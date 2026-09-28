https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/bir-komedyenin-soyledigi-sozu-tek-tek-ele-alip-suc-sayabilir-misiniz-1109103402.html

“Bir komedyenin söylediği sözü tek tek ele alıp suç sayabilir misiniz?”

“Bir komedyenin söylediği sözü tek tek ele alıp suç sayabilir misiniz?”

Sputnik Türkiye

Serhat Ayan, Deniz Göktaş'ın tahliyesini ABD'li komedyen Lenny Bruce'un yaşadığı ifade özgürlüğü tartışmaları üzerinden değerlendirdi. Ayan, komedyenlerin... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T17:33+0300

2026-09-28T17:33+0300

2026-09-28T17:33+0300

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Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi programında 88 gün tutuklu kalan komedyen Deniz Göktaş'ın tahliye edilmesini, ABD'li komedyen Lenny Bruce'un ifade özgürlüğü tartışmalarıyla karşılaştırarak değerlendirdi.Lenny Bruce örneğini anlattıAyan, modern stand-up'ın öncülerinden Lenny Bruce'un 1960'lı yıllarda sahnede siyaset, din, ırkçılık, cinsellik ve Amerikan toplumunun ahlak anlayışı gibi konuları ele aldığını anlattı.Ayan şunları söyledi:Bruce'un sonraki yıllarda da gösterileri nedeniyle soruşturmalara ve davalara konu olduğunu belirten Ayan, 1964'te gösterinin bütünü ve bağlamının değerlendirilmesi gerektiği yönünde bir karar çıktığını ifade etti.“Gösterinin bütününe bakmak lazım”Ayan, Lenny Bruce üzerinden komedyenlerin sahnedeki ifadelerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği sorusunu gündeme getirdi.Ayan şöyle konuştu:“Deniz Göktaş tahliye oldu”Deniz Göktaş'ın 88 gün tutuklu kalmasının ardından tahliye edildiğini belirten Ayan, Göktaş'ın yaşadığı süreci Lenny Bruce'un hikâyesiyle ilişkilendirdi.Ayan şunları söyledi:Ayan, Bruce'un ölümünün ardından Amerikan ifade özgürlüğü tarihinin sembollerinden biri hâline geldiğini ve yıllar sonra hakkındaki mahkûmiyetin ifade özgürlüğü açısından tarihî bir hata olarak değerlendirildiğini belirtti.Ayan, Göktaş'ın durumuyla ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:

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2026

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Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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