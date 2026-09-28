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Düğünde şaşırtan takı: Damada altın yerine 'yeşil iguana' taktılar
Düğünde şaşırtan takı: Damada altın yerine 'yeşil iguana' taktılar
Sputnik Türkiye
Ankara'da evlenen çifte arkadaşları altın yerine egzotik hayvanlar hediye etti. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T12:08+0300
2026-09-28T12:08+0300
yaşam
düğün
takı
egzotik hayvan
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Ankara'da yeni evlenen çifte düğünde arkadaşları altın yerine sopa böceği, yeşil iguana, uromastyx, Peter's banded skink gibi egzotik hayvanlar hediye etti. Çocukluktan beri egzotik hayvanlara büyük ilgi duyan ve hobi haline getiren damat Buğra Yalçın mutluluğunu "Çok mutlu oldum. Altından daha değerli benim için. Hepsi benim birer evladım gibi" sözleriyle anlattı. Altından daha kıymetli Küçüklükten itibaren egzotik hayvanlara ilgi duyan ve evinde de farklı hayvanlar besleyen Buğra Yalçın'a arkadaşları düğününde büyük bir sürpriz yaptı ve altın yerine egzotik hayvanlar hediye etti. Arkadaşlarının hediyelerine çok mutlu olduğunu anlatan damat Yalçın, hediye edilen hayvanların da Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından belgeli olduğunun altını çizdi.Duşlarını aldırıp masaj yapıyorum diye anlattıEvinde farklı türlerde egzotik hayvanlar beslediğini anlatan Yalçın, uromastyx, Peter's banded skink, Sudan zırhlı kertenkelesi, Senegal bukalemunu, fire skink, African fat-tailed gecko ve iguana gibi canlıların bakımını yaptığını söyledi. Yalçın, insanların egzotik hayvanlara ilk başta mesafeli yaklaşabildiğini, ancak bu yargının hayvanlarla temas ettikten sonra değişebildiğini belirtti. Egzotik hayvan bakımının kolay olmadığına dikkati çeken Yalçın, şöyle konuştu:"Bakımlarını elimizden geldiğince en iyi şartlarda yapmaya çalışıyoruz. Türkiye şartları egzotik canlılar için uygun değil. İnsanlar bazen bunları alıp sadece bir yere bıraktığımızı zannediyor. Bunu iki günde bir sıcak suyla duşunu aldırıp, sirkeli bezle silip, aloe vera bitkisiyle güzelce masaj yaparak tekrar güneşlenmeye bırakıyoruz. Bu aslında çok detaylı ve çok emek isteyen bir hobi."Hepsi benim evladım gibi Arkadaşlarının düğününde sopa böceği, yeşil iguana, uromastyx, Peter's banded skink gibi egzotik hayvanları hediye etmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Yalçın, "Çok mutlu oldum. Altından daha değerli benim için. Hepsi benim birer evladım gibi. Çok uzun zamandır besliyorum. Gayet mutluyum." dedi. Yalçın, egzotik hayvan beslemeye ilk başladığı dönemlerde ailesinin şaşkınlık yaşadığını, ancak zamanla onların da alıştığını anlattı. Kendisinin evde olmadığı zamanlarda annesinin hayvanların bakımına yardımcı olduğunu belirten Yalçın, "Yeri geldi annem marulunu, yaban mersinini verdi. Sağ olsunlar, artık onlar da destek oluyor." diye konuştu.Yalçın, eşinin de hobisine destek verdiğini ifade ederek, "O da çok büyük destekçim. Hatta benden daha çok seviyor. O yüzden bu konuda da çok mutluyum." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/bilim-dunyasinda-100-yili-askin-sure-sonra-bir-ilk-yeni-kedi-turu-kesfedildi-1108860984.html
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düğün, takı, egzotik hayvan
düğün, takı, egzotik hayvan

Düğünde şaşırtan takı: Damada altın yerine 'yeşil iguana' taktılar

12:08 28.09.2026
Ankara düğün
Ankara düğün - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
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Ankara'da evlenen çifte arkadaşları altın yerine egzotik hayvanlar hediye etti.
Ankara'da yeni evlenen çifte düğünde arkadaşları altın yerine sopa böceği, yeşil iguana, uromastyx, Peter's banded skink gibi egzotik hayvanlar hediye etti. Çocukluktan beri egzotik hayvanlara büyük ilgi duyan ve hobi haline getiren damat Buğra Yalçın mutluluğunu "Çok mutlu oldum. Altından daha değerli benim için. Hepsi benim birer evladım gibi" sözleriyle anlattı.

Altından daha kıymetli

Küçüklükten itibaren egzotik hayvanlara ilgi duyan ve evinde de farklı hayvanlar besleyen Buğra Yalçın'a arkadaşları düğününde büyük bir sürpriz yaptı ve altın yerine egzotik hayvanlar hediye etti. Arkadaşlarının hediyelerine çok mutlu olduğunu anlatan damat Yalçın, hediye edilen hayvanların da Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından belgeli olduğunun altını çizdi.
Ankara düğün
Ankara düğün - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
Ankara düğün

Duşlarını aldırıp masaj yapıyorum diye anlattı

Evinde farklı türlerde egzotik hayvanlar beslediğini anlatan Yalçın, uromastyx, Peter's banded skink, Sudan zırhlı kertenkelesi, Senegal bukalemunu, fire skink, African fat-tailed gecko ve iguana gibi canlıların bakımını yaptığını söyledi. Yalçın, insanların egzotik hayvanlara ilk başta mesafeli yaklaşabildiğini, ancak bu yargının hayvanlarla temas ettikten sonra değişebildiğini belirtti. Egzotik hayvan bakımının kolay olmadığına dikkati çeken Yalçın, şöyle konuştu:
"Bakımlarını elimizden geldiğince en iyi şartlarda yapmaya çalışıyoruz. Türkiye şartları egzotik canlılar için uygun değil. İnsanlar bazen bunları alıp sadece bir yere bıraktığımızı zannediyor. Bunu iki günde bir sıcak suyla duşunu aldırıp, sirkeli bezle silip, aloe vera bitkisiyle güzelce masaj yaparak tekrar güneşlenmeye bırakıyoruz. Bu aslında çok detaylı ve çok emek isteyen bir hobi."
Ankara düğün
Ankara düğün - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
Ankara düğün

Hepsi benim evladım gibi

Arkadaşlarının düğününde sopa böceği, yeşil iguana, uromastyx, Peter's banded skink gibi egzotik hayvanları hediye etmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Yalçın, "Çok mutlu oldum. Altından daha değerli benim için. Hepsi benim birer evladım gibi. Çok uzun zamandır besliyorum. Gayet mutluyum." dedi. Yalçın, egzotik hayvan beslemeye ilk başladığı dönemlerde ailesinin şaşkınlık yaşadığını, ancak zamanla onların da alıştığını anlattı. Kendisinin evde olmadığı zamanlarda annesinin hayvanların bakımına yardımcı olduğunu belirten Yalçın, "Yeri geldi annem marulunu, yaban mersinini verdi. Sağ olsunlar, artık onlar da destek oluyor." diye konuştu.
Yalçın, eşinin de hobisine destek verdiğini ifade ederek, "O da çok büyük destekçim. Hatta benden daha çok seviyor. O yüzden bu konuda da çok mutluyum." dedi.
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