https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/daha-cok-uyku-daha-yuksek-not-ogrencilerin-basarisinda-uykunun-rolu-1109045416.html
Daha çok uyku, daha yüksek not: Öğrencilerin başarısında uykunun rolü
Daha çok uyku, daha yüksek not: Öğrencilerin başarısında uykunun rolü
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konularından biri uyku ve yüksek not arasındaki ilişkiyi anlatan araştırma oldu. Aslan... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T15:54+0300
2026-09-25T15:54+0300
2026-09-25T15:54+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
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sağlıklı uyku
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Uyku düzeni ile akademik başarı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan araştırmalar, öğrencilerin yalnızca ders çalışma sürelerinin değil, uyku alışkanlıklarının da sınav performansında belirleyici olduğunu gösteriyor. Radyo Sputnik’te Gün Ortası programında konuyu değerlendiren Okan Aslan, düzenli ve yeterli uykunun öğrenilen bilgilerin kalıcı hale gelmesindeki rolüne dikkat çekerek, öğrencilerin yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda desteklenmesi gerektiğini söyledi.Aslan, şöyle aktardı:
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Okan Aslan
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Okan Aslan
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radyo sputnik, radyo, radyo, gün ortasi, uyku, araştırma, sağlıklı uyku
radyo sputnik, radyo, radyo, gün ortasi, uyku, araştırma, sağlıklı uyku
Daha çok uyku, daha yüksek not: Öğrencilerin başarısında uykunun rolü
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konularından biri uyku ve yüksek not arasındaki ilişkiyi anlatan araştırma oldu. Aslan, “Öğrencilerin önünün açılması gerektiğini düşünüyorum. İnsanların, öğrencilerin yeteneklerine ve istedikleri alanlara göre önlerini açmalıyız” dedi.
Uyku düzeni ile akademik başarı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan araştırmalar, öğrencilerin yalnızca ders çalışma sürelerinin değil, uyku alışkanlıklarının da sınav performansında belirleyici olduğunu gösteriyor.
Radyo Sputnik’te Gün Ortası programında konuyu değerlendiren Okan Aslan, düzenli ve yeterli uykunun öğrenilen bilgilerin kalıcı hale gelmesindeki rolüne dikkat çekerek, öğrencilerin yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda desteklenmesi gerektiğini söyledi.
“Araştırmalara göre fazla uyuyan öğrenciler daha yüksek not alıyormuş. Araştırmalar buradaki kilit noktanın sadece yataktan çıkmama süresi değil uyku olduğunu gösteriyor. Gün içinde çalışılan kavramlar beynin geçici hafıza merkezinde depolanıyor ve derin uyku sırasında bu bilgiler uzun süreli hafızaya aktarılıyormuş. Gece uykusunu kısaltan öğrencilerin beyni gün içinde öğrendiği bilgileri organize edemiyor. Uyku yoksunluğu çeken bir beyinde aktivite düşüyor ve dikkatsizlik kaynaklı hatalar, okuduğunu geç anlama, stres kontrolünü kaybetme gibi durumlar yaşanabiliyor. Sınav iki saat ama zaman çok hızlı geçiyor. Bazı sayfalarda iki sayfaya sadece iki soru konuyor. Öğrencilerin önünün açılması gerektiğini düşünüyorum. İnsanların, öğrencilerin yeteneklerine ve istedikleri alanlara göre önlerini açmalıyız. Sadece sınavdan önceki gece uyumanın notu yükseltmediği, haftalar boyunca tutarlı bir yatış kalkış saatine sahip olan öğrencilerin akademik başarılarının doğrudan yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Araştırmalar aynı zamanda uyku için yetişkinlerde ideal sürenin 7-9 saat olduğunu ortaya çıkarıyor.”