Emekli promosyonu alacaklar dikkat: 'Asıl bakılması gereken elinize geçecek tutar'

“Emekli olanlar bankalardan maaşını taşıyarak promosyon alıyor biliyorsunuz. Son tarih 30 Eylül. Bankalar arasında ciddi bir rekabet başladı. Enflasyon farkıyla birlikte maaşlar otomatikman yükseldi ve ocak ayında da yükseleceği için bankalar alabildiği kadar emekliyi kendi bünyesine almak istiyor. Bu bir para döngüsü çünkü. Bir banka 35 bin liraya kadar promosyon verebiliyor. Ancak 35 bine çıkması için faturaları taşıyorsunuz, kredi kartı çıkarıyorsunuz o yüzden bankalarla görüşmek önemli. Örneğin 20 bin TL aylık alan bir emekli var. Bazı bankalarda ana promosyon 12-15 arası değişiyor. Ek koşulları da yerine getirdiğiniz zaman 30-35 bin lira arasında bir fark oluşabiliyor. Burada emeklinin bakması gereken tek şey reklamlarda yazan rakam değil, ek şartları ne kadar yerine getirebildiği. Örneğin başka bir bankada küçük bir krediniz varsa o krediyi tamamen kapatmadan taşıyamayabiliyorsunuz. Burada en önemli konu 3 yıl taahhüt verilmesi, bunun verilmesinde hiçbir sıkıntı yok. Banka örneğin 30 bin liralık bir avantaj sundu, diğer bankadan da 6 bin liralık iade edeceğiniz tutar var. 6 bin lirayı diğer bankaya iade etsem elime 24 bin lira kalıyor. Önemli olan burada elimize geçecek olan tutar. Maalesef emeklilerin gidip yine bankalarla tek tek görüşüp pazarlık masasına oturması gerekiyor. Son güne bırakınca kalabalık olabiliyor, o yüzden olabildiğince hızlı geçmenizi tavsiye ederim”