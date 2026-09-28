https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/casusluk-sorusturmasi-3-eski-masak-baskani-ifade-verdi-1109102907.html

Casusluk soruşturması: 3 eski MASAK Başkanı ifade verdi

Casusluk soruşturması: 3 eski MASAK Başkanı ifade verdi

Sputnik Türkiye

Siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eski MASAK başkanları Mürsel Ali... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T17:11+0300

2026-09-28T17:11+0300

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casusluk faaliyeti

askeri casusluk davası

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca MASAK sistemlerine yönelik yürütülen 'siyasal-askeri casusluk' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.MASAK'ın eski başkanları Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli de savcılığa ifade verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/adalet-bakani-gurlekten-kritik-aciklama-erdogan-yakinlari-ile-bazi-bakanlara-iliskin-sorgulamalar-1109027218.html

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masak, fetö, fetö soruşturması, casusluk, siber casusluk, casusluk faaliyeti, askeri casusluk davası