https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/bakan-tekin-acikladi-okul-bahcesinde-saldirida-bir-ogretmen-hayatini-kaybetmisti-1109100251.html

Bakan Tekin açıkladı: Okul bahçesinde saldırıda bir öğretmen hayatını kaybetmişti

Bakan Tekin açıkladı: Okul bahçesinde saldırıda bir öğretmen hayatını kaybetmişti

Sputnik Türkiye

Osmaniye'de okul bahçesinde yaşanan ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili açıklama yapan Bakan Yusuf Tekin, saldırının tüm yönleriyle... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T15:38+0300

2026-09-28T15:38+0300

2026-09-28T15:38+0300

türki̇ye

osmaniye

silahlı saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1c/1109100095_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_6bc301db5c05c7b35fae2a53ea1b4e32.jpg

Osmaniye'de Farabi Anadolu Lisesi'nde meydana gelen ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Elim hadise ile ilgili tüm kurumlarımızla eş güdüm içinde çalışmalarımızı sürdürüyor, Osmaniye'de yaşanan saldırının bütün yönleriyle aydınlatılmasını hassasiyetle takip ediyoruz" dedi. Tekin, 2 müfettiş ve 2 genel müdürün de bölgeye gittiğini söyledi. Tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar sürüyorTekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, psikolojik problemleri bulunan yakını tarafından uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan öğretmenin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini, kederli ailesinin ve eğitim camiasının acısını yürekten paylaştığını belirtti.Öğretmene Allah'tan rahmet dileyen Tekin, şüphelinin etkisiz hale getirilerek yakalandığını, adli sürecin ilgili makamlar tarafından titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:"Bir bakan yardımcımız süreci yerinde takip etmek üzere Osmaniye'ye intikal etmiş olup, Bakanlığımızca da 2 müfettişimiz ve 2 genel müdürümüz derhal görevlendirilmiştir. Elim hadise ile ilgili tüm kurumlarımızla eş güdüm içinde çalışmalarımızı sürdürüyor, Osmaniye'de yaşanan saldırının bütün yönleriyle aydınlatılmasını hassasiyetle takip ediyoruz. Öğretmenimize bir kez daha yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/osmaniyede-okul-bahcesinde-ogretmene-silahli-saldiri-1109096393.html

türki̇ye

osmaniye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

osmaniye, silahlı saldırı