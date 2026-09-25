Prof. Dr. Nuran Yıldız: ‘Kozinoğlu’nun ölümünün 3 gün önceden yayınlanması korku üretme amaçlıydı’

“Kurtlar Vadisi yayınlandığında sokaklarda insan kalmıyordu. Dizinin gördüğü ilgi çok önemliydi. Bunun yanında güçlü bir etkileme boyutu vardı. ‘Etki’ kavramı aslında uzun uzun tartışılması gereken bir konu. Dizideki yeraltı örgütünün üyeleri siyah giydiği için sokaklarda da siyah giyen gençlik grupları ortaya çıktı. Bunlar, bugün konuştuğumuz çetelerin küçük prototipleri gibiydi.

O dönem yaşananlar yalnızca Kurtlar Vadisi’yle sınırlı değildi. Medyanın ve televizyonun gücünü bilenler, doğru zamanın geldiğini düşünerek bu alanı kullandı. Kurtlar Vadisi’nin ekibi değiştirildi ve dizi başka bir çizgide ilerletildi. Aynı anlayış, sinema filmleri ve diğer televizyon dizileri üzerinden de sürdürüldü.

O dönemdeki dizi ve filmlerin ortak noktası; kötülük yapan ve bütün kirli işlerin içinde bulunan bir Türk ordusu algısı yaratmalarıydı. Ordu hem itibarsızlaştırılıyor hem de güçsüz ve beceriksiz gösteriliyordu.

Böyle bir olumsuzluk algısı, içerikler sistematik biçimde tekrarlandığında oluşur. Gerbner’in ‘yetiştirme’ veya ‘ekme’ kuramında anlattığı gibi, aynı mesajı sürekli verir ve insanın yaşadığı ‘akvaryumu’ aynı suyla doldurursanız onun doğruyu ve yanlışı değerlendirme biçimini, inançlarını ve yargılarını zamanla belirler, çerçevelersiniz.

Tam da ‘Askerler her şeyi yapabilir’ algısının oluşturulduğu dönemde Ergenekon ve ardından Balyoz kumpasları geldi. Çok sayıda subay, ulusalcı gazeteci ve asker tutuklandı; yaşadıklarını onuruna yediremeyerek intihar edenler oldu. Toplumun önemli bir bölümünde ise ‘Zaten yapmışlardır, bunlar yapar’ düşüncesi oluştu.

‘Bu mümkün değil, bunlar doğru değil’ diyenlere ne oldu? Önce itibarsızlaştırılmaya çalışıldılar, önemli bir bölümü tutuklanarak susturulmak istendi. Böylece toplumsal bir iklim oluşturuldu. ‘Bu doğru değil’ diyenlerin sesi azalırken ‘Yapmışlardır’ diyenlerin sesi yükseldi. Dolayısıyla böyle bir toplumsal iklim oluştu.”