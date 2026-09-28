‘Memur emeklilerine 600 bin lirayı aşan ödeme gündemde’

“Emeklilerin sorunları uzun süredir devam ediyor. Ücret artışı ve maaş düzenlemesi konusunda verilen sözler bugüne kadar tutulmadı. Son olarak emekli memurlar, 2023 yılında Cumhurbaşkanı’nın seçim kampanyasında açıkladığı düzenlemeyi yeniden gündeme getirdi. En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi amacıyla çalışan memurlara 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılmış, bu artışın memur emeklilerine de yansıtılacağı belirtilmişti. Ancak söz konusu zam emekli aylıklarına yansıtılmadı.

Emekli memurlar yaklaşık 3 yıldır bu sözün yerine getirilmesi için gösteriler ve eylemler düzenliyor, hukuki mücadele yürütüyor. İdare ve adli yargıda açılan davaların büyük bölümü bugüne kadar reddedildi. Ancak son olarak bir idare mahkemesi konuyu Anayasa Mahkemesine taşıdı. Davayı açan kişi olan Yargıtay’dan emekli bir yüksek yargıç memurlara 2023 yılında verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılmamasının yasalara, Anayasa’ya ve kamu çalışanlarına ilişkin toplu sözleşme hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle bireysel dava açtı. Nihai aşamaya gelen başvuru, Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilebilir bulunarak gündeme alındı.

Anayasa Mahkemesindeki bu dava doğrudan memur emeklilerini ilgilendiriyor. Çünkü Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre memur emeklilerinin maaş ve sosyal hakları, çalışan memurların haklarına endeksli durumda. Dolayısıyla memur emeklilerinin aylıkları, memurlar için imzalanan toplu sözleşmeye göre artırılıyor. Memurlar, 2023’ten bu yana bu ödemeyi almaya devam ediyor. O tarihte 8 bin 77 lira olan seyyanen zam bugün yaklaşık 25 bin liraya yükselmiş durumda. Ancak aynı artış memur emeklilerine yansıtılmadı.

Başvurunun memur emeklileri lehine sonuçlanması halinde geriye dönük olarak kişi başına 600 bin lirayı aşan toplu fark ödemesi gündeme gelebilir. Üstelik bu yalnızca ana para. Tutarın üzerine kamu alacaklarında uygulanan faizin de eklenmesi talep ediliyor.”