https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/bakan-tekin-acikladi-okul-bahcesinde-saldirida-bir-ogretmen-hayatini-kaybetmisti-1109100251.html
Bakan Tekin açıkladı: Okul bahçesinde saldırıda bir öğretmen hayatını kaybetmişti
Bakan Tekin açıkladı: Okul bahçesinde saldırıda bir öğretmen hayatını kaybetmişti
Sputnik Türkiye
Osmaniye'de okul bahçesinde yaşanan ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili açıklama yapan Bakan Yusuf Tekin, saldırının tüm yönleriyle... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T15:38+0300
2026-09-28T15:38+0300
2026-09-28T15:38+0300
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osmaniye
silahlı saldırı
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Osmaniye'de Farabi Anadolu Lisesi'nde meydana gelen ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Elim hadise ile ilgili tüm kurumlarımızla eş güdüm içinde çalışmalarımızı sürdürüyor, Osmaniye'de yaşanan saldırının bütün yönleriyle aydınlatılmasını hassasiyetle takip ediyoruz" dedi. Tekin, 2 müfettiş ve 2 genel müdürün de bölgeye gittiğini söyledi. Tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar sürüyorTekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, psikolojik problemleri bulunan yakını tarafından uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan öğretmenin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini, kederli ailesinin ve eğitim camiasının acısını yürekten paylaştığını belirtti.Öğretmene Allah'tan rahmet dileyen Tekin, şüphelinin etkisiz hale getirilerek yakalandığını, adli sürecin ilgili makamlar tarafından titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:"Bir bakan yardımcımız süreci yerinde takip etmek üzere Osmaniye'ye intikal etmiş olup, Bakanlığımızca da 2 müfettişimiz ve 2 genel müdürümüz derhal görevlendirilmiştir. Elim hadise ile ilgili tüm kurumlarımızla eş güdüm içinde çalışmalarımızı sürdürüyor, Osmaniye'de yaşanan saldırının bütün yönleriyle aydınlatılmasını hassasiyetle takip ediyoruz. Öğretmenimize bir kez daha yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/osmaniyede-okul-bahcesinde-ogretmene-silahli-saldiri-1109096393.html
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osmaniye, silahlı saldırı
osmaniye, silahlı saldırı
Bakan Tekin açıkladı: Okul bahçesinde saldırıda bir öğretmen hayatını kaybetmişti
Osmaniye'de okul bahçesinde yaşanan ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili açıklama yapan Bakan Yusuf Tekin, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.
Osmaniye'de Farabi Anadolu Lisesi'nde meydana gelen ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Elim hadise ile ilgili tüm kurumlarımızla eş güdüm içinde çalışmalarımızı sürdürüyor, Osmaniye'de yaşanan saldırının bütün yönleriyle aydınlatılmasını hassasiyetle takip ediyoruz" dedi. Tekin, 2 müfettiş ve 2 genel müdürün de bölgeye gittiğini söyledi.
Tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar sürüyor
Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, psikolojik problemleri bulunan yakını tarafından uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan öğretmenin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini, kederli ailesinin ve eğitim camiasının acısını yürekten paylaştığını belirtti.
Öğretmene Allah'tan rahmet dileyen Tekin, şüphelinin etkisiz hale getirilerek yakalandığını, adli sürecin ilgili makamlar tarafından titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bir bakan yardımcımız süreci yerinde takip etmek üzere Osmaniye'ye intikal etmiş olup, Bakanlığımızca da 2 müfettişimiz ve 2 genel müdürümüz derhal görevlendirilmiştir. Elim hadise ile ilgili tüm kurumlarımızla eş güdüm içinde çalışmalarımızı sürdürüyor, Osmaniye'de yaşanan saldırının bütün yönleriyle aydınlatılmasını hassasiyetle takip ediyoruz. Öğretmenimize bir kez daha yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum.