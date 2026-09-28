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MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/emekli-promosyonu-alacaklar-dikkat-asil-bakilmasi-gereken-net-tutar-1109084102.html
Emekli promosyonu alacaklar dikkat: 'Asıl bakılması gereken elinize geçecek tutar'
Emekli promosyonu alacaklar dikkat: 'Asıl bakılması gereken elinize geçecek tutar'
Sputnik Türkiye
melis elmen, sgk uzmanı, emekli, emekli maaşı, emekli maaş promosyonu
2026-09-28T09:42+0300
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meli̇s elmen'le çalişma hayatim
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sgk uzmanı
emekli
emekli maaşı
banka promosyonu
emekli maaş promosyonu
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SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, emekli banka promosyonlarıyla ilgili konuştu. Elmen, “Reklamlarda yazan rakamlara değil, ek şartları ne kadar yerine getirebildiğinize bakmalısınız” diye uyardı.SGK Uzmanı Elmen, şöyle konuştu:
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radyo sputnik, radyo, radyo, melis elmen, sgk uzmanı, emekli, emekli maaşı, banka promosyonu, emekli maaş promosyonu
radyo sputnik, radyo, radyo, melis elmen, sgk uzmanı, emekli, emekli maaşı, banka promosyonu, emekli maaş promosyonu

Emekli promosyonu alacaklar dikkat: 'Asıl bakılması gereken elinize geçecek tutar'

09:42 28.09.2026 (güncellendi: 09:43 28.09.2026)
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
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Melis Elmen
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SGK Uzmanı Melis Elmen, emekli banka promosyonlarında 30 Eylül son tarihine dikkat çekti. Elmen, yüksek promosyon rakamları yerine bankaların sunduğu ek şartlar ve taahhüt süresi sonrası emeklinin eline geçecek net tutarın dikkate alınması gerektiğini söyledi.
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, emekli banka promosyonlarıyla ilgili konuştu. Elmen, “Reklamlarda yazan rakamlara değil, ek şartları ne kadar yerine getirebildiğinize bakmalısınız” diye uyardı.
SGK Uzmanı Elmen, şöyle konuştu:
“Emekli olanlar bankalardan maaşını taşıyarak promosyon alıyor biliyorsunuz. Son tarih 30 Eylül. Bankalar arasında ciddi bir rekabet başladı. Enflasyon farkıyla birlikte maaşlar otomatikman yükseldi ve ocak ayında da yükseleceği için bankalar alabildiği kadar emekliyi kendi bünyesine almak istiyor. Bu bir para döngüsü çünkü. Bir banka 35 bin liraya kadar promosyon verebiliyor. Ancak 35 bine çıkması için faturaları taşıyorsunuz, kredi kartı çıkarıyorsunuz o yüzden bankalarla görüşmek önemli. Örneğin 20 bin TL aylık alan bir emekli var. Bazı bankalarda ana promosyon 12-15 arası değişiyor. Ek koşulları da yerine getirdiğiniz zaman 30-35 bin lira arasında bir fark oluşabiliyor. Burada emeklinin bakması gereken tek şey reklamlarda yazan rakam değil, ek şartları ne kadar yerine getirebildiği. Örneğin başka bir bankada küçük bir krediniz varsa o krediyi tamamen kapatmadan taşıyamayabiliyorsunuz. Burada en önemli konu 3 yıl taahhüt verilmesi, bunun verilmesinde hiçbir sıkıntı yok. Banka örneğin 30 bin liralık bir avantaj sundu, diğer bankadan da 6 bin liralık iade edeceğiniz tutar var. 6 bin lirayı diğer bankaya iade etsem elime 24 bin lira kalıyor. Önemli olan burada elimize geçecek olan tutar. Maalesef emeklilerin gidip yine bankalarla tek tek görüşüp pazarlık masasına oturması gerekiyor. Son güne bırakınca kalabalık olabiliyor, o yüzden olabildiğince hızlı geçmenizi tavsiye ederim”
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