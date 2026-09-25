https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/kartalkaya-yangininda-ailesini-kaybeden-oktay-akisli-adalet-yerini-bulana-kadar-durmayacagiz-1109028133.html

Kartalkaya yangınında ailesini kaybeden Oktay Akişli: “Adalet yerini bulana kadar durmayacağız”

Kartalkaya yangınında ailesini kaybeden Oktay Akişli: “Adalet yerini bulana kadar durmayacağız”

Sputnik Türkiye

Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Kartalkaya yangınında ailesini kaybeden Oktay Akişli oldu. 2 Ekim’de... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T09:58+0300

2026-09-25T09:58+0300

2026-09-25T09:58+0300

yeri̇ ve zamani

radyo sputnik

radyo

radyo

kartalkaya

bolu cumhuriyet başsavcılığı

kültür ve turizm bakanlığı

ankara

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Kartalkaya yangınında yakınlarını kaybeden ailelerin adalet arayışı sürüyor. Aileler, kamu görevlilerinin sorumluluğuna ilişkin soruşturmaların ilerletilmesini talep ederken, 2 Ekim’de Ankara Anıtpark’ta üç gün sürecek bir adalet nöbeti başlatmaya hazırlanıyor.Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Kartalkaya yangınında ailesini kaybeden Oktay Akişli, özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeline ilişkin soruşturma süreçlerine dikkat çekti. Akişli, Danıştay’ın soruşturma izni vermesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçtiğini ancak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından henüz somut bir işlem yapılmadığını söyledi.Akişli, şöyle konuştu:“Yangından iki hafta önce denetime gittiler”Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin yangından yaklaşık iki hafta önce otelde denetim yaptığını söyleyen Akişli, denetim sürecine ilişkin eleştirilerini de dile getirdi.“Bir daha hiçbir aile benzer acılar yaşamasın”Yangına ilişkin ceza davasının Yargıtay aşamasında olduğunu belirten Akişli, ailelerin mücadelesinin yalnızca kendi kayıpları için olmadığını vurguladı:“2 Ekim’de sessiz bir çığlık olacak”Ailelerin 11 Temmuz’da başlattıkları adalet yürüyüşünün ardından ikinci eylemlerini 2 Ekim’de Ankara’da gerçekleştireceklerini belirten Akişli, nöbetin üç gün süreceğini söyledi:

kartalkaya

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2026

Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

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radyo sputnik, radyo, radyo, kartalkaya, bolu cumhuriyet başsavcılığı , kültür ve turizm bakanlığı, ankara