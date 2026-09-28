“Mekke İttifakı ülkelerinin önceliği Ensarullah, ABD bu ülkelere alan açabilir”

“1946’dan beri ABD başkanlarıyla görüntü vermek Türkiye’de merkez sağ siyaseti açısından her zaman önemli olmuştur. Bu bölgesel denklem ve Türkiye’nin iç siyasetini domine etmek açısından önemlidir. Erdoğan da buna önem veriyor. Trump ile iyi anlaştığını söyleyebiliriz. Trump’ın ikinci döneminde özellikle onu kızdırmamaya yönelik genel bir duruş var. Bu sadece Erdoğan’ın kişisel tavrı üzerinden açıklanamaz. Türkiye’nin İran ve enerji koridorları açısından ABD ile giderek daha yakın bir ekonomik çizgi izlediğini görüyoruz. Mahan Air’in uçuşlarının durdurulması gibi yaptırımlara dahil olundu. Ancak son bir yılda Türkiye’nin LNG ve petrol ihracatında ABD’nin giderek ön plana çıktığını ve Rusya ile olan ticaretin gerilediğini görüyoruz. Türkiye son birkaç senedir enflasyonla mücadele programı izliyorken Carry Trade uygulamasıyla çok ciddi faiz yükümlülükleri altına girdi. Buradan çıkamıyor ve buna fon krizi de eklendi. 20 milyar dolar civarında bir paradan bahsediliyor. Bunun da ekonomiyi zorlayacağı şimdiden belli. Buradan çıkış ABD ile yakınlaşmak ve birtakım tavizler vermekten geçiyor gibi görünüyor. Birleşmiş Milletler toplantısına gidilmeden hemen önce Erdoğan ve Trump’ın yan yana gelip gelmeyeceği konuşulmuştu. Ancak NATO zirvesinde Trump Türkiye’ye geldiğinde onun için düzenlenen törenlerde görüşmeler yapılmıştı. Orada birtakım kararlar alınmış ve Türkiye’nin NATO içindeki pozisyonu yeniden tahkim edilmişti. Barrack iki devlet arasındaki görüşmelerde son derece aktif bir pozisyonda. Trump, tüm enerjisini Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeye ayırdığı için ülke liderleriyle birebir fotoğraf vermedi ve buna Erdoğan da dahil. Erdoğan ve AKP dış politikası açısından geleneksel tutumların bu zirvede de devam ettiğini gördük. ‘Dünya beşten büyüktür’ sloganı etrafında Birleşmiş Milletler’in yeniden yapılandırılması düzenli olarak gündeme getiriliyor. Popülist sağ siyaset, müesses nizama hem ülke sınırları içinde hem de dışında meydan okur gibi yapmak zorunda olunan bir siyaset biçimi. Bunun Türkiye’deki somutlaşması Birleşmiş Milletler ve Erdoğan özelinde ‘Dünya beşten büyüktür’ iddiası üzerinden oluyor. Ancak bu iddia konuşulurken Birleşmiş Milletler’in neden işlevsiz hale geldiği ve ABD’nin, Birleşmiş Milletler’in statüsünün değişmesinden neden rahatsız olduğu ya da değişse bile bunu nasıl kendi çıkarları doğrultusunda gerçekleştireceği konusunda somut öneriler gündeme gelmiyor. ABD sanki yokmuş gibi yapılarak bir uluslararası müesses nizam eleştirisi yapılıyor ancak bu mümkün değil. Bugün uluslararası müesses nizamın bunun merkezindeki hegemon güç hala Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla ABD’nin dış politikasına, rolüne ve ABD’nin Birleşmiş Milletler’e bakınca doğrudan eleştiriler getirmediğiniz sürece Birleşmiş Milletler’in yapısının değişmesi üzerine söyledikleriniz inandırıcı olmuyor. Bunun daha çok ülke içerisine yönelik ‘Bakın dünyaya kafa tutan lider’ algısını güçlendirmek için yapıldığı kanatindeyim. Erdoğan İsrail başlığını da gündeme getirdi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünü, 7 Ekim saldırıları ve sonrasındaki Gazze’ye dönük büyük yıkım politikasına tepki bağlamında İsrail karşıtı bir pozisyonu tahkim etmek için kullanıyor. İsrail’in Gazze ve Lübnan’a dönük saldırılar gündeme getiriliyor. Ancak tıpkı Birleşmiş Milletler’in yapısında olduğu gibi ABD’nin bu işteki pozisyonu, İsrail’in arkasında durması, Trump-Netanyahu ilişkileri, ABD-İsrail’in İran’a dönük saldırıları ve ekonomik yaptırımlar yine yokmuş gibi yapılarak bir bölgesel analiz yapılmaya çalışılıyor. Bu eleştiriler, İsrail’in arkasında bir kolektif Batı ve ABD desteği yokmuş gibi yapılıyor. Bu da eleştirel duruşa sahip analistler tarafından meselenin esas yapısal boyutlarına eğilmeyen bir bakış açısı olarak değerlendirildi. İsrail nasıl ki iç politikaya dönük hamleleri Erdoğan üzerinden yapılıyorsa benzer bir şeyin Erdoğan tarafından da yapıldığını söyleyebiliriz. Birleşmiş Milletler toplantılarında ilişkiler kuruluyor ancak öncelikli olarak iç politika gözetiliyor. Bir tür müsamere niteliği taşıyor bu toplantılar”