https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/casusluk-sorusturmasi-3-eski-masak-baskani-ifade-verdi-1109102907.html
Casusluk soruşturması: 3 eski MASAK Başkanı ifade verdi
Casusluk soruşturması: 3 eski MASAK Başkanı ifade verdi
Sputnik Türkiye
Siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eski MASAK başkanları Mürsel Ali... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T17:11+0300
2026-09-28T17:11+0300
2026-09-28T17:32+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca MASAK sistemlerine yönelik yürütülen 'siyasal-askeri casusluk' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.MASAK'ın eski başkanları Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli de savcılığa ifade verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/adalet-bakani-gurlekten-kritik-aciklama-erdogan-yakinlari-ile-bazi-bakanlara-iliskin-sorgulamalar-1109027218.html
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masak, fetö, fetö soruşturması, casusluk, siber casusluk, casusluk faaliyeti, askeri casusluk davası
Casusluk soruşturması: 3 eski MASAK Başkanı ifade verdi
17:11 28.09.2026 (güncellendi: 17:32 28.09.2026)
Siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eski MASAK başkanları Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli'nin de savcılıkta ifadeleri alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca MASAK sistemlerine yönelik yürütülen 'siyasal-askeri casusluk' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
MASAK'ın eski başkanları Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli de savcılığa ifade verdi.