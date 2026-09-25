Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/belcikada-cezaevleri-greve-gitti-yuzlerce-mahkum-yerde-uyuyor-1109046618.html
Belçika'da cezaevleri greve gitti: Yüzlerce mahkum yerde uyuyor
Belçika'da cezaevleri greve gitti: Yüzlerce mahkum yerde uyuyor
Sputnik Türkiye
Belçika'daki tüm cezaevlerinde aşırı kalabalık, personel eksikliği ve çalışma koşulları nedeniyle 24 saatlik greve gidildi. Ülkede 599 mahkumun yatak... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T16:41+0300
2026-09-25T16:41+0300
dünya
avrupa
belçika
cezaevi
mahkum
yatak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095766415_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d1deb493d19c6ebf765e819406db82e3.jpg
Belçika’daki tüm cezaevlerinde, aşırı kalabalık, personel eksikliği ve çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla 24 saatlik greve gidildi.Resmi haber ajansı Belga'ya göre, tüm sendikaların ortak çağrısıyla ülkedeki cezaevlerinde 24 saatlik iş bırakma eylemi başlatıldı.ACV Sendikası Temsilcisi Alain Blancke, ülkedeki cezaevlerinde 599 mahkumun yatak bulunmadığı için yerde uyumak zorunda kaldığını, bu sayının iki hafta öncesine göre 125 arttığını belirtti.Blancke, aşırı kalabalığın cezaevi personeli üzerinde ciddi iş yüküne, mahkumlar arasında ise gerginlik ve saldırganlığın artmasına yol açtığını söyledi.Flaman bölgesindeki cezaevlerinde ayrıca 285 acil durum yatağının kullanıldığını aktaran Blancke, cezaevlerinin planlanan kapasiteye döndürülmesinin güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları açısından gerekli olduğunu ifade etti.Blancke, başkent Brüksel’deki Haren Cezaevi’nde 157 mahkumun yerde uyuduğunu bildirdi.ACOD Sendikası Temsilcisi Robby De Kaey de tek kişilik hücrelerde iki veya üç kişinin kaldığına, bazı mahkumların tuvaletin hemen yanında yere serilen şiltelerde uyumak zorunda olduğuna işaret etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/ispanyada-burka-ve-nikap-yasagi-uymayana-750-euroya-kadar-ceza-1109040960.html
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095766415_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f7bd88541466ae2ac610747bd808ed88.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, belçika, cezaevi, mahkum, yatak
avrupa, belçika, cezaevi, mahkum, yatak

Belçika'da cezaevleri greve gitti: Yüzlerce mahkum yerde uyuyor

16:41 25.09.2026
© AACezaevi
Cezaevi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© AA
Abone ol
Belçika'daki tüm cezaevlerinde aşırı kalabalık, personel eksikliği ve çalışma koşulları nedeniyle 24 saatlik greve gidildi. Ülkede 599 mahkumun yatak bulunmadığı için yerde uyumak zorunda kaldığı belirtildi.
Belçika’daki tüm cezaevlerinde, aşırı kalabalık, personel eksikliği ve çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla 24 saatlik greve gidildi.
Resmi haber ajansı Belga'ya göre, tüm sendikaların ortak çağrısıyla ülkedeki cezaevlerinde 24 saatlik iş bırakma eylemi başlatıldı.
ACV Sendikası Temsilcisi Alain Blancke, ülkedeki cezaevlerinde 599 mahkumun yatak bulunmadığı için yerde uyumak zorunda kaldığını, bu sayının iki hafta öncesine göre 125 arttığını belirtti.
Blancke, aşırı kalabalığın cezaevi personeli üzerinde ciddi iş yüküne, mahkumlar arasında ise gerginlik ve saldırganlığın artmasına yol açtığını söyledi.
Flaman bölgesindeki cezaevlerinde ayrıca 285 acil durum yatağının kullanıldığını aktaran Blancke, cezaevlerinin planlanan kapasiteye döndürülmesinin güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları açısından gerekli olduğunu ifade etti.
Blancke, başkent Brüksel’deki Haren Cezaevi’nde 157 mahkumun yerde uyuduğunu bildirdi.
ACOD Sendikası Temsilcisi Robby De Kaey de tek kişilik hücrelerde iki veya üç kişinin kaldığına, bazı mahkumların tuvaletin hemen yanında yere serilen şiltelerde uyumak zorunda olduğuna işaret etti.
Peçe, burka - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
DÜNYA
İspanya'da burka ve nikap yasağı: Uymayana 750 euroya kadar ceza
14:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала