekli memurlar yaklaşık 3 yıldır bu sözün yerine getirilmesi için gösteriler ve eylemler düzenliyor, hukuki mücadele yürütüyor. İdare ve adli yargıda açılan davaların büyük bölümü bugüne kadar reddedildi. Ancak son olarak bir idare mahkemesi konuyu Anayasa Mahkemesine taşıdı. Davayı açan kişi olan Yargıtay’dan emekli bir yüksek yargıç memurlara 2023 yılında verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılmamasının yasalara, Anayasa’ya ve kamu çalışanlarına ilişkin toplu sözleşme hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle bireysel dava açtı. Nihai aşamaya gelen başvuru, Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilebilir bulunarak gündeme alındı.

Anayasa Mahkemesindeki bu dava doğrudan memur emeklilerini ilgilendiriyor. Çünkü Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre memur emeklilerinin maaş ve sosyal hakları, çalışan memurların haklarına endeksli durumda. Dolayısıyla memur emeklilerinin aylıkları, memurlar için imzalanan toplu sözleşmeye göre artırılıyor. Memurlar, 2023’ten bu yana bu ödemeyi almaya devam ediyor. O tarihte 8 bin 77 lira olan seyyanen zam bugün yaklaşık 25 bin liraya yükselmiş durumda. Ancak aynı artış memur emeklilerine yansıtılmadı.

Başvurunun memur emeklileri lehine sonuçlanması halinde geriye dönük olarak kişi başına 600 bin lirayı aşan toplu fark ödemesi gündeme gelebilir. Üstelik bu yalnızca ana para. Tutarın üzerine kamu alacaklarında uygulanan faizin de eklenmesi talep ediliyor.”

‘AYM kararı 17 milyon emekliye emsal olabilir’

Seyyanen zam başvurusunun kabul edilmesi hâlinde yaklaşık 4 milyon memur emeklisine birikmiş haklarının faiziyle ödenebileceğini söyleyen Doğan, kararın SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin benzer taleplerine de emsal olabileceğini belirtti:

“Geriye dönük birikmiş hakların da faiziyle ödenmesi halinde yaklaşık 4 milyon memur emeklisine ciddi bir ekonomik katkı sağlanabilir. Böyle bir kararın ardından aynı artışın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de emsal oluşturması yönünde taleplerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Anayasa Mahkemesinin önündeki bu başvuru, milyonlarca emeklinin umuduna dönüşmüş durumda. Verilecek karar yalnızca memur emeklileri için değil, sayıları 17 milyona yaklaşan emekli, dul ve yetimler açısından da büyük önem taşıyor.”

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