https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/bir-komedyenin-soyledigi-sozu-tek-tek-ele-alip-suc-sayabilir-misiniz-1109103402.html
“Bir komedyenin söylediği sözü tek tek ele alıp suç sayabilir misiniz?”
“Bir komedyenin söylediği sözü tek tek ele alıp suç sayabilir misiniz?”
Sputnik Türkiye
Serhat Ayan, Deniz Göktaş'ın tahliyesini ABD'li komedyen Lenny Bruce'un yaşadığı ifade özgürlüğü tartışmaları üzerinden değerlendirdi. Ayan, komedyenlerin... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T17:33+0300
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Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi programında 88 gün tutuklu kalan komedyen Deniz Göktaş'ın tahliye edilmesini, ABD'li komedyen Lenny Bruce'un ifade özgürlüğü tartışmalarıyla karşılaştırarak değerlendirdi.Lenny Bruce örneğini anlattıAyan, modern stand-up'ın öncülerinden Lenny Bruce'un 1960'lı yıllarda sahnede siyaset, din, ırkçılık, cinsellik ve Amerikan toplumunun ahlak anlayışı gibi konuları ele aldığını anlattı.Ayan şunları söyledi:Bruce'un sonraki yıllarda da gösterileri nedeniyle soruşturmalara ve davalara konu olduğunu belirten Ayan, 1964'te gösterinin bütünü ve bağlamının değerlendirilmesi gerektiği yönünde bir karar çıktığını ifade etti.“Gösterinin bütününe bakmak lazım”Ayan, Lenny Bruce üzerinden komedyenlerin sahnedeki ifadelerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği sorusunu gündeme getirdi.Ayan şöyle konuştu:“Deniz Göktaş tahliye oldu”Deniz Göktaş'ın 88 gün tutuklu kalmasının ardından tahliye edildiğini belirten Ayan, Göktaş'ın yaşadığı süreci Lenny Bruce'un hikâyesiyle ilişkilendirdi.Ayan şunları söyledi:Ayan, Bruce'un ölümünün ardından Amerikan ifade özgürlüğü tarihinin sembollerinden biri hâline geldiğini ve yıllar sonra hakkındaki mahkûmiyetin ifade özgürlüğü açısından tarihî bir hata olarak değerlendirildiğini belirtti.Ayan, Göktaş'ın durumuyla ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:
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radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, deniz göktaş, serhat ayan
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, deniz göktaş, serhat ayan
“Bir komedyenin söylediği sözü tek tek ele alıp suç sayabilir misiniz?”
Serhat Ayan, Deniz Göktaş'ın tahliyesini ABD'li komedyen Lenny Bruce'un yaşadığı ifade özgürlüğü tartışmaları üzerinden değerlendirdi. Ayan, komedyenlerin sözlerinin bağlamından koparılarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.
Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi programında 88 gün tutuklu kalan komedyen Deniz Göktaş'ın tahliye edilmesini, ABD'li komedyen Lenny Bruce'un ifade özgürlüğü tartışmalarıyla karşılaştırarak değerlendirdi.
Lenny Bruce örneğini anlattı
Ayan, modern stand-up'ın öncülerinden Lenny Bruce'un 1960'lı yıllarda sahnede siyaset, din, ırkçılık, cinsellik ve Amerikan toplumunun ahlak anlayışı gibi konuları ele aldığını anlattı.
"Bruce yalnızca ayıp kelimeler kullanmıyormuş, o kelimelerin neden ayıp sayıldığını da didikliyormuş. 1961'de San Francisco'da Jazz Workshop'ta polisler onun gösterisini izliyor ve kullandığı cinsel ifadeleri gayet müstehcen bulmuşlar. Bruce sahnedeki performansı nedeniyle tutuklanmış, bu davadan sonra beraat etmiş ama artık polis ve savcıların radarına girmiş."
Bruce'un sonraki yıllarda da gösterileri nedeniyle soruşturmalara ve davalara konu olduğunu belirten Ayan, 1964'te gösterinin bütünü ve bağlamının değerlendirilmesi gerektiği yönünde bir karar çıktığını ifade etti.
“Gösterinin bütününe bakmak lazım”
Ayan, Lenny Bruce üzerinden komedyenlerin sahnedeki ifadelerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği sorusunu gündeme getirdi.
"Tartışmanın merkezinde çok basit ama bugün hâlâ 60 yıl sonra tartıştığımız güncel bir konu var. Bir komedyenin sahnede söylediği sözü tek tek ele alıp suç sayabilir misiniz, yoksa gösterinin bütününe ve bağlamına mı bakmanız lazım? İşte Bruce'un savunması bu ikinci görüşü savunuyormuş."
“Deniz Göktaş tahliye oldu”
Deniz Göktaş'ın 88 gün tutuklu kalmasının ardından tahliye edildiğini belirten Ayan, Göktaş'ın yaşadığı süreci Lenny Bruce'un hikâyesiyle ilişkilendirdi.
"Bunları niye anlatıyorum? Çünkü Deniz Göktaş tahliye oldu efendim."
Ayan, Bruce'un ölümünün ardından Amerikan ifade özgürlüğü tarihinin sembollerinden biri hâline geldiğini ve yıllar sonra hakkındaki mahkûmiyetin ifade özgürlüğü açısından tarihî bir hata olarak değerlendirildiğini belirtti.
Ayan, Göktaş'ın durumuyla ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:
"Belki Deniz Göktaş için de böyle şeyler söz konusudur. Ve orada herkes neyin ne olduğunu, ne olmadığını gördü. Neden tutuklandığını vesaireyi de gördü. Bundan 10 sene sonra, 60 sene sonra 'Bu adam nasıl tutuklanmış?' diyecekler."