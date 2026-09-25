https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/belcikada-cezaevleri-greve-gitti-yuzlerce-mahkum-yerde-uyuyor-1109046618.html
Belçika'da cezaevleri greve gitti: Yüzlerce mahkum yerde uyuyor
Belçika'da cezaevleri greve gitti: Yüzlerce mahkum yerde uyuyor
Sputnik Türkiye
Belçika'daki tüm cezaevlerinde aşırı kalabalık, personel eksikliği ve çalışma koşulları nedeniyle 24 saatlik greve gidildi. Ülkede 599 mahkumun yatak... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T16:41+0300
2026-09-25T16:41+0300
2026-09-25T16:41+0300
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Belçika’daki tüm cezaevlerinde, aşırı kalabalık, personel eksikliği ve çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla 24 saatlik greve gidildi.Resmi haber ajansı Belga'ya göre, tüm sendikaların ortak çağrısıyla ülkedeki cezaevlerinde 24 saatlik iş bırakma eylemi başlatıldı.ACV Sendikası Temsilcisi Alain Blancke, ülkedeki cezaevlerinde 599 mahkumun yatak bulunmadığı için yerde uyumak zorunda kaldığını, bu sayının iki hafta öncesine göre 125 arttığını belirtti.Blancke, aşırı kalabalığın cezaevi personeli üzerinde ciddi iş yüküne, mahkumlar arasında ise gerginlik ve saldırganlığın artmasına yol açtığını söyledi.Flaman bölgesindeki cezaevlerinde ayrıca 285 acil durum yatağının kullanıldığını aktaran Blancke, cezaevlerinin planlanan kapasiteye döndürülmesinin güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları açısından gerekli olduğunu ifade etti.Blancke, başkent Brüksel’deki Haren Cezaevi’nde 157 mahkumun yerde uyuduğunu bildirdi.ACOD Sendikası Temsilcisi Robby De Kaey de tek kişilik hücrelerde iki veya üç kişinin kaldığına, bazı mahkumların tuvaletin hemen yanında yere serilen şiltelerde uyumak zorunda olduğuna işaret etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/ispanyada-burka-ve-nikap-yasagi-uymayana-750-euroya-kadar-ceza-1109040960.html
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avrupa, belçika, cezaevi, mahkum, yatak
avrupa, belçika, cezaevi, mahkum, yatak
Belçika'da cezaevleri greve gitti: Yüzlerce mahkum yerde uyuyor
Belçika'daki tüm cezaevlerinde aşırı kalabalık, personel eksikliği ve çalışma koşulları nedeniyle 24 saatlik greve gidildi. Ülkede 599 mahkumun yatak bulunmadığı için yerde uyumak zorunda kaldığı belirtildi.
Belçika’daki tüm cezaevlerinde, aşırı kalabalık, personel eksikliği ve çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla 24 saatlik greve gidildi.
Resmi haber ajansı Belga'ya göre, tüm sendikaların ortak çağrısıyla ülkedeki cezaevlerinde 24 saatlik iş bırakma eylemi başlatıldı.
ACV Sendikası Temsilcisi Alain Blancke, ülkedeki cezaevlerinde 599 mahkumun yatak bulunmadığı için yerde uyumak zorunda kaldığını, bu sayının iki hafta öncesine göre 125 arttığını belirtti.
Blancke, aşırı kalabalığın cezaevi personeli üzerinde ciddi iş yüküne, mahkumlar arasında ise gerginlik ve saldırganlığın artmasına yol açtığını söyledi.
Flaman bölgesindeki cezaevlerinde ayrıca 285 acil durum yatağının kullanıldığını aktaran Blancke, cezaevlerinin planlanan kapasiteye döndürülmesinin güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları açısından gerekli olduğunu ifade etti.
Blancke, başkent Brüksel’deki Haren Cezaevi’nde 157 mahkumun yerde uyuduğunu bildirdi.
ACOD Sendikası Temsilcisi Robby De Kaey de tek kişilik hücrelerde iki veya üç kişinin kaldığına, bazı mahkumların tuvaletin hemen yanında yere serilen şiltelerde uyumak zorunda olduğuna işaret etti.