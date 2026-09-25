İYİ Partili Erhan Usta: “Bu çok organize bir soygun, çok organize bir vurgun”

O makam şikayet makamı değil ki. Madem böyle bir şeyi görüyorsunuz, böyle bir şey olduğunu biliyorsunuz, niye 10 aydır harekete geçilmedi? Eğer yurt dışından rapor yazılmamış olsaydı hala bu saltanat devam edecekti işin kötüsü.Yalnız başına mı yaptı? Bunlara kim göz yumdu, kim yol verdi? Bunun peşine düşmemiz lazım. Haberiniz var, niye üzerine gitmediniz? Kim engel oldu? Birisi engel olmuş olması lazım. Eğer haberiniz oldu halbuki üzerine gitmediyseniz sorumsuz davrandınız, suç işlediniz.Bu çok organize bir soygun, çok organize bir vurgun. Bunun içerisinde işin kurumlar tarafı var, siyasetçi ayağı var, elbette özel sektör ayağı yani bu fonları işletenler, kuranlar edenler var. Bir de kara paradan bahsediliyor, bir de işin mafya boyutu veya kara para boyutu var.Yani her şey göz göre göre gelmiş. Milyarlarca doları konuşuyoruz, kesilen ceza 4 milyon lira. Şimdi bak bu bile bize bir şeyin koordineli bir şekilde gittiğini gösteriyor. Devletin kurumları uyumuş, uyutulmuş, sesini çıkarmamış. Bunun bir sürü örneği var, hepsini görüyoruz, ediyoruz. Dolayısıyla bu işi kimsenin yalnız başına işlemesi mümkün değil.Elbette onlar en ağır bir şekilde cezalandırılması lazım. Evet, tam onu söyleyecektim. Bu yazıya rağmen, değil mi? Pusula Holding devlet protokolünde yer alıyor.Ya yazı var hakkında, savcılık yazı yazmış. Savcılık ne diyor? Biz kendilerimizden de harekete geçelim, bu STK'ya yazdık bunu diyor. Bunu bir araştırın, soruşturun diyor.Ama buna rağmen bunun işleri de devam ediyor, işlemleri de devam ediyor, buraya para akışları da devam ediyor. Ve bu insanlar hep itibarlı insan olarak toplumun gözü önünde. İnsanlar güveniyor, diyor ki kimse hiç bilmeden buraya parasını yatırdı.Kimisi de belki buralarda bir takım dolapların döndüğünü gördü. Ama dedi ki bunlar hepsi zaten devletin en ileri gelen yerlerinde bu insanlar. Bunlara bir şey olmaz dedi.Sistem eksiğimiz de yok. Yani Türkiye, ben devlet planına teşkilat kökenliyim, ben bu şeyleri bilirim. Yani bunlara dünya kadar yatırım aldık Türkiye her evresinde bu sistemleri kurmak için.Dolayısıyla kayıplarda devletin sisteminde her şey var, oralar düzgün bir şekilde çalışıldığı zaman burada kimlerin kusuru var, kasta var, ihmali var, her neyse kimlerin işinin içerisinde bunlar en azından uygulayıcı anlamında görünür. Burada eksik olan ne? Düzenleme eksiği değil, uygulama eksiği. Ancak on bir ay sonra Atı alan Üsküdar geçmiş, fon büyüklüğü son bir yılda elli katına çıkmış, milletin parasını orada toplamışlar, etmişler, vurgun yapılmış. Ondan sonra SPK diyor ki, vay efendim siz burada uygun işlem yapmamışsınız falan diye ceza kesiyor.Bunlar kabul edilebilir şeyler değil.