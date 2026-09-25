Daha çok uyku, daha yüksek not: Öğrencilerin başarısında uykunun rolü

“Araştırmalara göre fazla uyuyan öğrenciler daha yüksek not alıyormuş. Araştırmalar buradaki kilit noktanın sadece yataktan çıkmama süresi değil uyku olduğunu gösteriyor. Gün içinde çalışılan kavramlar beynin geçici hafıza merkezinde depolanıyor ve derin uyku sırasında bu bilgiler uzun süreli hafızaya aktarılıyormuş. Gece uykusunu kısaltan öğrencilerin beyni gün içinde öğrendiği bilgileri organize edemiyor. Uyku yoksunluğu çeken bir beyinde aktivite düşüyor ve dikkatsizlik kaynaklı hatalar, okuduğunu geç anlama, stres kontrolünü kaybetme gibi durumlar yaşanabiliyor. Sınav iki saat ama zaman çok hızlı geçiyor. Bazı sayfalarda iki sayfaya sadece iki soru konuyor. Öğrencilerin önünün açılması gerektiğini düşünüyorum. İnsanların, öğrencilerin yeteneklerine ve istedikleri alanlara göre önlerini açmalıyız. Sadece sınavdan önceki gece uyumanın notu yükseltmediği, haftalar boyunca tutarlı bir yatış kalkış saatine sahip olan öğrencilerin akademik başarılarının doğrudan yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Araştırmalar aynı zamanda uyku için yetişkinlerde ideal sürenin 7-9 saat olduğunu ortaya çıkarıyor.”