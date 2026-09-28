https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/bir-eli-kurtlar-vadisinde-bir-eli-cev-kumpasinda-bayram-ozbek-kimdir-1109104508.html

Bir eli Kurtlar Vadisi’nde bir eli ÇEV kumpasında: Bayram Özbek kimdir?

Bir eli Kurtlar Vadisi’nde bir eli ÇEV kumpasında: Bayram Özbek kimdir?

Sputnik Türkiye

Ceyhun Bozkurt, Çağdaş Eğitim Vakfı'na yönelik operasyon sürecinde eski polis Bayram Özbek'in vakfa sızdığını ve gizli görüntüler kaydettiğini öne sürdü... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T17:59+0300

2026-09-28T17:59+0300

2026-09-28T17:59+0300

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Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi programında, Çağdaş Eğitim Vakfı'na yönelik 2000'li yılların başındaki operasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bozkurt, eski polis komiseri Bayram Özbek'in vakfa sızdığını ve sonrasında gerçekleştirilen operasyonun hazırlık sürecinde rol aldığını anlattı.“Bayram Özbek ismi Köstebek kitabında karşıma çıktı”Bozkurt, Bayram Özbek'in geçmişte bazı televizyon yapımlarında görev aldığına ilişkin bilgilerin bulunduğunu belirterek, isminin Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında da gündeme geldiğini söyledi.Bozkurt şunları söyledi:Bozkurt, Bayram Özbek ismine Necip Hablemitoğlu'nun Köstebekkitabını incelerken rastladığını ifade etti. Çağdaş Eğitim Vakfı'nın 28 Şubat döneminde FETÖ yapılanmasına ilişkin bazı bilgileri kamuoyuyla paylaştığını belirten Bozkurt, vakfın başkanı Gülseven Yaşer'in de daha sonraki süreçte hedef alındığını söyledi.“Vakfa gelen polis kendisini Atatürkçü olarak tanıttı”Bozkurt, Yaşer'in evinin kurşunlanmasının ardından dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'a başvurduğunu, sonrasında ise kendisini "Mesut Öz" olarak tanıtan bir polisin vakfa geldiğini şu sözlerle aktardı:Bozkurt, söz konusu kişinin bir yıl boyunca vakfa gidip geldiğini ve çeşitli belgeler getirerek güven kazandığını söyledi.“Gizli kaydı yapan kişi Bayram Özbek'ti”Bozkurt, 4 Mayıs 2002'de Işık TV'de yayımlanan ve Çağdaş Eğitim Vakfı'nı hedef alan bir videoda Gülseven Yaşer'in gizli kayda alınmış görüntülerinin kullanıldığını belirtti.Bozkurt, kaydı yapan kişinin Bayram Özbek olduğunu belirterek şunları söyledi:“Operasyon öncesinde kitapların yerleştirildiğini düşünüyorum”Bozkurt, bu gelişmelerin ardından Çağdaş Eğitim Vakfı'na Terörle Mücadele ekiplerince operasyon düzenlendiğini ve vakfın kütüphanesinde Abdullah Öcalan'a ait olduğu öne sürülen eğitim kitaplarının bulunduğunu aktardı.Bozkurt, kitapların operasyon öncesinde vakfa yerleştirilmiş olabileceğini savunarak, “Ve o kitapları da büyük ihtimalle Bayram Özbek oraya yerleştiriyor operasyon öncesinde. Çünkü polisler direkt oraya gidiyorlar” ifadelerini kullandı.Bozkurt ayrıca operasyonda, dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Nuh Mete Yüksel'e ait olduğu belirtilen bir CD'nin de bulunduğunu belirterek, Bayram Özbek'e ilişkin değerlendirmesini “Bayram Özbek böyle biri” sözleriyle tamamladı.

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