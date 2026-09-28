Bir eli Kurtlar Vadisi’nde bir eli ÇEV kumpasında: Bayram Özbek kimdir?
© Ceyhun BozkurtCeyhun Bozkurt
© Ceyhun Bozkurt
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Ceyhun Bozkurt, Çağdaş Eğitim Vakfı'na yönelik operasyon sürecinde eski polis Bayram Özbek'in vakfa sızdığını ve gizli görüntüler kaydettiğini öne sürdü. Bozkurt, Özbek'in operasyon öncesinde vakfa delil yerleştirmiş olabileceğini de iddia etti.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi programında, Çağdaş Eğitim Vakfı'na yönelik 2000'li yılların başındaki operasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bozkurt, eski polis komiseri Bayram Özbek'in vakfa sızdığını ve sonrasında gerçekleştirilen operasyonun hazırlık sürecinde rol aldığını anlattı.
“Bayram Özbek ismi Köstebek kitabında karşıma çıktı”
Bozkurt, Bayram Özbek'in geçmişte bazı televizyon yapımlarında görev aldığına ilişkin bilgilerin bulunduğunu belirterek, isminin Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında da gündeme geldiğini söyledi.
Bozkurt şunları söyledi:
"Bayram Özbek'i mutlaka süreci takip edenler biliyordur. Bu, Fethullahçı bir terörist olduğu için Emniyet'ten atılan bir isim. Daha sonra şu ortaya çıkıyor: Bazı yapımlarda, aralarında Samanyolu TV isimli FETÖ'nün yayın organında da bazı dizilerin senarist kadrosunda yer aldığı veya diyaloglar yazdığı yönünde bilgiler yansıdı. Üstüne, Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında dinlemeye gelen Kurtlar Vadisi dizisinde de ismi bir anda gündeme getirildi."
Bozkurt, Bayram Özbek ismine Necip Hablemitoğlu'nun Köstebekkitabını incelerken rastladığını ifade etti. Çağdaş Eğitim Vakfı'nın 28 Şubat döneminde FETÖ yapılanmasına ilişkin bazı bilgileri kamuoyuyla paylaştığını belirten Bozkurt, vakfın başkanı Gülseven Yaşer'in de daha sonraki süreçte hedef alındığını söyledi.
“Vakfa gelen polis kendisini Atatürkçü olarak tanıttı”
Bozkurt, Yaşer'in evinin kurşunlanmasının ardından dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'a başvurduğunu, sonrasında ise kendisini "Mesut Öz" olarak tanıtan bir polisin vakfa geldiğini şu sözlerle aktardı:
"Bu toplantıdan 15 gün sonra, yani 15-20 gün sonra, 68'liler Birliği Vakfı'nın o dönemdeki başkanı Haşmet Atahan'la birlikte, adının Mesut Öz olduğunu söyleyen bir polis vakfa geldi, diyor Gülseven Yaşer. Vakfa geldi, 'Fethullah'ın Türkiye'yi ele geçirdiğini, İstanbul Emniyeti'ndeki tüm idarecilerin cemaatçi olduğunu, kendisinin bize yapılan saldırıları bildiğini ve bize yardım etmek üzere geldiğini' söylüyor."
Bozkurt, söz konusu kişinin bir yıl boyunca vakfa gidip geldiğini ve çeşitli belgeler getirerek güven kazandığını söyledi.
“Gizli kaydı yapan kişi Bayram Özbek'ti”
Bozkurt, 4 Mayıs 2002'de Işık TV'de yayımlanan ve Çağdaş Eğitim Vakfı'nı hedef alan bir videoda Gülseven Yaşer'in gizli kayda alınmış görüntülerinin kullanıldığını belirtti.
Bozkurt, kaydı yapan kişinin Bayram Özbek olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Görüntü şu: Gülseven Yaşer kendi odasında sohbet ederken gizli kayda alınmış. Kayda alan kişi, o gelen polis. O polis kim? Komiser Bayram Özbek. Daha sonra bu işte bütün her şeyin planlanmasında, organizasyonunda, merkezde yer alıyor. Sızıyor Çağdaş Eğitim Vakfı'nın içine."
“Operasyon öncesinde kitapların yerleştirildiğini düşünüyorum”
Bozkurt, bu gelişmelerin ardından Çağdaş Eğitim Vakfı'na Terörle Mücadele ekiplerince operasyon düzenlendiğini ve vakfın kütüphanesinde Abdullah Öcalan'a ait olduğu öne sürülen eğitim kitaplarının bulunduğunu aktardı.
Bozkurt, kitapların operasyon öncesinde vakfa yerleştirilmiş olabileceğini savunarak, “Ve o kitapları da büyük ihtimalle Bayram Özbek oraya yerleştiriyor operasyon öncesinde. Çünkü polisler direkt oraya gidiyorlar” ifadelerini kullandı.
Bozkurt ayrıca operasyonda, dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Nuh Mete Yüksel'e ait olduğu belirtilen bir CD'nin de bulunduğunu belirterek, Bayram Özbek'e ilişkin değerlendirmesini “Bayram Özbek böyle biri” sözleriyle tamamladı.